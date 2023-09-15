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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 23.
Ред Булл Брагантино
2:0
Конец матча
Гремио
0'
1:0
20' Гол в свои ворота
Педро Жоао
28' Желтая карточка
Саша Эдуардо
37' Желтая карточка
Вильясанти Матиас
37' Желтая карточка
Helio Junio
2:0
45' Гол
Витиньо Витор
48' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
56' Желтая карточка
Фернандес Матеус
90' Желтая карточка
Феррейра Факундо
90'+5
1
Швенгбер
Клейтон
13
Силва
Адерлан
45
Lucas
Goncalves
Da
Silva
3
Ортис
Лео
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
5
Да
Силва
Джадсом
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
12
Gabriel
Chapeco
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
23
Pepe4
8
Felipe
Carballo
20
Вильясанти
Матиас
19
Кристальдо
Франко
11
Педро
Жоао
9
Суарес
Луис
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Гремио
4-4-2

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Гремио

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
3:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
112

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 6 0.26
Борбас Тиаго 6 0.26
Витиньо Витор V 2 0.09
Брунинью Филипе 2 0.09
Капишаба Жуниньо 2 0.09
Henry Mosquera 2 0.09
Helio Junio 2 0.09
Винисиос Маркос 2 0.09
Фернандес Матеус 1 0.04
Густавиньо 1 0.04
Сантос Эдуардо 1 0.04
Алеррандро 1 0.04
Кандидо Луан 1 0.04
_Talisson 1 0.04
Эвангелиста Лукас 0 0
Рамирес Эрик II 0 0
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 6 0.27
Кристальдо Франко 5 (3) 0.23
Bitello 4 0.18
Вильясанти Матиас 3 0.14
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.09
Андре 2 0.09
Рейналдо Мануэл 1 0.05
Феррейра Факундо 1 0.05
Педро Жоао II 1 0.05
Pepe4 1 0.05
Бруно Увини 1 0.05
Винисиус I 1 0.05
Felipe Carballo 1 0.05
Роналд 1 0.05
Gustavo Martins 1 0.05
Cuiabano 1 0.05
Фабио да Сильва 0 0
Zinho 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Натан Аллан 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 8 0
Витиньо Витор V 7 0
Да Силва Джадсом 6 0
Борбас Тиаго 6 0
Швенгбер Клейтон 4 1
Фернандес Матеус 4 0
Силва Адерлан 2 1
Саша Эдуардо 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Алеррандро 3 0
Helio Junio 3 0
Эвангелиста Лукас 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Видхаупер Патрик Луан 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Ортис Лео 1 0
Кандидо Луан 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Yani Quintero 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 9 1
Рейналдо Мануэл 8 1
Суарес Луис 4 0
Бруно Увини 4 0
Вильясанти Матиас 4 0
Фабио да Сильва 3 0
Gabriel Chapeco 3 0
Gustavo Martins 3 0
Cuiabano 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Андре 2 0
Эли Родриго 2 0
Винисиус I 2 0
Bruno VI 2 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Mila 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Натан Аллан 1 0
Felipe Carballo 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Гремио
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
4
Ред Булл Брагантино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Гремио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

11
23
Ред Булл Брагантино
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Гремио
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (13)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
7
39%
2
20%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
2
25%
4
25%
76-90

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
8%
3
13%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
1
8%
6
26%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
2
17%
5
22%
61-75
3
25%
2
9%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90

Забито

30
33
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
2
7%
5
15%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
8
27%
8
24%
31-45
5
17%
6
18%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
7
23%
4
12%
76-90

Пропущено

22
28
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 18
4
18%
2
7%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
4
18%
4
14%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
5
23%
7
25%
61-75
3
14%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4
Гремио
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0
Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Гремио

Точный счет

2:0
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

2:0
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
8
4
1
11
2.5
5
7
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
9
1.5
3
7
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
16
6
10
13
1.5
11
11
3
20
2.5
5
17
1
22
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 16 3 3 39 - 13 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 8 3 37 - 17 41
3.
Гремио
 22 12 3 7 34 - 27 39
4.
Фламенго
 23 11 6 6 36 - 30 39
5.
Ред Булл Брагантино
 23 10 9 4 31 - 21 39
6.
Флуминенсе
 22 11 5 6 31 - 22 38
7.
Атлетико Паранаэнсе
 23 10 7 6 35 - 26 37
8.
Форталеза Сеара
 23 10 5 8 27 - 22 35
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Крузейро
 23 7 8 8 23 - 20 29
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 7 8 8 19 - 25 29
12.
Куяба
 22 8 4 10 21 - 27 28
13.
Сан-Паулу
 22 7 7 8 26 - 23 28
14.
Коринтианс
 22 6 8 8 23 - 25 26
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 23 6 7 10 27 - 31 25
17.
Сантос
 23 5 6 12 21 - 39 21
18.
Васко да Гама
 21 4 5 12 16 - 31 17
19.
Америка Минейро
 21 4 4 13 24 - 45 16
20.
Коритиба Парана
 22 3 5 14 23 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 12 9 3 0 19 - 6 30
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
6.
Форталеза Сеара
 12 7 3 2 19 - 10 24
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
8.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
9.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
11.
Коринтианс
 10 4 5 1 14 - 8 17
12.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
13.
Байя
 11 4 4 3 19 - 13 16
14.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Америка Минейро
 11 4 1 6 13 - 20 13
17.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
18.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
19.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Крузейро
 11 4 4 3 18 - 12 16
5.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
7.
Ред Булл Брагантино
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
9.
Форталеза Сеара
 11 3 2 6 8 - 12 11
10.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
12.
Гремио
 10 3 1 6 9 - 17 10
13.
Коринтианс
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Байя
 12 2 3 7 8 - 18 9
15.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
16.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
17.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Сантос
 11 1 1 9 3 - 21 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 9
Гремио Каннеманн Вальтер 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Витиньо Витор V бьет в цель!
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