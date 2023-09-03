Тур: 3. Стадион: Пантессалико.
0'
1:0
8' ГолДелетич Милош
24' Красная карточкаМанталос Петрос
31' Желтая карточкаКицос Фотис
1:1
32' ГолЙонссон Йенс
36' Желтая карточкаАсланидис Кириакос
1:2
37' ГолЦубер Стивен
Ход матча
8'
1:0
24'
31'
32'
1:1
37'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
37 Владение мячом, % 63
17
Кицос
Фотис
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 ЗиниНападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Волос
АЕК
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.63
1.5
Среднее время на гол
144
60
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
2.33
2.13
Среднее время на гол
38
42
Всего голов
19
26
Голов в среднем за матч
1.36
1.86
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
48
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алхо Николай
|1
|0.33
|Делетич Милош
|1
|0.33
|Сьелис Христос
|1
|0.33
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|1
|0.5
|Йонссон Йенс
|1
|0.5
|Гачинович Мийат
|1
|0.5
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кружляк Доминик
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Тахатос Эфстатиос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|0
|1
|Гачинович Мийат
|1
|0
Результаты матчей
Волос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Волос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Волос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1
Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1
АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2
Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1
Результаты матчей
Волос
АЕК
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Волос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 0
|8
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|2 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|3
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3