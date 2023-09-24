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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 24.
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 16'
Куяба
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Куяба
3.55
3.80
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7.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
28
Лемос
Маурисио
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
21
Батталья
Родриго
38
Педриньо
II
9
Павон
Кристиан
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
6
Uendel
14
Raniele
27
Денилсон
Невес
88
Fernando
Sobral
29
Clayson
16
Дейверсон
Силва
11
Веллингтон
Силва
Атлетико Минейро
4-3-3
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Куяба

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:4
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
64

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 9 0.38
Халк Живанилдо 7 (2) 0.29
Павон Кристиан 3 (1) 0.13
Hyoran 2 0.08
Варгас Эдуардо 1 0.04
Кардек Алан 1 0.04
Лемос Маурисио 1 0.04
Сарачо Федерико 1 0.04
Эденилсон дос Сантос 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 9 (2) 0.38
Роналд 2 0.08
Raniele 2 0.08
Clayson 2 (1) 0.08
Fernando Sobral 1 0.04
Денилсон Невес 1 0.04
Веллингтон Силва 1 0.04
Marllon 1 0.04
Рикельме 1 0.04
Matheusinho 1 0.04
Питта Исидро 1 0.04
Matheus Alexandre 1 0.04
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Эмпереур Алан 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 7 1
Лемос Маурисио 7 1
Халк Живанилдо 7 0
Батталья Родриго 6 0
Жемерсон де Жесус 6 0
Павон Кристиан 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Отавио II 5 0
Эверсон 4 0
Hyoran 4 0
Сарачо Федерико 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Rubens 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Oliveira 6 1
Marllon 6 0
Raniele 6 0
Филипе Аугусто 4 1
Денилсон Невес 5 0
Дейверсон Силва 5 0
Эмпереур Алан 5 0
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Кафу Жонатан 3 0
Matheusinho 3 0
Fernando Sobral 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Роналд 2 0
Uendel 1 0
Веллингтон Силва 1 0
Минейро Лукас 1 0
Clayson 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Рикельме 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Куяба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
3
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Куяба
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

10
14
Атлетико Минейро
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Куяба
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
20%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
5
36%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
30%
3
21%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Забито

25
24
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
7
28%
1
4%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
4
16%
5
21%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
6
24%
6
25%
76-90

Пропущено

20
28
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
5
25%
6
21%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
4
20%
3
11%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
4
20%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0
Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0
Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Куяба

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
15
8
7
16
1.5
6
17
1
22
2.5
2
21
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 24 16 3 5 39 - 15 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 12 8 4 38 - 18 44
3.
Гремио
 24 13 4 7 39 - 31 43
4.
Ред Булл Брагантино
 24 11 9 4 33 - 21 42
5.
Флуминенсе
 24 12 5 7 34 - 26 41
6.
Атлетико Паранаэнсе
 24 11 7 6 37 - 27 40
7.
Фламенго
 24 11 7 6 36 - 30 40
8.
Форталеза Сеара
 24 11 5 8 29 - 23 38
9.
Атлетико Минейро
 0:0 24 9 8 7 26 - 19 35
10.
Куяба
 0:0 24 8 6 10 23 - 29 30
11.
Коринтианс
 24 7 9 8 28 - 29 30
12.
Крузейро
 24 7 8 9 23 - 21 29
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 24 7 8 9 20 - 27 29
14.
Сан-Паулу
 23 7 7 9 27 - 25 28
15.
Гойяс
 24 6 8 10 20 - 30 26
16.
Байя
 24 6 7 11 28 - 33 25
17.
Сантос
 24 6 6 12 23 - 40 24
18.
Васко да Гама
 23 6 5 12 25 - 34 23
19.
Америка Минейро
 23 4 5 14 26 - 49 17
20.
Коритиба Парана
 23 3 5 15 24 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Атлетико Паранаэнсе
 13 8 4 1 24 - 14 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
6.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
7.
Форталеза Сеара
 12 7 3 2 19 - 10 24
8.
Сан-Паулу
 12 7 2 3 19 - 11 23
9.
Коринтианс
 12 5 6 1 19 - 12 21
10.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
11.
Атлетико Минейро
 0:0 12 5 4 3 14 - 10 19
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
14.
Васко да Гама
 12 5 1 6 15 - 15 16
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
17.
Куяба
 0:0 11 3 4 4 14 - 15 13
18.
Америка Минейро
 12 4 1 7 13 - 22 13
19.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 5 3 4 12 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 4 6 3 19 - 10 18
4.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
5.
Куяба
 0:0 13 5 2 6 9 - 14 17
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Атлетико Минейро
 0:0 12 4 4 4 12 - 9 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
10.
Гремио
 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
13.
Коринтианс
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Байя
 12 2 3 7 8 - 18 9
15.
Флуминенсе
 11 2 2 7 14 - 20 8
16.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Коритиба Парана
 12 1 2 9 12 - 34 5
20.
Америка Минейро
 11 0 4 7 13 - 27 4
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 9 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 9 (1)
Куяба Дейверсон Силва 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится ничьей.
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Атлетико Минейро
Ничья
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