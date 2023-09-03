Тур: 3. Стадион: Клеантис Викелидис.
3:2
Конец матча
0'
1:0
16' ГолСамора Альваро
1:1
28' ГолБартоло Хулиан
45' Желтая карточкаКостаньо Хосе
2:1
61' ГолМорон Лоренцо
80' Желтая карточкаПападопулос Никос
3:1
82' ПенальтиФабиано Лейсманн
83' Желтая карточкаКалцас Никос
3:2
85' ГолVasilios Mantzis
90' Желтая карточкаХулиан Диас
90'+7
Ход матча
16'
1:0
28'
1:1
45'
61'
2:1
82'
3:1
83'
85'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
10
Рупп
Лукас
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Арис Салоники
Астерас
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
30 матчей
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
18 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.81
1.2
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.07
0.53
Среднее время на гол
84
168
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
1.47
0.87
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
61
103
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|2
|0.67
|Фабиано Лейсманн
|2 (1)
|0.67
|Самора Альваро
|1
|0.33
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартоло Хулиан
|2
|0.67
|Juan Bautista Miritello
|1
|0.33
|Калцас Никос
|1
|0.33
|Vasilios Mantzis
|1
|0.33
|Рехис Франсеск
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Костаньо Хосе
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астерас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Астерас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Астерас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0
Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2
Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1
Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0
Результаты матчей
Арис Салоники
Астерас
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 0
|8
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|2 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|3
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3