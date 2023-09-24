Тур: 24.
1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаЛемос Маурисио
1:0
42' ГолПаулиньо Жозе
49' Желтая карточкаМинейро Лукас
50' Желтая карточкаДенилсон Невес
61' Желтая карточкаMarllon
69' Желтая карточкаПедриньо
81' Желтая карточкаОтавио
90'+7
Ход матча
24'
42'
1:0
49'
50'
61'
69'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
38
Педриньо
II
4
Marllon
6
Uendel
14
Raniele
29
Clayson
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
17 Igor Gomes
-
-
49 Patrick I
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ClaysonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 АллисонЗащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
82 Pablinho
-
55 Calebe
-
20 Рикельме
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Атлетико Минейро
Куяба
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
64
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|10
|0.42
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|0.29
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.13
|Hyoran
|2
|0.08
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|Кардек Алан
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|9 (2)
|0.38
|Роналд
|2
|0.08
|Raniele
|2
|0.08
|Clayson
|2 (1)
|0.08
|Fernando Sobral
|1
|0.04
|Денилсон Невес
|1
|0.04
|Веллингтон Силва
|1
|0.04
|Marllon
|1
|0.04
|Рикельме
|1
|0.04
|Matheusinho
|1
|0.04
|Питта Исидро
|1
|0.04
|Matheus Alexandre
|1
|0.04
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|8
|1
|Саравия Ренсо
|7
|1
|Халк Живанилдо
|7
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Жемерсон де Жесус
|6
|0
|Павон Кристиан
|6
|0
|Отавио II
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Эверсон
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Сарачо Федерико
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Oliveira
|6
|1
|Marllon
|7
|0
|Денилсон Невес
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Филипе Аугусто
|4
|1
|Дейверсон Силва
|5
|0
|Эмпереур Алан
|5
|0
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Минейро Лукас
|2
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Uendel
|1
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Рикельме
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Куяба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
3
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Куяба
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
10
14
Атлетико Минейро
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Куяба
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
20%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
5
36%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
30%
3
21%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Забито
25
24
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
7
28%
1
4%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
4
16%
5
21%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
6
24%
6
25%
76-90
Пропущено
20
28
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
5
25%
6
21%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
4
20%
3
11%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
4
20%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0
Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0
Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Куяба
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
47
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
39
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
158
716
617
122
221
122
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (1)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|9 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (1)
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8