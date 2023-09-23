  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 24.
Коринтианс
1:0
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
23' Красная карточка
Марсал Фернандо
42' Желтая карточка
Москардо Габриэль
45' Желтая карточка
Marlon Freitas
1:0
59' Гол
Жил Карлос
71' Желтая карточка
Adryelson
73' Желтая карточка
Че Че
87' Желтая карточка
Жил Карлос
87' Желтая карточка
Коста Диего
88' Желтая карточка
Фагнер Лемос
90' Желтая карточка
Алберто Юри
90'+9
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
3
Лукас
VI
21
Биду
44
Москардо
Габриэль
7
Майкон
Барберан
10
Matias
Rojas
II
36
Уэсли
Лопес
9
Алберто
Юри
27
Педринью
Роша
12
Перри
Лукас
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Виктор
Жоао
II
11
Henrique
Luis
9
Соарес
Франсиско
Коринтианс
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2

История личных встреч

Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

89.5%
26.3%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

36 матчей

36.1%
38.9%
25%
13 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

47.2%
33.3%
19.5%
17 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
41.7%
36.1%
8 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

СA
3:0
ПА
2:0
СA
1:0
СA
1:3
ПА
1:1
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:0
ТМК
1:2
П
0:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
0:3
К
4:2
КБ
2:2
ПА
2:1
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
1:1
П
0:0
СA
2:2
СA
1:3
CP
1:0
СA
0:2
СA
0:2
CP
0:0
СA
1:1
СA
2:2
CP
1:1
СA
3:3
СA
0:0
CP
2:0
КБ
2:1
КБ
2:1

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.41
1.06

Среднее время на гол

63
85

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.05
1.16

Среднее время на гол

85
77

Всего голов

44
40

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

73
81

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 7 (2) 0.29
Алберто Юри 5 0.21
Майкон Барберан 2 0.08
Оливейра Руан 2 0.08
Fabio Santos IV 2 (2) 0.08
Жил Карлос 2 0.08
Аугусто Ренато 1 0.04
Уэсли Лопес 1 0.04
Педринью Роша 1 0.04
Жулиано де Паула 1 0.04
Лукас VI 1 0.04
Gustavo Mosquito 1 0.04
Араужо Матеус 1 0.04
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Ромеро Анхель 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Matias Rojas II 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 13 (4) 0.54
Эдуардо Карлос II 4 0.17
Виктор Жоао II 3 0.13
Зауэр Густаво 2 0.08
Henrique Luis 2 0.08
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.08
Коста Диего 2 0.08
Энрике Луис III 2 0.08
Сантос Жуниор 2 0.08
Ди Пласидо Леонель 1 0.04
Че Че 1 0.04
Куэста Виктор 1 0.04
Adryelson 1 0.04
Данило Барбоза 1 0.04
Насименто Матеус 1 0.04
Угу Мигель 0 0
Марсал Фернандо 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 7 0
Фагнер Лемос 6 0
Вера Фаусто 5 0
Fabio Santos IV 4 0
Майкон Барберан 2 1
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Алберто Юри 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Москардо Габриэль 3 0
Рони 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Лукас VI 2 0
Каэтано Жоао 2 0
Биду 2 0
Оливейра Руан 2 0
Уэсли Лопес 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсал Фернандо 6 1
Куэста Виктор 7 0
Соарес Франсиско 6 0
Adryelson 5 0
Че Че 5 0
Luis Castro 3 1
Эдуардо Карлос II 4 0
Ди Пласидо Леонель 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Угу Мигель 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Janderson 2 0
Marlon Freitas 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
0% (0)
92% (11)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
3
Коринтианс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

6
25
Коринтианс
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
54% (13)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
17% (4)
63% (15)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

20
12
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
10%
4
33%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
5
25%
3
25%
61-75
5
25%
4
33%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
36%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Забито

8
27
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
18 Не забивали 12
1
13%
6
22%
1-15
3
38%
2
7%
16-30
2
25%
3
11%
31-45
0
0%
7
26%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
25%
4
15%
76-90

Пропущено

18
5
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
6%
1
20%
1-15
3
17%
2
40%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
8
44%
0
0%
76-90

Забито

28
39
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
1
4%
6
15%
1-15
5
18%
6
15%
16-30
6
21%
4
10%
31-45
4
14%
7
18%
46-60
5
18%
8
21%
61-75
7
25%
8
21%
76-90

Пропущено

29
15
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
1
3%
1
7%
1-15
7
24%
3
20%
16-30
4
14%
3
20%
31-45
4
14%
4
27%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
10
34%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0
Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1

Результаты матчей

Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:1
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:0
5 раз 42%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
9 раз 38%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
10
2
3
9
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
19
5
7
17
1.5
14
10
3
21
2.5
5
19
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 24 16 3 5 39 - 15 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 12 8 4 38 - 18 44
3.
Гремио
 24 13 4 7 39 - 31 43
4.
Ред Булл Брагантино
 24 11 9 4 33 - 21 42
5.
Флуминенсе
 24 12 5 7 34 - 26 41
6.
Атлетико Паранаэнсе
 24 11 7 6 37 - 27 40
7.
Фламенго
 24 11 7 6 36 - 30 40
8.
Форталеза Сеара
 24 11 5 8 29 - 23 38
9.
Атлетико Минейро
 23 9 7 7 26 - 19 34
10.
Коринтианс
 24 7 9 8 28 - 29 30
11.
Куяба
 23 8 5 10 23 - 29 29
12.
Крузейро
 24 7 8 9 23 - 21 29
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 24 7 8 9 20 - 27 29
14.
Сан-Паулу
 23 7 7 9 27 - 25 28
15.
Гойяс
 24 6 8 10 20 - 30 26
16.
Байя
 24 6 7 11 28 - 33 25
17.
Сантос
 24 6 6 12 23 - 40 24
18.
Васко да Гама
 23 6 5 12 25 - 34 23
19.
Америка Минейро
 23 4 5 14 26 - 49 17
20.
Коритиба Парана
 23 3 5 15 24 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Атлетико Паранаэнсе
 13 8 4 1 24 - 14 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
6.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
7.
Форталеза Сеара
 12 7 3 2 19 - 10 24
8.
Сан-Паулу
 12 7 2 3 19 - 11 23
9.
Коринтианс
 12 5 6 1 19 - 12 21
10.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
11.
Атлетико Минейро
 11 5 3 3 14 - 10 18
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
14.
Васко да Гама
 12 5 1 6 15 - 15 16
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
17.
Куяба
 11 3 4 4 14 - 15 13
18.
Америка Минейро
 12 4 1 7 13 - 22 13
19.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 5 3 4 12 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 4 6 3 19 - 10 18
4.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
5.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
10.
Гремио
 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
13.
Коринтианс
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Байя
 12 2 3 7 8 - 18 9
15.
Флуминенсе
 11 2 2 7 14 - 20 8
16.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Коритиба Парана
 12 1 2 9 12 - 34 5
20.
Америка Минейро
 11 0 4 7 13 - 27 4
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 9 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 9 (1)
Куяба Дейверсон Силва 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Марлон Фрейтас получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Москардо Габриэль получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      УДАЛЕНИЕ! - Марсал Фернандо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 21'
      Марсал Фернандо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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