Тур: 24.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
30' Желтая карточкаУэсли Лопес
33' Желтая карточкаНино
39' Желтая карточкаМело Фелипе
1:0
67' ГолФернандес Леонардо
82' Желтая карточкаKeno
86' Желтая карточкаАндре
86' Желтая карточкаСтениу Сантуш
89' Желтая карточкаФабио Лопес
90' Желтая карточкаМарсело Виера
Ход матча
30'
33'
39'
67'
74'
82'
86'
86'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
16
Diogo
VII
7
Андре
11
Keno
14
Кано
Херман
27
Нерис
18
Jussa
10
Nikao
11
Уэсли
Лопес
99
Gilberto
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 НиноЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
16 Diogo VIIЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
- Полузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
18 LeleНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Daniel XII
-
23 Guga3
-
22 Pedro Rangel
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
99 Gilberto IVНападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
-
14 КаикиЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Machado
-
20 _Ian Luccas
-
-
-
Главный тренер: Ze Ricardo
История личных встреч
Флуминенсе
Крузейро
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
30 матчей
43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.38
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.53
1.2
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|7
|0.29
|Джон Кеннеди
|4
|0.17
|Vinicius Lima
|4
|0.17
|Гансо Пауло
|3
|0.13
|Ариас Джон
|2 (1)
|0.08
|Lele
|2
|0.08
|Нино III
|2
|0.08
|Guga3
|1
|0.04
|Samuel VII
|1
|0.04
|Марсело Виера
|1
|0.04
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.04
|Мело Фелипе
|1
|0.04
|Нето Жоао
|1
|0.04
|Фернандес Леонардо
|1
|0.04
|Diogo VII
|1
|0.04
|Алан VI
|1
|0.04
|Gabriel Pirani
|1
|0.04
|Keno
|0
|0
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|4
|0.17
|Уэсли Лопес
|4
|0.17
|Gilberto IV
|3
|0.13
|Хавьер Марлон
|2
|0.08
|Артур Гомес VIII
|2
|0.08
|Machado
|1
|0.04
|Nikao
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Дурадо Энрике
|1
|0.04
|Маркес Лукас
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Jussa
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|9
|1
|Fernando Diniz
|5
|2
|Мело Фелипе
|7
|0
|Джон Кеннеди
|7
|0
|Samuel VII
|6
|0
|Нино III
|4
|1
|Ариас Джон
|3
|1
|Кано Херман
|4
|0
|Марлон
|4
|0
|Keno
|4
|0
|Vinicius Lima
|4
|0
|Lele
|2
|1
|Гансо Пауло
|2
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|6
|0
|Хавьер Марлон
|5
|0
|Jussa
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Нерис
|4
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Насименто Бруно III
|2
|0
|Nikao
|1
|0
|Стениу Сантуш
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
7
Флуминенсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Крузейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
9
4
Флуминенсе
88.9%
11.1%
16 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Крузейро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
3
15%
3
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
6
33%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
3
15%
6
33%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
5
42%
76-90
Забито
14
4
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
2
14%
2
50%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
1
11%
1-15
5
25%
2
22%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
2
22%
76-90
Забито
34
22
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 12
4
12%
3
14%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
6
18%
7
32%
31-45
12
35%
0
0%
46-60
4
12%
5
23%
61-75
5
15%
6
27%
76-90
Пропущено
25
21
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
8%
1
5%
1-15
6
24%
4
19%
16-30
3
12%
4
19%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
7
28%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2
Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0
Крузейро
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4
Результаты матчей
Флуминенсе
Крузейро
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 48%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
48
75
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
65
56
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
1211
1310
617
221
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|3
|4
|39 - 14
|51
|2.
|23
|12
|8
|3
|38 - 17
|44
|3.
|24
|11
|9
|4
|33 - 21
|42
|4.
|1:0
|24
|12
|5
|7
|34 - 26
|41
|5.
|23
|12
|4
|7
|38 - 31
|40
|6.
|24
|11
|7
|6
|36 - 30
|40
|7.
|2:1
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|8.
|23
|10
|7
|6
|35 - 26
|37
|9.
|23
|9
|7
|7
|26 - 19
|34
|10.
|23
|8
|5
|10
|23 - 29
|29
|11.
|23
|7
|8
|8
|19 - 25
|29
|12.
|0:1
|24
|7
|8
|9
|23 - 21
|29
|13.
|1:2
|23
|7
|7
|9
|27 - 25
|28
|14.
|23
|6
|9
|8
|27 - 29
|27
|15.
|24
|6
|8
|10
|20 - 30
|26
|16.
|24
|6
|7
|11
|28 - 33
|25
|17.
|24
|6
|6
|12
|23 - 40
|24
|18.
|22
|5
|5
|12
|20 - 33
|20
|19.
|23
|4
|5
|14
|26 - 49
|17
|20.
|22
|3
|5
|14
|23 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|1:0
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|3.
|12
|9
|2
|1
|25 - 10
|29
|4.
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|6.
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|7.
|2:1
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|8.
|1:2
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|9.
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|10.
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|12.
|11
|4
|6
|1
|18 - 12
|18
|13.
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|15.
|12
|3
|6
|3
|11 - 14
|15
|16.
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|17.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|18.
|12
|4
|1
|7
|13 - 22
|13
|19.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|5 - 8
|13
|20.
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|2.
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|3.
|12
|4
|6
|2
|19 - 9
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|5.
|12
|5
|1
|6
|9 - 14
|16
|6.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|8.
|2:1
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|7 - 15
|11
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|12
|2
|3
|7
|8 - 18
|9
|15.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|14 - 20
|8
|16.
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|17.
|12
|2
|1
|9
|5 - 22
|7
|18.
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
|19.
|1:2
|11
|0
|5
|6
|8 - 14
|5
|20.
|11
|0
|4
|7
|13 - 27
|4
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|9 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|9
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8