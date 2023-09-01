Тур: 3. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
36' Красная карточкаДе Бок Лоренс
1:0
38' ГолОжегович Огнен
40' Желтая карточкаКамара Агибу
45' Желтая карточкаТьеви Бифума
63' Желтая карточкаNikolaos Peios
2:0
69' ГолAntonis Papasavas
87' Желтая карточкаAntonis Papasavas
2:1
90' ГолLucas Acevedo
90'+14
Ход матча
36'
38'
1:0
40'
45'
63'
69'
90'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 9
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
33 Владение мячом, % 67
31
Цапан
Лука
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|1
|0.25
|Antonis Papasavas
|1
|0.25
|Масурас Яннис
|1
|0.25
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Acevedo
|1
|0.5
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Ожегович Огнен
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Nikolaos Peios
|2
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Antonis Papasavas
|1
|0
|Вафеас Никос
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Де Бок Лоренс
|0
|1
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Кифисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
0
Кифисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
50%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0
Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2 Кифисия - Эпископи 6:0
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1
Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1
Результаты матчей
Кифисия
Атромитос
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
3:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кифисия
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|ПАОК
|Живкович Андрия
|2
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3
|Атромитос
|Цидотас Панайотис
|1 1