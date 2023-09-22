  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 24.
Гремио
1:0
Первый тайм: 38'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
9' Гол
Педро Жоао
34' Желтая карточка
Эли Родриго

Ход матча

9'
Педро Жоао
(Суарес Луис)
1:0
34'
Эли Родриго
 
35'
Бруно Увини
Эли Родриго
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Гремио
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Gabriel
Chapeco
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
34
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
23
Pepe4
14
Натан
Аллан
19
Кристальдо
Франко
11
Педро
Жоао
9
Суарес
Луис
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
23
Вейга
Рафаэль
12
Майке
Роша
9
Endrick
14
Гимарайнс
Артур
Гремио
4-4-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Гремио
Палмейрас Сан-Паулу

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

35 матчей

20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

8.6%
60%
31.4%
3 победы 21 ничья 11 побед

Второй тайм

22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

СA
4:1
СA
1:3
СA
2:0
К
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
КЛ
1:2
КЛ
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:3
СA
1:0
К
1:1
К
2:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
3:2
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
0:0
КБ
1:1
КБ
2:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
4:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

0.88
0.94

Среднее время на гол

102
95

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.72
1.12

Среднее время на гол

52
80

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.31
1.03

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

68
87

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 0.29
Кристальдо Франко 6 (3) 0.25
Бителло 4 0.17
Вильясанти Матиас 3 0.13
Henrique Souza Ewerthon3 3 0.13
Педро Жоао II 2 0.08
Андре 2 0.08
Рейналдо Мануэл 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Натан Аллан 1 0.04
Pepe4 1 0.04
Бруно Увини 1 0.04
Винисиус I 1 0.04
Felipe Carballo 1 0.04
Роналд 1 0.04
Gustavo Martins 1 0.04
Cuiabano 1 0.04
Фабио да Сильва 0 0
Zinho 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 7 (1) 0.29
Гимарайнс Артур 5 0.21
Рони III 4 0.17
Endrick 4 0.17
Дуду X 3 0.13
Лопес Брено 2 0.08
Менино Габриэль 2 0.08
Лопес Хосе Мануэль 2 0.08
Мурило Серкейра 2 0.08
Richard Rios 2 0.08
Майке Роша 1 0.04
Гомес Густаво 1 0.04
Луан Гарсия IV 1 0.04
Наварро Рафа 1 0.04
Пикерес Хоакин 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 10 1
Рейналдо Мануэл 8 1
Суарес Луис 4 0
Бруно Увини 4 0
Вильясанти Матиас 4 0
Фабио да Сильва 3 0
Gabriel Chapeco 3 0
Gustavo Martins 3 0
Cuiabano 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Андре 2 0
Эли Родриго 2 0
Винисиус I 2 0
Bruno VI 2 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Mila 2 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Натан Аллан 1 0
Felipe Carballo 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Adriel Ramos 1 0
Бителло 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 7 0
Рафаэл Жозе 7 0
Абел Феррейра 5 1
Пикерес Хоакин 5 0
Мурило Серкейра 3 1
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Майке Роша 4 0
Вейга Рафаэль 4 0
Менино Габриэль 4 0
Жонатан Луис 3 0
Луан Гарсия IV 3 0
Vanderlan 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Вевертон Перейра 2 0
Endrick 2 0
Richard Rios 2 0
Наварро Рафа 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Рони III 1 0
Кевин IV 1 0

Результаты матчей

Гремио
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
6
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

11
20
Гремио
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
57% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
2
9%
5
28%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
2
14%
2
10%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
2
14%
5
25%
76-90

Пропущено

20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
20%
1
14%
16-30
5
25%
3
43%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
30%
1
14%
61-75
4
20%
2
29%
76-90

Забито

37
38
19 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
5
14%
4
11%
1-15
6
16%
7
18%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
8
22%
5
13%
46-60
6
16%
8
21%
61-75
4
11%
10
26%
76-90

Пропущено

32
17
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 14
2
6%
1
6%
1-15
6
19%
2
12%
16-30
7
22%
6
35%
31-45
2
6%
2
12%
46-60
8
25%
3
18%
61-75
7
22%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0
Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0
Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0

Результаты матчей

Гремио
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гремио
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
8
4
1.5
5
6
5
7
2.5
3
8
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
7
1.5
6
6
1
10
2.5
2
10
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
18
5
12
11
1.5
11
12
6
17
2.5
5
18
2
21
3.5
3
20
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 23 16 3 4 39 - 14 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 24 12 8 4 38 - 18 44
3.
Гремио
 1:0 24 13 4 7 39 - 31 43
4.
Ред Булл Брагантино
 24 11 9 4 33 - 21 42
5.
Флуминенсе
 24 12 5 7 34 - 26 41
6.
Атлетико Паранаэнсе
 24 11 7 6 37 - 27 40
7.
Фламенго
 24 11 7 6 36 - 30 40
8.
Форталеза Сеара
 24 11 5 8 29 - 23 38
9.
Атлетико Минейро
 23 9 7 7 26 - 19 34
10.
Куяба
 23 8 5 10 23 - 29 29
11.
Крузейро
 24 7 8 9 23 - 21 29
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 24 7 8 9 20 - 27 29
13.
Сан-Паулу
 23 7 7 9 27 - 25 28
14.
Коринтианс
 23 6 9 8 27 - 29 27
15.
Гойяс
 24 6 8 10 20 - 30 26
16.
Байя
 24 6 7 11 28 - 33 25
17.
Сантос
 24 6 6 12 23 - 40 24
18.
Васко да Гама
 23 6 5 12 25 - 34 23
19.
Америка Минейро
 23 4 5 14 26 - 49 17
20.
Коритиба Парана
 23 3 5 15 24 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 1:0 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Атлетико Паранаэнсе
 13 8 4 1 24 - 14 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 11 8 2 1 19 - 8 26
6.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
7.
Форталеза Сеара
 12 7 3 2 19 - 10 24
8.
Сан-Паулу
 12 7 2 3 19 - 11 23
9.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Атлетико Минейро
 11 5 3 3 14 - 10 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
12.
Коринтианс
 11 4 6 1 18 - 12 18
13.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
14.
Васко да Гама
 12 5 1 6 15 - 15 16
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
17.
Куяба
 11 3 4 4 14 - 15 13
18.
Америка Минейро
 12 4 1 7 13 - 22 13
19.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 5 3 3 12 - 9 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 13 4 6 3 19 - 10 18
4.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
5.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
10.
Гремио
 1:0 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
13.
Коринтианс
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Байя
 12 2 3 7 8 - 18 9
15.
Флуминенсе
 11 2 2 7 14 - 20 8
16.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Коритиба Парана
 12 1 2 9 12 - 34 5
20.
Америка Минейро
 11 0 4 7 13 - 27 4
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 9 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 9 (1)
Куяба Дейверсон Силва 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Эли Родриго уходит с поля. Бруно Увини выходит вместо него
  • 34'
    Эли Родриго получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Суарес Луис сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Педро Жоао II бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Гремио.
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Гремио
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
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