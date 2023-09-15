Тур: 23.
2:0
Конец матча
0'
1:0
20' Гол в свои воротаПедро Жоао
28' Желтая карточкаСаша Эдуардо
37' Желтая карточкаВильясанти Матиас
37' Желтая карточкаHelio Junio
2:0
45' ГолВитиньо Витор
48' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
56' Желтая карточкаФернандес Матеус
90' Желтая карточкаФеррейра Факундо
90'+5
Ход матча
20'
1:0
28'
37'
45'
2:0
46'
46'
56'
60'
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
23
Pepe4
11
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 _Talisson
-
-
-
41 Jhonny
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
21 Итурбе ХуанНападающий
-
-
-
31 Caique IV
-
34 Bruno VI
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Гремио
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
112
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|6
|0.26
|Борбас Тиаго
|6
|0.26
|Витиньо Витор V
|2
|0.09
|Брунинью Филипе
|2
|0.09
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.09
|Henry Mosquera
|2
|0.09
|Helio Junio
|2
|0.09
|Винисиос Маркос
|2
|0.09
|Фернандес Матеус
|1
|0.04
|Густавиньо
|1
|0.04
|Сантос Эдуардо
|1
|0.04
|Алеррандро
|1
|0.04
|Кандидо Луан
|1
|0.04
|_Talisson
|1
|0.04
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|6
|0.27
|Кристальдо Франко
|5 (3)
|0.23
|Bitello
|4
|0.18
|Вильясанти Матиас
|3
|0.14
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.09
|Андре
|2
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Педро Жоао II
|1
|0.05
|Pepe4
|1
|0.05
|Бруно Увини
|1
|0.05
|Винисиус I
|1
|0.05
|Felipe Carballo
|1
|0.05
|Роналд
|1
|0.05
|Gustavo Martins
|1
|0.05
|Cuiabano
|1
|0.05
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|8
|0
|Витиньо Витор V
|7
|0
|Да Силва Джадсом
|6
|0
|Борбас Тиаго
|6
|0
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Фернандес Матеус
|4
|0
|Силва Адерлан
|2
|1
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Helio Junio
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|9
|1
|Рейналдо Мануэл
|8
|1
|Суарес Луис
|4
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Вильясанти Матиас
|4
|0
|Фабио да Сильва
|3
|0
|Gabriel Chapeco
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Эли Родриго
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Bruno VI
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Гремио
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
4
Ред Булл Брагантино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Гремио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
11
23
Ред Булл Брагантино
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Гремио
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (13)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
7
39%
2
20%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
2
25%
4
25%
76-90
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
8%
3
13%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
1
8%
6
26%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
2
17%
5
22%
61-75
3
25%
2
9%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90
Забито
30
33
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
2
7%
5
15%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
8
27%
8
24%
31-45
5
17%
6
18%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
7
23%
4
12%
76-90
Пропущено
22
28
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 18
4
18%
2
7%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
4
18%
4
14%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
5
23%
7
25%
61-75
3
14%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4
Гремио
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0
Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Гремио
Точный счет
2:0
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:0
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
84
84
111
57
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
29
37
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
166
1013
1111
320
517
122
121
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8