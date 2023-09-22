Тур: 24.
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
9'
1:0
34'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Bruno
VI
23
Pepe4
14
Натан
Аллан
11
Педро
Жоао
12
Майке
Роша
9
Endrick
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
21 Итурбе ХуанНападающий
-
-
54 Cuiabano
-
-
-
31 Caique IV
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Майке РошаНападающий
-
9 EndrickНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
-
27 Richard Rios
-
-
-
37 Кевин IV
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гремио
Палмейрас Сан-Паулу
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
35 матчей
20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
8.6%
60%
31.4%
3 победы 21 ничья 11 побед
Второй тайм
22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
0.88
0.94
Среднее время на гол
102
95
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.72
1.12
Среднее время на гол
52
80
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.31
1.03
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
68
87
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|7
|0.29
|Кристальдо Франко
|6 (3)
|0.25
|Бителло
|4
|0.17
|Вильясанти Матиас
|3
|0.13
|Henrique Souza Ewerthon3
|3
|0.13
|Педро Жоао II
|2
|0.08
|Андре
|2
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.04
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Натан Аллан
|1
|0.04
|Pepe4
|1
|0.04
|Бруно Увини
|1
|0.04
|Винисиус I
|1
|0.04
|Felipe Carballo
|1
|0.04
|Роналд
|1
|0.04
|Gustavo Martins
|1
|0.04
|Cuiabano
|1
|0.04
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|7 (1)
|0.29
|Гимарайнс Артур
|5
|0.21
|Рони III
|4
|0.17
|Endrick
|4
|0.17
|Дуду X
|3
|0.13
|Лопес Брено
|2
|0.08
|Менино Габриэль
|2
|0.08
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.08
|Мурило Серкейра
|2
|0.08
|Richard Rios
|2
|0.08
|Майке Роша
|1
|0.04
|Гомес Густаво
|1
|0.04
|Луан Гарсия IV
|1
|0.04
|Наварро Рафа
|1
|0.04
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|10
|1
|Рейналдо Мануэл
|8
|1
|Суарес Луис
|4
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Вильясанти Матиас
|4
|0
|Фабио да Сильва
|3
|0
|Gabriel Chapeco
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Эли Родриго
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Bruno VI
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Бителло
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|7
|0
|Рафаэл Жозе
|7
|0
|Абел Феррейра
|5
|1
|Пикерес Хоакин
|5
|0
|Мурило Серкейра
|3
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Майке Роша
|4
|0
|Вейга Рафаэль
|4
|0
|Менино Габриэль
|4
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Луан Гарсия IV
|3
|0
|Vanderlan
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Richard Rios
|2
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Кевин IV
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
6
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
11
20
Гремио
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
57% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
2
9%
5
28%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
2
14%
2
10%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
2
14%
5
25%
76-90
Пропущено
20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
20%
1
14%
16-30
5
25%
3
43%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
30%
1
14%
61-75
4
20%
2
29%
76-90
Забито
37
38
19 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
5
14%
4
11%
1-15
6
16%
7
18%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
8
22%
5
13%
46-60
6
16%
8
21%
61-75
4
11%
10
26%
76-90
Пропущено
32
17
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 14
2
6%
1
6%
1-15
6
19%
2
12%
16-30
7
22%
6
35%
31-45
2
6%
2
12%
46-60
8
25%
3
18%
61-75
7
22%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0
Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0
Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Результаты матчей
Гремио
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гремио
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
84
56
57
38
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
47
66
110
210
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
185
1211
1112
617
518
221
320
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|3
|4
|39 - 14
|51
|2.
|0:1
|24
|12
|8
|4
|38 - 18
|44
|3.
|1:0
|24
|13
|4
|7
|39 - 31
|43
|4.
|24
|11
|9
|4
|33 - 21
|42
|5.
|24
|12
|5
|7
|34 - 26
|41
|6.
|24
|11
|7
|6
|37 - 27
|40
|7.
|24
|11
|7
|6
|36 - 30
|40
|8.
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|9.
|23
|9
|7
|7
|26 - 19
|34
|10.
|23
|8
|5
|10
|23 - 29
|29
|11.
|24
|7
|8
|9
|23 - 21
|29
|12.
|24
|7
|8
|9
|20 - 27
|29
|13.
|23
|7
|7
|9
|27 - 25
|28
|14.
|23
|6
|9
|8
|27 - 29
|27
|15.
|24
|6
|8
|10
|20 - 30
|26
|16.
|24
|6
|7
|11
|28 - 33
|25
|17.
|24
|6
|6
|12
|23 - 40
|24
|18.
|23
|6
|5
|12
|25 - 34
|23
|19.
|23
|4
|5
|14
|26 - 49
|17
|20.
|23
|3
|5
|15
|24 - 51
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|3.
|1:0
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|4.
|13
|8
|4
|1
|24 - 14
|28
|5.
|0:1
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|6.
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|7.
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|8.
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|9.
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|10.
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|11.
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|12.
|11
|4
|6
|1
|18 - 12
|18
|13.
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|14.
|12
|5
|1
|6
|15 - 15
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|16.
|12
|3
|6
|3
|11 - 14
|15
|17.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|18.
|12
|4
|1
|7
|13 - 22
|13
|19.
|12
|3
|4
|5
|5 - 8
|13
|20.
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|2.
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|3.
|0:1
|13
|4
|6
|3
|19 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|5.
|12
|5
|1
|6
|9 - 14
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|10.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|12
|2
|3
|7
|8 - 18
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|14 - 20
|8
|16.
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|17.
|12
|2
|1
|9
|5 - 22
|7
|18.
|11
|0
|5
|6
|8 - 14
|5
|19.
|12
|1
|2
|9
|12 - 34
|5
|20.
|11
|0
|4
|7
|13 - 27
|4
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|9 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|9 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (1)
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8