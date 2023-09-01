Тур: 3. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
37' Красная карточкаДе Бок Лоренс
1:0
38' ГолОжегович Огнен
40' Желтая карточкаКамара Агибу
45' Желтая карточкаТьеви Бифума
Ход матча
37'
38'
1:0
40'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
31 Владение мячом, % 69
31
Цапан
Лука
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|1
|0.25
|Масурас Яннис
|1
|0.25
|Агбеньену Лумор
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Ожегович Огнен
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Вафеас Никос
|1
|0
|Nikolaos Peios
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Де Бок Лоренс
|0
|1
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Кифисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
0
Кифисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0
Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2 Кифисия - Эпископи 6:0
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1
Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1
Результаты матчей
Кифисия
Атромитос
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кифисия
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|14.
|1:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|ПАОК
|Живкович Андрия
|2
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3
|Атромитос
|Цидотас Панайотис
|1 1