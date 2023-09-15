Тур: 23.
2:1
Конец матча
0'
1:0
26' ГолJuan Martin Lucero
29' Желтая карточкаМариньо
1:1
33' ГолПедринью Роша
1:1
76' Не забитый пенальтиМариньо
87' Желтая карточкаЖил Карлос
90' Желтая карточкаМендес Бруно
2:1
90' ГолPicachu
90'+11
Ход матча
26'
1:0
29'
33'
1:1
76'
1:1
78'
87'
90'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
2
Tinga
I
4
Тити
17
Jose
Welison
12
Мариньо
12
Кассио
Рамос
14
Каэтано
Жоао
21
Биду
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 МариньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 PicachuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Dudu V1
-
-
15 Vinicius3
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
3 Лукас VI
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
История личных встреч
Форталеза Сеара
Коринтианс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.57
Среднее время на гол
108
157
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.33
Среднее время на гол
57
67
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.23
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
97
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|5 (2)
|0.22
|Picachu
|4
|0.17
|Moises Vieira
|3
|0.13
|Тьяго Гальярдо
|3 (1)
|0.13
|Ромеро Сильвио
|2
|0.09
|Почеттино Томас
|2
|0.09
|Bruno Pacheco III
|1
|0.04
|Александр Кайо
|1
|0.04
|Мариньо
|1
|0.04
|Эркулес
|1
|0.04
|Tinga I
|1
|0.04
|Imanol Machuca
|1
|0.04
|Alexandre Caio
|1
|0.04
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Тити
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Jose Welison
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|7 (2)
|0.32
|Алберто Юри
|4
|0.18
|Оливейра Руан
|2
|0.09
|Майкон Барберан
|2
|0.09
|Аугусто Ренато
|1
|0.05
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.05
|Жил Карлос
|1
|0.05
|Уэсли Лопес
|1
|0.05
|Педринью Роша
|1
|0.05
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|Араужо Матеус
|1
|0.05
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Ромеро Анхель
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|8
|1
|Тити
|7
|0
|Jose Welison
|5
|0
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Мариньо
|3
|0
|Guilherme dos Santos IX
|3
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Juan Martin Lucero
|2
|0
|Picachu
|2
|0
|Joao Ricardo II
|2
|0
|Эскобар Гонсало
|2
|0
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|Bruno Pacheco III
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Alexandre Caio
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Imanol Machuca
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|6
|0
|Фагнер Лемос
|5
|0
|Вера Фаусто
|5
|0
|Майкон Барберан
|2
|1
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Лукас VI
|2
|0
|Алберто Юри
|2
|0
|Каэтано Жоао
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Москардо Габриэль
|2
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Коринтианс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
5
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Коринтианс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
6
15
Форталеза Сеара
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
65% (15)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Коринтианс
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
50% (11)
41% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
18
8
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
2
11%
3
38%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
2
25%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
8
44%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
44%
5
33%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Забито
27
23
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
1
4%
1
4%
1-15
3
11%
5
22%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
11
41%
7
30%
76-90
Пропущено
22
25
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
2
9%
1
4%
1-15
3
14%
5
20%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
7
32%
10
40%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Коринтианс
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
82
66
46
39
28
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
75
110
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
157
716
616
419
220
221
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8