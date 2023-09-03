Тур: 3. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
16'
1:0
28'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
10
Рупп
Лукас
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Арис Салоники
Астерас
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
30 матчей
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
18 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.81
1.2
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.07
0.53
Среднее время на гол
84
168
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
1.47
0.87
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
61
103
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|1
|0.33
|Фабиано Лейсманн
|1
|0.33
|Самора Альваро
|1
|0.33
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|1
|0.33
|Калцас Никос
|1
|0.33
|Бартоло Хулиан
|1
|0.33
|Рехис Франсеск
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астерас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Астерас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Астерас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0
Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2
Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1
Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0
Результаты матчей
Арис Салоники
Астерас
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|ПАОК
|Живкович Андрия
|2
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3
|Атромитос
|Цидотас Панайотис
|1 1