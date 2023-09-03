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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Арис Салоники
1:1
Первый тайм: 45+'
Астерас
0'
1:0
16' Гол
Самора Альваро
1:1
28' Гол
Бартоло Хулиан

Ход матча

16'
Самора Альваро
(Морон Лоренцо)
1:0
28'
1:1
Бартоло Хулиан
(Рехис Франсеск)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Астерас
3.90
4.05
7.58
Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
33
Монтойя
Мартин
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
3
Феррари
Франко
8
Дукуре
Шейк
III
16
Дарида
Владимир
32
Моберг-Карлссон
Давид
10
Рупп
Лукас
12
Самора
Альваро
80
Морон
Лоренцо
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
19
Костаньо
Хосе
18
Атьенса
Пичу
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
69
Алагбе
Олуватобилоба
11
Рехис
Франсеск
7
Бартоло
Хулиан
40
Паскуаль
Андрес
9
Juan
Bautista
Miritello
Арис Салоники
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Астерас

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

30 матчей

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
18 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:0
С
0:2
ТМК
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
2:1
К
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
0:3
С
2:0
К
3:3
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
0:1
С
4:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.81
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.07
0.53

Среднее время на гол

84
168

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

1.47
0.87

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

61
103

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 1 0.33
Фабиано Лейсманн 1 0.33
Самора Альваро 1 0.33
Монтойя Мартин 0 0
Пальма Луис 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 1 0.33
Калцас Никос 1 0.33
Бартоло Хулиан 1 0.33
Рехис Франсеск 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 2 0
Дарида Владимир 1 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 1 0
Бартоло Хулиан 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астерас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Астерас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Астерас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0
Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2
Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1
Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0

Результаты матчей

Арис Салоники
Астерас

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:0 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
ПАС Янина
 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
ПАОК
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Астерас
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Ламия
 0:2 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
ОФИ
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Кифисия
 4 1 0 3 3 - 10 3
9.
Панетоликос
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Пансерраикос
 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волос
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Арис Салоники
 1:1 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:0 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
3.
ПАОК
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ОФИ
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Астерас
 1:1 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Кифисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ламия
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Арис Салоники
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Ламия
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
6.
Астерас
 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
7.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Олимпиакос
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
ОФИ
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Арис Салоники
 1:1 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (1)
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Атромитос Цидотас Панайотис 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Рехис Франсеск сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Бартоло Хулиан бьет в цель!
  • 16'
    Морон Лоренцо сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Самора Альваро бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Астерас
3.90
4.05
7.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Салоники 1:1 Астерас онлайн

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