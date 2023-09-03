Тур: 3. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
0'
20' Желтая карточкаLuis Gallegos
25' Желтая карточкаБакич Марко
45' Желтая карточкаТрост-Эконг Виллиам
45' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
Ход матча
20'
25'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
16
Каро
Андреас
88
Бакич
Марко
23
Риера
Адриан
28
Феллипе
Луис
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
21 Тораль ХонНападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
ОФИ
ПАОК
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
27 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
18.5%
29.6%
51.9%
5 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
7.4%
37%
55.6%
2 победы 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.92
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
50
28
Голов в среднем за матч
1.85
1.04
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
48
86
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.33
|Нуха Дико
|1
|0.33
|Нейра Хуан
|1
|0.33
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
|Абанда Леруа
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|2
|0.67
|Мург Томас
|1
|0.33
|Цимас Стефанос
|1
|0.33
|Шваб Штефан
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Gallegos
|2
|0
|Ларссон Эрик
|1
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Бакич Марко
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2
Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0
ПАОК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0
ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2
Результаты матчей
ОФИ
ПАОК
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ОФИ
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|ПАОК
|Живкович Андрия
|2
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3
|Атромитос
|Цидотас Панайотис
|1 1