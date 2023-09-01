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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Кифисия
1:0
Второй тайм: 61'
Атромитос
0'
37' Красная карточка
Де Бок Лоренс
1:0
38' Гол
Ожегович Огнен
40' Желтая карточка
Камара Агибу
45' Желтая карточка
Тьеви Бифума

Ход матча

37'
 
Де Бок Лоренс
38'
Ожегович Огнен
1:0
40'
 
Камара Агибу
41'
 
Nicolaos Athanasiou
Юбитана Дензель
45'
Тьеви Бифума
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Кифисия
Ничья
Атромитос
3.30
6.10
2.91
Все Коэффициенты
1
Кристинссон
Огмундур
21
Масурас
Яннис
2
Вафеас
Никос
31
Цапан
Лука
15
Агбеньену
Лумор
5
Nikolaos
Peios
6
Antonis
Papasavas
17
Крисиума
Матеус
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
1
Маркеджани
Габриэле
8
Фридйонссон
Самуэль
5
Lucas
Acevedo
44
Dimitrios
Tsakmakis
28
Де
Бок
Лоренс
17
Эрлингмарк
Огюст
6
Гонсалес
Эдер
55
Диркс
Тюр
10
Камара
Агибу
11
Юбитана
Дензель
14
Ангельски
Кароль
Кифисия
4-2-3-1
Атромитос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 1 0.25
Масурас Яннис 1 0.25
Агбеньену Лумор 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакик Эмануэль 4 0
Ожегович Огнен 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Масурас Яннис 2 0
Тьеви Бифума 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Вафеас Никос 1 0
Nikolaos Peios 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цидотас Панайотис 1 1
Де Бок Лоренс 0 1
Lucas Acevedo 1 0
Фридйонссон Самуэль 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
Камара Агибу 1 0

Результаты матчей

Кифисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кифисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
0
Кифисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0
Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2 Кифисия - Эпископи 6:0
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1
Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1

Результаты матчей

Кифисия
Атромитос

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кифисия
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Олимпиакос
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Астерас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
ОФИ
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Кифисия
 1:0 4 1 0 3 2 - 9 3
9.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Волос
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Атромитос
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Олимпиакос
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Кифисия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ламия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Атромитос
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
ОФИ
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Атромитос
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
14.
Кифисия
 1:0 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Ламия Карлитос Карлос 2 (1)
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Олимпиакос Масурас Гиоргос 2
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Атромитос Цидотас Панайотис 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Тьеви Бифума получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Юбитана Дензель уходит с поля. Nicolaos Athanasiou выходит вместо него
  • 40'
    Камара Агибу получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Г О О О О Л - Ожегович Огнен бьет в цель!
  • 36'
    УДАЛЕНИЕ! - Де Бок Лоренс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Кифисия
Ничья
Атромитос
3.30
6.10
2.91
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кифисия 1:0 Атромитос онлайн

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