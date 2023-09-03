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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
ОФИ
1:0
Конец матча
ПАОК
0'
21' Желтая карточка
Luis Gallegos
26' Желтая карточка
Бакич Марко
45' Желтая карточка
Трост-Эконг Виллиам
45' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
53' Желтая карточка
Живкович Андрия
70' Желтая карточка
Мейте Суалихо
72' Желтая карточка
Баба Абдул-Рахман
85' Желтая карточка
Константелиас Янис
1:0
90' Гол
Абанда Леруа
90' Желтая карточка
Тораль Хон
90'+12
31
Христогеоргос
Никос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
16
Каро
Андреас
2
Ларссон
Эрик
29
Мельядо
Мигель
8
Luis
Gallegos
88
Бакич
Марко
22
Тораринссон
Гудмундур
23
Риера
Адриан
28
Феллипе
Луис
42
Котарски
Доминик
15
Трост-Эконг
Виллиам
16
Кедзёра
Томаш
5
Михаилидис
Яннис
55
Луиш
Рафаэл
27
Оздоев
Магомед
22
Шваб
Штефан
7
Константелиас
Янис
10
Мург
Томас
14
Живкович
Андрия
71
Брэндон
Льямас
ОФИ
3-5-1-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
ПАОК

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

27 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.5%
29.6%
51.9%
5 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

7.4%
37%
55.6%
2 победы 10 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
1:3
С
0:3
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
4:0
К
4:1
К
0:3
С
0:1
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
3:1
С
4:0
С
5:0
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:2
С
0:0
К
0:1
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Голы

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.92
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

50
28

Голов в среднем за матч

1.85
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

48
86

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абанда Леруа 1 0.33
Тораринссон Гудмундур 1 0.33
Нуха Дико 1 0.33
Нейра Хуан 1 0.33
Тораль Хон 0 0
Мандас Христос 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 2 0.67
Мург Томас 1 0.33
Цимас Стефанос 1 0.33
Шваб Штефан 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Gallegos 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Ларссон Эрик 1 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Бакич Марко 1 0
Тораль Хон 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Каро Андреас 1 0
Абанда Леруа 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Константелиас Янис 2 0
Тайсон Фреда 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Баба Абдул-Рахман 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Живкович Андрия 1 0
Луиш Рафаэл 1 0

Результаты матчей

ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
ОФИ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2
Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0
ПАОК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0
ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2

Результаты матчей

ОФИ
ПАОК

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ОФИ
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАС Янина
 0:0 4 2 2 0 7 - 0 8
3.
ПАОК
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
ОФИ
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Панатинаикос
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
АЕК
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Ламия
 3 1 1 1 3 - 6 4
8.
Арис Салоники
 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Астерас
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Кифисия
 4 1 0 3 3 - 10 3
11.
Панетоликос
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Пансерраикос
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Волос
 1:2 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАС Янина
 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ОФИ
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Панатинаикос
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Кифисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Ламия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АЕК
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Волос
 1:2 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Панатинаикос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ПАС Янина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
7.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Волос
 1:2 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
ОФИ
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Ламия Карлитос Карлос 2 (1)
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
ПАС Янина Цаусис Мариос 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Весь список
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