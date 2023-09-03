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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
ПАС Янина
0:1
Конец матча
Панатинаикос
0'
22' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
29' Желтая карточка
Цаусис Мариос
34' Желтая карточка
Цимас Панайотис
72' Желтая карточка
Младенович Филип
0:1
74' Гол
Паласиос Себастьян
81' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
86' Желтая карточка
Сория Карлес
90' Желтая карточка
Federico Gino
90' Желтая карточка
Клейман Борис
90'+5
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
15
Эррамуспе
Родриго
4
Пантелакис
Эпаминондас
3
Цаусис
Мариос
23
Ринстра
Дан
5
Карахалиос
Зисис
7
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
9
Конде
Педро
21
Цимас
Панайотис
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
5
Шенквельд
Барт
14
Палмер-Браун
Эрик
25
Младенович
Филип
31
Джуричич
Филип
55
Виллиан
Арао
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
22
Канталапьерда
Аитор
ПАС Янина
4-3-3
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

ПАС Янина
Панатинаикос

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед

28 матчей

28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед

История матчей

С
0:1
С
3:0
С
4:0
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:0
К
1:2
К
2:1
С
2:0
К
3:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
4:0
С
0:3
К
0:1
К
1:2
С
3:1
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.71
0.64

Среднее время на гол

126
140

Всего голов

33
10

Голов в среднем за матч

2.36
0.71

Среднее время на гол

38
126

Всего голов

43
19

Голов в среднем за матч

1.54
0.68

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22

Среднее время на гол

58
132

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 1.25
Гарро Хуан Фернандо 2 0.5
Памлидис Георгиос 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вербич Беньямин 1 0.5
Паласиос Себастьян 1 0.5
Гнезда-Черин Адам 1 0.5
Иоаннидис Фотис 1 0.5
Бернард Дуарте 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 2
Цаусис Мариос 3 0
Эррамуспе Родриго 2 0
Federico Gino 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Клейман Борис 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Сория Карлес 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенквельд Барт 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Младенович Филип 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ПАС Янина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
ПАС Янина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1
ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1
Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2

Результаты матчей

ПАС Янина
Панатинаикос

Точный счет

3:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
1
2
2
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАС Янина
 4 2 1 1 7 - 1 7
3.
Панатинаикос
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
ПАОК
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
ОФИ
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
АЕК
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Ламия
 3 1 1 1 3 - 6 4
8.
Арис Салоники
 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Астерас
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Кифисия
 4 1 0 3 3 - 10 3
11.
Панетоликос
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Пансерраикос
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Волос
 3 0 1 2 4 - 8 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
ОФИ
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Кифисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Ламия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
7.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
ОФИ
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Ламия Карлитос Карлос 2 (1)
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
ПАС Янина Цаусис Мариос 3
Волос Кружляк Доминик 3
Весь список
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