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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 24.
Флуминенсе
1:0
Второй тайм: 90+'
Крузейро
0'
30' Желтая карточка
Уэсли Лопес
33' Желтая карточка
Нино
39' Желтая карточка
Мело Фелипе
1:0
67' Гол
Фернандес Леонардо
82' Желтая карточка
Keno
86' Желтая карточка
Андре
86' Желтая карточка
Стениу Сантуш
89' Желтая карточка
Фабио Лопес
90' Желтая карточка
Марсело Виера
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
16
Diogo
VII
7
Андре
5
Alexsander
Gomes
45
Vinicius
Lima
11
Keno
9
Джон
Кеннеди
14
Кано
Херман
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
6
Маркес
Лукас
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
16
Lucas
Silva
IV
7
Витал
Матеус
10
Nikao
11
Уэсли
Лопес
99
Gilberto
IV
Флуминенсе
4-4-2
Крузейро
4-4-2

История личных встреч

Флуминенсе
Крузейро

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:2
К
0:3
К
2:1
СA
0:0
К
2:2
СA
4:1
К
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
2:0
КСМР
3:4
СA
2:0
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
3:3
БСА
1:0
БСА
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:3

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.53
1.2

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 7 0.29
Джон Кеннеди 4 0.17
Vinicius Lima 4 0.17
Гансо Пауло 3 0.13
Ариас Джон 2 (1) 0.08
Lele 2 0.08
Нино III 2 0.08
Guga3 1 0.04
Samuel VII 1 0.04
Марсело Виера 1 0.04
Мартинелли Габриэл 1 0.04
Мело Фелипе 1 0.04
Нето Жоао 1 0.04
Фернандес Леонардо 1 0.04
Diogo VII 1 0.04
Алан VI 1 0.04
Gabriel Pirani 1 0.04
Keno 0 0
Jony Gonzalez 0 0
Alexsander Gomes 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 4 0.17
Уэсли Лопес 4 0.17
Gilberto IV 3 0.13
Хавьер Марлон 2 0.08
Артур Гомес VIII 2 0.08
Machado 1 0.04
Nikao 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Дурадо Энрике 1 0.04
Маркес Лукас 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Jussa 1 0.04
Lucas Silva IV 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 9 1
Fernando Diniz 5 2
Мело Фелипе 7 0
Джон Кеннеди 7 0
Samuel VII 6 0
Нино III 4 1
Ариас Джон 3 1
Кано Херман 4 0
Марлон 4 0
Keno 4 0
Vinicius Lima 4 0
Lele 2 1
Гансо Пауло 2 0
Тьяго Сантос 2 0
Фабио Лопес 2 0
Мартинелли Габриэл 2 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Браз Давид 1 0
Маноэл 1 0
Фернандес Леонардо 1 0
Jony Gonzalez 1 0
Diogo VII 1 0
Daniel XII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 6 0
Хавьер Марлон 5 0
Jussa 5 0
Виллиам Фуртадо 4 0
Уэсли Лопес 4 0
Gilberto IV 4 0
Нерис 4 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Wallisson 3 0
Machado 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Насименто Бруно III 2 0
Nikao 1 0
Стениу Сантуш 1 0
Neto XI 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Papagaio 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики 1 0
Vinicius Robert 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7
Флуминенсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Крузейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

9
4
Флуминенсе
88.9%
11.1%
16 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Крузейро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
3
15%
3
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
6
33%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
3
15%
6
33%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
5
42%
76-90

Забито

14
4
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
2
14%
2
50%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
1
11%
1-15
5
25%
2
22%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
2
22%
76-90

Забито

34
22
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 12
4
12%
3
14%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
6
18%
7
32%
31-45
12
35%
0
0%
46-60
4
12%
5
23%
61-75
5
15%
6
27%
76-90

Пропущено

25
21
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
8%
1
5%
1-15
6
24%
4
19%
16-30
3
12%
4
19%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
7
28%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2
Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0
Крузейро
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4

Результаты матчей

Флуминенсе
Крузейро

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 48%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
4
8
7
5
1.5
1
11
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
5
6
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
12
11
13
10
1.5
6
17
2
21
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 23 16 3 4 39 - 14 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 23 12 8 3 38 - 17 44
3.
Ред Булл Брагантино
 24 11 9 4 33 - 21 42
4.
Флуминенсе
 1:0 24 12 5 7 34 - 26 41
5.
Гремио
 23 12 4 7 38 - 31 40
6.
Фламенго
 24 11 7 6 36 - 30 40
7.
Форталеза Сеара
 2:1 24 11 5 8 29 - 23 38
8.
Атлетико Паранаэнсе
 23 10 7 6 35 - 26 37
9.
Атлетико Минейро
 23 9 7 7 26 - 19 34
10.
Куяба
 23 8 5 10 23 - 29 29
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 7 8 8 19 - 25 29
12.
Крузейро
 0:1 24 7 8 9 23 - 21 29
13.
Сан-Паулу
 1:2 23 7 7 9 27 - 25 28
14.
Коринтианс
 23 6 9 8 27 - 29 27
15.
Гойяс
 24 6 8 10 20 - 30 26
16.
Байя
 24 6 7 11 28 - 33 25
17.
Сантос
 24 6 6 12 23 - 40 24
18.
Васко да Гама
 22 5 5 12 20 - 33 20
19.
Америка Минейро
 23 4 5 14 26 - 49 17
20.
Коритиба Парана
 22 3 5 14 23 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 1:0 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
5.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
7.
Форталеза Сеара
 2:1 12 7 3 2 19 - 10 24
8.
Сан-Паулу
 1:2 12 7 2 3 19 - 11 23
9.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Атлетико Минейро
 11 5 3 3 14 - 10 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
12.
Коринтианс
 11 4 6 1 18 - 12 18
13.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
14.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
15.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
16.
Васко да Гама
 11 4 1 6 10 - 14 13
17.
Куяба
 11 3 4 4 14 - 15 13
18.
Америка Минейро
 12 4 1 7 13 - 22 13
19.
Крузейро
 0:1 12 3 4 5 5 - 8 13
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 5 3 3 12 - 9 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
5.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
6.
Крузейро
 0:1 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
8.
Форталеза Сеара
 2:1 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
10.
Гремио
 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
13.
Коринтианс
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Байя
 12 2 3 7 8 - 18 9
15.
Флуминенсе
 1:0 11 2 2 7 14 - 20 8
16.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сан-Паулу
 1:2 11 0 5 6 8 - 14 5
20.
Америка Минейро
 11 0 4 7 13 - 27 4
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 9 (2)
Куяба Дейверсон Силва 9 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 9
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Флуминенсе Андре 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
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