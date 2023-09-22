  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 24.
Гремио
1:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
10' Гол
Педро Жоао
34' Желтая карточка
Эли Родриго
45' Желтая карточка
Роша Маркос
45' Желтая карточка
Педро Жоао
59' Желтая карточка
Вильясанти Матиас
63' Желтая карточка
Майке Роша
72' Желтая карточка
Менино Габриэль
86' Вторая желтая карточка
Вильясанти Матиас
90' Желтая карточка
Gabriel Chapeco
90'+10
12
Gabriel
Chapeco
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
34
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
23
Pepe4
14
Натан
Аллан
19
Кристальдо
Франко
11
Педро
Жоао
9
Суарес
Луис
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
23
Вейга
Рафаэль
12
Майке
Роша
9
Endrick
14
Гимарайнс
Артур
Гремио
4-4-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Гремио
Палмейрас Сан-Паулу

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

35 матчей

20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

8.6%
60%
31.4%
3 победы 21 ничья 11 побед

Второй тайм

22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

СA
4:1
СA
1:3
СA
2:0
К
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
КЛ
1:2
КЛ
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:3
СA
1:0
К
1:1
К
2:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
3:2
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
0:0
КБ
1:1
КБ
2:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
4:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

0.88
0.94

Среднее время на гол

102
95

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.72
1.12

Среднее время на гол

52
80

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.31
1.03

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

68
87

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 0.29
Кристальдо Франко 6 (3) 0.25
Бителло 4 0.17
Вильясанти Матиас 3 0.13
Henrique Souza Ewerthon3 3 0.13
Педро Жоао II 2 0.08
Андре 2 0.08
Рейналдо Мануэл 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Натан Аллан 1 0.04
Pepe4 1 0.04
Бруно Увини 1 0.04
Винисиус I 1 0.04
Felipe Carballo 1 0.04
Роналд 1 0.04
Gustavo Martins 1 0.04
Cuiabano 1 0.04
Фабио да Сильва 0 0
Zinho 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 7 (1) 0.29
Гимарайнс Артур 5 0.21
Рони III 4 0.17
Endrick 4 0.17
Дуду X 3 0.13
Лопес Брено 2 0.08
Менино Габриэль 2 0.08
Лопес Хосе Мануэль 2 0.08
Мурило Серкейра 2 0.08
Richard Rios 2 0.08
Майке Роша 1 0.04
Гомес Густаво 1 0.04
Луан Гарсия IV 1 0.04
Наварро Рафа 1 0.04
Пикерес Хоакин 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 10 1
Рейналдо Мануэл 8 1
Вильясанти Матиас 5 1
Суарес Луис 4 0
Бруно Увини 4 0
Gabriel Chapeco 4 0
Фабио да Сильва 3 0
Эли Родриго 3 0
Gustavo Martins 3 0
Cuiabano 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Андре 2 0
Винисиус I 2 0
Bruno VI 2 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Mila 2 0
Педро Жоао 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Натан Аллан 1 0
Felipe Carballo 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Adriel Ramos 1 0
Бителло 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 7 0
Рафаэл Жозе 7 0
Абел Феррейра 5 1
Майке Роша 5 0
Пикерес Хоакин 5 0
Менино Габриэль 5 0
Мурило Серкейра 3 1
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Вейга Рафаэль 4 0
Жонатан Луис 3 0
Луан Гарсия IV 3 0
Vanderlan 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Вевертон Перейра 2 0
Endrick 2 0
Richard Rios 2 0
Роша Маркос 1 0
Наварро Рафа 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Рони III 1 0
Кевин IV 1 0

Результаты матчей

Гремио
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
6
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

11
20
Гремио
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
54% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

24
18
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
2
8%
5
28%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
17%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
2
14%
2
10%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
2
14%
5
25%
76-90

Пропущено

20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
20%
1
14%
16-30
5
25%
3
43%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
30%
1
14%
61-75
4
20%
2
29%
76-90

Забито

38
38
20 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 15
5 Не забивали 6
6
16%
4
11%
1-15
6
16%
7
18%
16-30
8
21%
4
11%
31-45
8
21%
5
13%
46-60
6
16%
8
21%
61-75
4
11%
10
26%
76-90

Пропущено

32
18
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 15
2
6%
2
11%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
7
22%
6
33%
31-45
2
6%
2
11%
46-60
8
25%
3
17%
61-75
7
22%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0
Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0
Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0

Результаты матчей

Гремио
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гремио
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
1
8
5
1.5
5
6
5
8
2.5
3
8
1
12
3.5
1
10
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
7
1.5
6
7
1
10
2.5
2
11
1
10
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
18
6
12
12
1.5
11
13
6
18
2.5
5
19
2
22
3.5
3
21
1
23
4.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 23 16 3 4 39 - 14 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 12 8 4 38 - 18 44
3.
Гремио
 24 13 4 7 39 - 31 43
4.
Ред Булл Брагантино
 24 11 9 4 33 - 21 42
5.
Флуминенсе
 24 12 5 7 34 - 26 41
6.
Атлетико Паранаэнсе
 24 11 7 6 37 - 27 40
7.
Фламенго
 24 11 7 6 36 - 30 40
8.
Форталеза Сеара
 24 11 5 8 29 - 23 38
9.
Атлетико Минейро
 23 9 7 7 26 - 19 34
10.
Куяба
 23 8 5 10 23 - 29 29
11.
Крузейро
 24 7 8 9 23 - 21 29
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 24 7 8 9 20 - 27 29
13.
Сан-Паулу
 23 7 7 9 27 - 25 28
14.
Коринтианс
 23 6 9 8 27 - 29 27
15.
Гойяс
 24 6 8 10 20 - 30 26
16.
Байя
 24 6 7 11 28 - 33 25
17.
Сантос
 24 6 6 12 23 - 40 24
18.
Васко да Гама
 23 6 5 12 25 - 34 23
19.
Америка Минейро
 23 4 5 14 26 - 49 17
20.
Коритиба Парана
 23 3 5 15 24 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Атлетико Паранаэнсе
 13 8 4 1 24 - 14 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
6.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
7.
Форталеза Сеара
 12 7 3 2 19 - 10 24
8.
Сан-Паулу
 12 7 2 3 19 - 11 23
9.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Атлетико Минейро
 11 5 3 3 14 - 10 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
12.
Коринтианс
 11 4 6 1 18 - 12 18
13.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
14.
Васко да Гама
 12 5 1 6 15 - 15 16
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
17.
Куяба
 11 3 4 4 14 - 15 13
18.
Америка Минейро
 12 4 1 7 13 - 22 13
19.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 5 3 3 12 - 9 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 4 6 3 19 - 10 18
4.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
5.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
10.
Гремио
 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
13.
Коринтианс
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Байя
 12 2 3 7 8 - 18 9
15.
Флуминенсе
 11 2 2 7 14 - 20 8
16.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Коритиба Парана
 12 1 2 9 12 - 34 5
20.
Америка Минейро
 11 0 4 7 13 - 27 4
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 9 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 9 (1)
Куяба Дейверсон Силва 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Жуан Педро получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Роша Маркос получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Эли Родриго уходит с поля. Бруно Увини выходит вместо него
    • 34'
      Эли Родриго получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Суарес Луис сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Педро Жоао II бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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