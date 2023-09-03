  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024

Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
ПАС Янина
0:0
Перерыв
Панатинаикос
0'
22' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
29' Желтая карточка
Цаусис Мариос
34' Желтая карточка
Цимас Панайотис

Ход матча

22'
Эррамуспе Родриго
 
29'
Цаусис Мариос
 
34'
Цимас Панайотис
 
38'
 
Бернард Дуарте
Канталапьерда Аитор
38'
 
Котсирас Яннис
Вагианнидис Георгиос

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Панатинаикос
7.53
4.95
2.18
Все Коэффициенты
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
15
Эррамуспе
Родриго
4
Пантелакис
Эпаминондас
3
Цаусис
Мариос
23
Ринстра
Дан
5
Карахалиос
Зисис
7
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
9
Конде
Педро
21
Цимас
Панайотис
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
5
Шенквельд
Барт
14
Палмер-Браун
Эрик
25
Младенович
Филип
31
Джуричич
Филип
55
Виллиан
Арао
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
22
Канталапьерда
Аитор
ПАС Янина
4-3-3
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

ПАС Янина
Панатинаикос

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед

28 матчей

28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед

История матчей

С
0:1
С
3:0
С
4:0
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:0
К
1:2
К
2:1
С
2:0
К
3:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
4:0
С
0:3
К
0:1
К
1:2
С
3:1
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.71
0.64

Среднее время на гол

126
140

Всего голов

33
10

Голов в среднем за матч

2.36
0.71

Среднее время на гол

38
126

Всего голов

43
19

Голов в среднем за матч

1.54
0.68

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22

Среднее время на гол

58
132

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 1.25
Гарро Хуан Фернандо 2 0.5
Памлидис Георгиос 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вербич Беньямин 1 0.5
Гнезда-Черин Адам 1 0.5
Иоаннидис Фотис 1 0.5
Бернард Дуарте 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 2
Цаусис Мариос 3 0
Эррамуспе Родриго 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Памлидис Георгиос 1 0
Federico Gino 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенквельд Барт 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ПАС Янина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
ПАС Янина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1
ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1
Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2

Результаты матчей

ПАС Янина
Панатинаикос

Точный счет

3:0
2 раза 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАС Янина
 0:0 4 2 2 0 7 - 0 8
3.
ПАОК
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
ОФИ
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Панатинаикос
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
АЕК
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Ламия
 3 1 1 1 3 - 6 4
8.
Арис Салоники
 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Астерас
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Кифисия
 4 1 0 3 3 - 10 3
11.
Панетоликос
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Пансерраикос
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Волос
 1:2 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАС Янина
 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ОФИ
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Панатинаикос
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Кифисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Ламия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АЕК
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Волос
 1:2 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Панатинаикос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ПАС Янина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
7.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Волос
 1:2 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
ОФИ
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Ламия Карлитос Карлос 2 (1)
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
ПАС Янина Цаусис Мариос 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Панатинаикос
7.53
4.95
2.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАС Янина 0:0 Панатинаикос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 