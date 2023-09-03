  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024

Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Олимпиакос
2:0
Перерыв
Ламия
0'
17' Желтая карточка
Дзанетпулос Адам-Кристоф
1:0
18' Гол
Масурас Гиоргос
2:0
32' Гол
Фортунис Костас
35' Желтая карточка
Рецос Панайотис
39' Желтая карточка
Мартинес Рубен

Ход матча

17'
 
Дзанетпулос Адам-Кристоф
18'
Масурас Гиоргос
(Фортунис Костас)
1:0
32'
Фортунис Костас
2:0
35'
Рецос Панайотис
 
39'
 
Мартинес Рубен

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Ламия
5.70
9.92
58.00
Все Коэффициенты
1
Пасхалакис
Александрос
18
Кини
Марин
45
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
3
Ортега
Франсиско
4
Камара
Мохамед
III
32
Эссе
Сантьяго
21
Биэл
Пеп
19
Масурас
Гиоргос
7
Фортунис
Костас
9
Эль-Кааби
Аюб
55
Кошелев
Алексей
2
Василантонопулос
Ставрос
22
Павловец
Александр
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
11
Мартинес
Рубен
II
27
Станко
Калеб
7
Нуньес
Кристофер
23
Цилулис
Сотирис
14
Сливка
Выкинтас
10
Карлитос
Карлос
Олимпиакос
4-2-3-1
Ламия
4-4-2

История личных встреч

Олимпиакос
Ламия

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

16 матчей

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:3
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
3:0
С
0:6
К
3:2
К
0:0
С
0:4
С
2:0
С
1:3
К
0:1
К
3:3
С
3:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

2
2.75

Среднее время на гол

45
32

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.63
0.38

Среднее время на гол

144
240

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.31
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

68
57

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 3 1
Фортунис Костас 1 0.33
Кини Марин 1 0.33
Камара Мохамед III 1 0.33
Биэл Пеп 1 0.33
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.33
Марсело Родиней 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 2 (1) 0.67
Сливка Выкинтас 1 0.33

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 2 0
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 1 1
Лонго Самуэле 1 0
Станко Калеб 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Нуньес Кристофер 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0
Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1
Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0
Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2

Результаты матчей

Олимпиакос
Ламия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:0 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
ПАС Янина
 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
ПАОК
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Астерас
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Ламия
 0:2 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
ОФИ
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Кифисия
 4 1 0 3 3 - 10 3
9.
Панетоликос
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Пансерраикос
 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волос
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Арис Салоники
 1:1 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:0 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
3.
ПАОК
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ОФИ
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Астерас
 1:1 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Кифисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ламия
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Арис Салоники
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Ламия
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
6.
Астерас
 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
7.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Олимпиакос
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
ОФИ
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Арис Салоники
 1:1 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (1)
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Атромитос Цидотас Панайотис 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 81% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.23. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.23 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Ламия
5.70
9.92
58.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олимпиакос 2:0 Ламия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 