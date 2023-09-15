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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 23.
Форталеза Сеара
2:1
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
26' Гол
Juan Martin Lucero
29' Желтая карточка
Мариньо
1:1
33' Гол
Педринью Роша
1:1
76' Не забитый пенальти
Мариньо
87' Желтая карточка
Жил Карлос
90' Желтая карточка
Мендес Бруно
2:1
90' Гол
Picachu
90'+11
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
17
Jose
Welison
8
Alexandre
Caio
7
Почеттино
Томас
12
Мариньо
9
Juan
Martin
Lucero
29
Guilherme
dos
Santos
IX
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
14
Каэтано
Жоао
13
Leonardo
Mana
21
Биду
44
Москардо
Габриэль
20
Жулиано
де
Паула
33
Оливейра
Руан
27
Педринью
Роша
9
Алберто
Юри
Форталеза Сеара
4-3-3
Коринтианс
5-3-2

История личных встреч

Форталеза Сеара
Коринтианс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:3
СB
1:3
СB
2:0
КБ
2:0
КБ
1:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.57

Среднее время на гол

108
157

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Среднее время на гол

57
67

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.23
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
97

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 5 (2) 0.22
Picachu 4 0.17
Moises Vieira 3 0.13
Тьяго Гальярдо 3 (1) 0.13
Ромеро Сильвио 2 0.09
Почеттино Томас 2 0.09
Bruno Pacheco III 1 0.04
Александр Кайо 1 0.04
Мариньо 1 0.04
Эркулес 1 0.04
Tinga I 1 0.04
Imanol Machuca 1 0.04
Alexandre Caio 1 0.04
Guilherme dos Santos IX 0 0
Тити 0 0
Emanuel Britez 0 0
Jose Welison 0 0
Calebe 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 7 (2) 0.32
Алберто Юри 4 0.18
Оливейра Руан 2 0.09
Майкон Барберан 2 0.09
Аугусто Ренато 1 0.05
Fabio Santos IV 1 (1) 0.05
Жил Карлос 1 0.05
Уэсли Лопес 1 0.05
Педринью Роша 1 0.05
Gustavo Mosquito 1 0.05
Араужо Матеус 1 0.05
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Ромеро Анхель 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 8 1
Тити 7 0
Jose Welison 5 0
Тьяго Гальярдо 4 0
Мариньо 3 0
Guilherme dos Santos IX 3 0
Саша Лукас 2 0
Ромеро Сильвио 2 0
Juan Martin Lucero 2 0
Picachu 2 0
Joao Ricardo II 2 0
Эскобар Гонсало 2 0
Marcelo Conceicao 2 0
Bruno Pacheco III 2 0
Александр Кайо 2 0
Alexandre Caio 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Почеттино Томас 1 0
Imanol Machuca 1 0
Vinicius3 1 0
Dudu V1 1 0
Moises Vieira 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 6 0
Фагнер Лемос 5 0
Вера Фаусто 5 0
Майкон Барберан 2 1
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Fabio Santos IV 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Рони 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Лукас VI 2 0
Алберто Юри 2 0
Каэтано Жоао 2 0
Биду 2 0
Оливейра Руан 2 0
Москардо Габриэль 2 0
Уэсли Лопес 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Коринтианс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
5
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Коринтианс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

6
15
Форталеза Сеара
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
65% (15)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Коринтианс
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
50% (11)
41% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

18
8
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
2
11%
3
38%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
2
25%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
8
44%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
44%
5
33%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Забито

27
23
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
1
4%
1
4%
1-15
3
11%
5
22%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
11
41%
7
30%
76-90

Пропущено

22
25
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
2
9%
1
4%
1-15
3
14%
5
20%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
7
32%
10
40%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Коринтианс

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
2
6
6
1.5
4
6
3
9
2.5
2
8
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
5
1
10
1.5
2
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
15
7
7
16
1.5
6
16
4
19
2.5
2
20
2
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 16 3 3 39 - 13 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 8 3 37 - 17 41
3.
Гремио
 22 12 3 7 34 - 27 39
4.
Фламенго
 23 11 6 6 36 - 30 39
5.
Ред Булл Брагантино
 23 10 9 4 31 - 21 39
6.
Флуминенсе
 22 11 5 6 31 - 22 38
7.
Атлетико Паранаэнсе
 23 10 7 6 35 - 26 37
8.
Форталеза Сеара
 23 10 5 8 27 - 22 35
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Крузейро
 23 7 8 8 23 - 20 29
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 7 8 8 19 - 25 29
12.
Куяба
 22 8 4 10 21 - 27 28
13.
Сан-Паулу
 22 7 7 8 26 - 23 28
14.
Коринтианс
 22 6 8 8 23 - 25 26
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 23 6 7 10 27 - 31 25
17.
Сантос
 23 5 6 12 21 - 39 21
18.
Васко да Гама
 21 4 5 12 16 - 31 17
19.
Америка Минейро
 21 4 4 13 24 - 45 16
20.
Коритиба Парана
 22 3 5 14 23 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 12 9 3 0 19 - 6 30
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
6.
Форталеза Сеара
 12 7 3 2 19 - 10 24
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
8.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
9.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
11.
Коринтианс
 10 4 5 1 14 - 8 17
12.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
13.
Байя
 11 4 4 3 19 - 13 16
14.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Америка Минейро
 11 4 1 6 13 - 20 13
17.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
18.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
19.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Крузейро
 11 4 4 3 18 - 12 16
5.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
7.
Ред Булл Брагантино
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
9.
Форталеза Сеара
 11 3 2 6 8 - 12 11
10.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
12.
Гремио
 10 3 1 6 9 - 17 10
13.
Коринтианс
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Байя
 12 2 3 7 8 - 18 9
15.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
16.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
17.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Сантос
 11 1 1 9 3 - 21 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
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Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 9
Гремио Каннеманн Вальтер 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
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