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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Волос
1:2
Второй тайм: 52'
АЕК
0'
1:0
8' Гол
Делетич Милош
24' Красная карточка
Манталос Петрос
31' Желтая карточка
Кицос Фотис
1:1
32' Гол
Йонссон Йенс
36' Желтая карточка
Асланидис Кириакос
1:2
37' Гол
Цубер Стивен

Ход матча

8'
Делетич Милош
1:0
24'
 
Манталос Петрос
31'
Кицос Фотис
 
32'
1:1
Йонссон Йенс
(Элиассон Никлас)
36'
Асланидис Кириакос
 
37'
1:2
Цубер Стивен
46'
Dimitris Metaxas
Кицос Фотис
 
46'
Кружляк Доминик
Асланидис Кириакос
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
АЕК
6.70
7.15
1.95
Все Коэффициенты
1
Сиампанис
Мариос
3
Алхо
Николай
4
Асланидис
Кириакос
16
Сьелис
Христос
17
Кицос
Фотис
6
Цоканис
Тасос
10
Труйе
Алексис
7
Делетич
Милош
20
Maximiliano
Comba
29
Корнетт
Кентен
45
Мораитис
Панагиотис
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
25
Галанопулос
Костас
10
Цубер
Стивен
6
Йонссон
Йенс
14
Понсе
Эсекель
20
Манталос
Петрос
Волос
4-2-3-1
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Волос
АЕК

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:3
С
4:0
С
0:1
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
1:3
С
1:0
К
1:0
К
4:2
С
2:2
С
1:3
С
3:2
К
1:3

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.63
1.5

Среднее время на гол

144
60

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

2.33
2.13

Среднее время на гол

38
42

Всего голов

19
26

Голов в среднем за матч

1.36
1.86

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
48

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алхо Николай 1 0.33
Делетич Милош 1 0.33
Сьелис Христос 1 0.33
Баррьентос Жан 0 0
Главчич Неманья 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 1 0.5
Йонссон Йенс 1 0.5
Гачинович Мийат 1 0.5
Элиассон Никлас 0 0
Шиманьски Дамиан 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кружляк Доминик 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Делетич Милош 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Тахатос Эфстатиос 1 0
Кицос Фотис 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 0 1
Гачинович Мийат 1 0

Результаты матчей

Волос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Волос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Волос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1
Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1
АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2
Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1

Результаты матчей

Волос
АЕК

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Волос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАС Янина
 0:0 4 2 2 0 7 - 0 8
3.
ПАОК
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
ОФИ
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Панатинаикос
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
АЕК
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Ламия
 3 1 1 1 3 - 6 4
8.
Арис Салоники
 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Астерас
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Кифисия
 4 1 0 3 3 - 10 3
11.
Панетоликос
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Пансерраикос
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Волос
 1:2 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАС Янина
 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ОФИ
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Панатинаикос
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Кифисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Ламия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АЕК
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Волос
 1:2 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Панатинаикос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ПАС Янина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
7.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Волос
 1:2 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
ОФИ
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Ламия Карлитос Карлос 2 (1)
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
ПАС Янина Цаусис Мариос 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
АЕК
6.70
7.15
1.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 1:2 АЕК онлайн

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