Тур: 24.
1:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолПедро Жоао
34' Желтая карточкаЭли Родриго
45' Желтая карточкаРоша Маркос
45' Желтая карточкаПедро Жоао
59' Желтая карточкаВильясанти Матиас
63' Желтая карточкаМайке Роша
72' Желтая карточкаМенино Габриэль
86' Вторая желтая карточкаВильясанти Матиас
90' Желтая карточкаGabriel Chapeco
90'+10
Ход матча
10'
1:0
34'
45'
45'
56'
63'
72'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Bruno
VI
23
Pepe4
14
Натан
Аллан
11
Педро
Жоао
12
Майке
Роша
9
Endrick
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
21 Итурбе ХуанНападающий
-
-
54 Cuiabano
-
-
-
31 Caique IV
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Майке РошаНападающий
-
9 EndrickНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
-
27 Richard Rios
-
-
-
37 Кевин IV
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гремио
Палмейрас Сан-Паулу
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
35 матчей
20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
8.6%
60%
31.4%
3 победы 21 ничья 11 побед
Второй тайм
22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
0.88
0.94
Среднее время на гол
102
95
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.72
1.12
Среднее время на гол
52
80
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.31
1.03
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
68
87
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|7
|0.29
|Кристальдо Франко
|6 (3)
|0.25
|Бителло
|4
|0.17
|Вильясанти Матиас
|3
|0.13
|Henrique Souza Ewerthon3
|3
|0.13
|Педро Жоао II
|2
|0.08
|Андре
|2
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.04
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Натан Аллан
|1
|0.04
|Pepe4
|1
|0.04
|Бруно Увини
|1
|0.04
|Винисиус I
|1
|0.04
|Felipe Carballo
|1
|0.04
|Роналд
|1
|0.04
|Gustavo Martins
|1
|0.04
|Cuiabano
|1
|0.04
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|7 (1)
|0.29
|Гимарайнс Артур
|5
|0.21
|Рони III
|4
|0.17
|Endrick
|4
|0.17
|Дуду X
|3
|0.13
|Лопес Брено
|2
|0.08
|Менино Габриэль
|2
|0.08
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.08
|Мурило Серкейра
|2
|0.08
|Richard Rios
|2
|0.08
|Майке Роша
|1
|0.04
|Гомес Густаво
|1
|0.04
|Луан Гарсия IV
|1
|0.04
|Наварро Рафа
|1
|0.04
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|10
|1
|Рейналдо Мануэл
|8
|1
|Вильясанти Матиас
|5
|1
|Суарес Луис
|4
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Gabriel Chapeco
|4
|0
|Фабио да Сильва
|3
|0
|Эли Родриго
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Bruno VI
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Бителло
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|7
|0
|Рафаэл Жозе
|7
|0
|Абел Феррейра
|5
|1
|Майке Роша
|5
|0
|Пикерес Хоакин
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Мурило Серкейра
|3
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Вейга Рафаэль
|4
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Луан Гарсия IV
|3
|0
|Vanderlan
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Richard Rios
|2
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Кевин IV
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
6
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
11
20
Гремио
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
54% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
24
18
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
2
8%
5
28%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
17%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
2
14%
2
10%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
2
14%
5
25%
76-90
Пропущено
20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
20%
1
14%
16-30
5
25%
3
43%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
30%
1
14%
61-75
4
20%
2
29%
76-90
Забито
38
38
20 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 15
5 Не забивали 6
6
16%
4
11%
1-15
6
16%
7
18%
16-30
8
21%
4
11%
31-45
8
21%
5
13%
46-60
6
16%
8
21%
61-75
4
11%
10
26%
76-90
Пропущено
32
18
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 15
2
6%
2
11%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
7
22%
6
33%
31-45
2
6%
2
11%
46-60
8
25%
3
17%
61-75
7
22%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0
Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0
Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Результаты матчей
Гремио
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гремио
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
101
85
56
58
38
112
110
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
85
47
67
110
211
110
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
186
1212
1113
618
519
222
321
123
123
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|9 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|9 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (1)
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8