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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Кифисия
2:1
Конец матча
Атромитос
0'
36' Красная карточка
Де Бок Лоренс
1:0
38' Гол
Ожегович Огнен
40' Желтая карточка
Камара Агибу
45' Желтая карточка
Тьеви Бифума
63' Желтая карточка
Nikolaos Peios
2:0
69' Гол
Antonis Papasavas
87' Желтая карточка
Antonis Papasavas
2:1
90' Гол
Lucas Acevedo
90'+14

Ход матча

36'
 
Де Бок Лоренс
38'
Ожегович Огнен
1:0
40'
 
Камара Агибу
40'
 
Nicolaos Athanasiou
Юбитана Дензель
45'
Тьеви Бифума
 
63'
Nikolaos Peios
 
65'
 
Кешрида Ваджди
Эрлингмарк Огюст
66'
 
Робай Гаэтан
Диркс Тюр
66'
Ботия Альберто
Цапан Лука
 
66'
Fabien Antunes
Nikolaos Peios
 
69'
Antonis Papasavas
(Крисиума Матеус)
2:0
72'
 
Вергос Николаос
Ангельски Кароль
74'
Сакик Эмануэль
Тьеви Бифума
 
74'
Nicolas Andereggen
Крисиума Матеус
 
82'
Нинис Сотирис
Илиев Илиан
 
87'
Antonis Papasavas
 
90'
2:1
Lucas Acevedo

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 33 Владение мячом, % 67
1
Кристинссон
Огмундур
21
Масурас
Яннис
2
Вафеас
Никос
31
Цапан
Лука
15
Агбеньену
Лумор
5
Nikolaos
Peios
6
Antonis
Papasavas
17
Крисиума
Матеус
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
1
Маркеджани
Габриэле
8
Фридйонссон
Самуэль
5
Lucas
Acevedo
44
Dimitrios
Tsakmakis
28
Де
Бок
Лоренс
17
Эрлингмарк
Огюст
6
Гонсалес
Эдер
55
Диркс
Тюр
10
Камара
Агибу
11
Юбитана
Дензель
14
Ангельски
Кароль
Кифисия
4-2-3-1
Атромитос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 1 0.25
Antonis Papasavas 1 0.25
Масурас Яннис 1 0.25
Агбеньену Лумор 0 0
Крисиума Матеус 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Acevedo 1 0.5

Карточки

Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакик Эмануэль 4 0
Ожегович Огнен 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Масурас Яннис 2 0
Nikolaos Peios 2 0
Тьеви Бифума 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Antonis Papasavas 1 0
Вафеас Никос 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цидотас Панайотис 1 1
Де Бок Лоренс 0 1
Lucas Acevedo 1 0
Фридйонссон Самуэль 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
Камара Агибу 1 0

Результаты матчей

Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Кифисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
0
Кифисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
50%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0
Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2 Кифисия - Эпископи 6:0
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1
Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1

Результаты матчей

Кифисия
Атромитос

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
3:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кифисия
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Олимпиакос
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Астерас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
ОФИ
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Кифисия
 4 1 0 3 3 - 10 3
9.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Волос
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Олимпиакос
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Кифисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ламия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
ОФИ
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Ламия Карлитос Карлос 2 (1)
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Олимпиакос Масурас Гиоргос 2
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Атромитос Цидотас Панайотис 1 1
Весь список
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