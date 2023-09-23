Тур: 24.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
23' Красная карточкаМарсал Фернандо
42' Желтая карточкаМоскардо Габриэль
45' Желтая карточкаMarlon Freitas
1:0
59' ГолЖил Карлос
71' Желтая карточкаAdryelson
73' Желтая карточкаЧе Че
87' Желтая карточкаЖил Карлос
87' Желтая карточкаКоста Диего
88' Желтая карточкаФагнер Лемос
Ход матча
23'
45'
46'
59'
1:0
71'
73'
81'
87'
87'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
3
Лукас
VI
21
Биду
36
Уэсли
Лопес
12
Перри
Лукас
34
Adryelson
6
Че
Че
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
3 Лукас VIЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
- Основной состав
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лаге Бруну
История личных встреч
Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
89.5%
26.3%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
36 матчей
36.1%
38.9%
25%
13 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
47.2%
33.3%
19.5%
17 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
41.7%
36.1%
8 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.41
1.06
Среднее время на гол
63
85
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.05
1.16
Среднее время на гол
85
77
Всего голов
44
40
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
73
81
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|7 (2)
|0.29
|Алберто Юри
|5
|0.21
|Майкон Барберан
|2
|0.08
|Оливейра Руан
|2
|0.08
|Fabio Santos IV
|2 (2)
|0.08
|Жил Карлос
|2
|0.08
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Уэсли Лопес
|1
|0.04
|Педринью Роша
|1
|0.04
|Жулиано де Паула
|1
|0.04
|Лукас VI
|1
|0.04
|Gustavo Mosquito
|1
|0.04
|Араужо Матеус
|1
|0.04
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Ромеро Анхель
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Matias Rojas II
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|0.54
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.17
|Виктор Жоао II
|3
|0.13
|Зауэр Густаво
|2
|0.08
|Henrique Luis
|2
|0.08
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.08
|Коста Диего
|2
|0.08
|Энрике Луис III
|2
|0.08
|Сантос Жуниор
|2
|0.08
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.04
|Че Че
|1
|0.04
|Куэста Виктор
|1
|0.04
|Adryelson
|1
|0.04
|Данило Барбоза
|1
|0.04
|Насименто Матеус
|1
|0.04
|Угу Мигель
|0
|0
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|6
|0
|Фагнер Лемос
|5
|0
|Вера Фаусто
|5
|0
|Fabio Santos IV
|4
|0
|Майкон Барберан
|2
|1
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Москардо Габриэль
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Лукас VI
|2
|0
|Алберто Юри
|2
|0
|Каэтано Жоао
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсал Фернандо
|6
|1
|Куэста Виктор
|7
|0
|Соарес Франсиско
|6
|0
|Adryelson
|5
|0
|Че Че
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Эдуардо Карлос II
|4
|0
|Ди Пласидо Леонель
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Угу Мигель
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
0% (0)
92% (11)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
3
Коринтианс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
6
25
Коринтианс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
52% (12)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
17% (4)
61% (14)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
19
12
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
3
25%
61-75
5
26%
4
33%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
36%
2
22%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Забито
8
27
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
17 Не забивали 11
1
13%
6
22%
1-15
3
38%
2
7%
16-30
2
25%
3
11%
31-45
0
0%
7
26%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
25%
4
15%
76-90
Пропущено
18
5
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
6%
1
20%
1-15
3
17%
2
40%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
8
44%
0
0%
76-90
Забито
27
39
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 17
8 Не забивали 4
1
4%
6
15%
1-15
5
19%
6
15%
16-30
6
22%
4
10%
31-45
3
11%
7
18%
46-60
5
19%
8
21%
61-75
7
26%
8
21%
76-90
Пропущено
29
14
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 10
1
3%
1
7%
1-15
7
24%
3
21%
16-30
4
14%
3
21%
31-45
4
14%
3
21%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
10
34%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0
Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Результаты матчей
Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:1
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:0
5 раз 42%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
6 раз 50%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:0
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
2
9 раз 39%
1
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
102
38
48
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
74
210
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
194
716
149
320
518
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|24
|16
|3
|5
|39 - 15
|51
|2.
|24
|12
|8
|4
|38 - 18
|44
|3.
|24
|13
|4
|7
|39 - 31
|43
|4.
|24
|11
|9
|4
|33 - 21
|42
|5.
|24
|12
|5
|7
|34 - 26
|41
|6.
|24
|11
|7
|6
|37 - 27
|40
|7.
|24
|11
|7
|6
|36 - 30
|40
|8.
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|9.
|23
|9
|7
|7
|26 - 19
|34
|10.
|1:0
|24
|7
|9
|8
|28 - 29
|30
|11.
|23
|8
|5
|10
|23 - 29
|29
|12.
|24
|7
|8
|9
|23 - 21
|29
|13.
|24
|7
|8
|9
|20 - 27
|29
|14.
|23
|7
|7
|9
|27 - 25
|28
|15.
|24
|6
|8
|10
|20 - 30
|26
|16.
|24
|6
|7
|11
|28 - 33
|25
|17.
|24
|6
|6
|12
|23 - 40
|24
|18.
|23
|6
|5
|12
|25 - 34
|23
|19.
|23
|4
|5
|14
|26 - 49
|17
|20.
|23
|3
|5
|15
|24 - 51
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|3.
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|4.
|13
|8
|4
|1
|24 - 14
|28
|5.
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|6.
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|7.
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|8.
|12
|7
|2
|3
|19 - 11
|23
|9.
|1:0
|12
|5
|6
|1
|19 - 12
|21
|10.
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|11.
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|12.
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|13.
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|14.
|12
|5
|1
|6
|15 - 15
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|16.
|12
|3
|6
|3
|11 - 14
|15
|17.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|18.
|12
|4
|1
|7
|13 - 22
|13
|19.
|12
|3
|4
|5
|5 - 8
|13
|20.
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|2.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|3.
|13
|4
|6
|3
|19 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|5.
|12
|5
|1
|6
|9 - 14
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|13.
|1:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|12
|2
|3
|7
|8 - 18
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|14 - 20
|8
|16.
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|17.
|12
|2
|1
|9
|5 - 22
|7
|18.
|11
|0
|5
|6
|8 - 14
|5
|19.
|12
|1
|2
|9
|12 - 34
|5
|20.
|11
|0
|4
|7
|13 - 27
|4
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|9 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|9 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (1)
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8