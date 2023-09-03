Тур: 3. Стадион: Пантессалико.
0'
1:0
8' ГолДелетич Милош
24' Красная карточкаМанталос Петрос
31' Желтая карточкаКицос Фотис
1:1
32' ГолЙонссон Йенс
36' Желтая карточкаАсланидис Кириакос
1:2
37' ГолЦубер Стивен
2:2
72' ГолДелетич Милош
86' Желтая карточкаСьелис Христос
90' Желтая карточкаЙонссон Йенс
2:3
90' ПенальтиАмрабат Нордин
90' Желтая карточкаКружляк Доминик
90'+8
Ход матча
8'
1:0
24'
31'
32'
1:1
37'
1:2
67'
72'
2:2
86'
90'
90'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
38 Владение мячом, % 62
17
Кицос
Фотис
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 ЗиниНападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Волос
АЕК
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.63
1.5
Среднее время на гол
144
60
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
2.33
2.13
Среднее время на гол
38
42
Всего голов
19
26
Голов в среднем за матч
1.36
1.86
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
48
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|2
|0.67
|Алхо Николай
|1
|0.33
|Сьелис Христос
|1
|0.33
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|1
|0.5
|Йонссон Йенс
|1
|0.5
|Гачинович Мийат
|1
|0.5
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.5
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Тахатос Эфстатиос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|0
|1
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
Результаты матчей
Волос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Волос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Волос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1
Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1
АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2
Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1
Результаты матчей
Волос
АЕК
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Волос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|2 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|3
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|3
|Волос
|Кружляк Доминик
|3