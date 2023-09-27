Тур: 5. Стадион: Ружомберок.
1:1
Второй тайм: 67'
0'
9' Желтая карточкаВайсс Владимир
49' Желтая карточкаМрва Марио
52' Желтая карточкаЛоват Лукас
57' Желтая карточкаГерец Штефан
0:1
58' ГолЧаврич Александр
1:1
64' ГолХриен Мартин
64' Желтая карточкаБорян Милан
Ход матча
49'
52'
57'
58'
0:1
64'
1:1
64'
65'
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
15
Герец
Штефан
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тучны АдамЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Ружомберок
Слован Братислава
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
84.2%
11 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед
34 матча
11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 24 победы
53 матча
20.8%
22.6%
56.6%
11 побед 12 ничьих 30 побед
Первый тайм
20.8%
49.1%
30.1%
11 побед 26 ничьих 16 побед
Второй тайм
20.8%
34%
45.2%
11 побед 18 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.2
0.68
Среднее время на гол
75
132
Всего голов
50
28
Голов в среднем за матч
1.79
1.12
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
80
47
Голов в среднем за матч
1.51
0.89
Тотал матчей
2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
36
Больше 68%
Меньше 32%
17
22
Больше 42%
Меньше 58%
31
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
59
101
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.38
|Домонкос Кристоф
|3
|0.38
|Шефчик Самуэль
|2
|0.25
|Бобчек Томаш
|1
|0.13
|Хриен Мартин
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|4
|0.57
|Стрелец Давид
|2
|0.29
|Кашия Гурам
|1
|0.14
|Толич Марко
|1
|0.14
|Абубакари Малик
|1
|0.14
|Марчелли Нино
|1
|0.14
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Пощек Лукаш
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Ловат Лукас
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барсегян Тигран
|2
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
7
Ружомберок
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
60%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
10
4
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
75%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
4
44%
3
30%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1
Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2
Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1
Результаты матчей
Ружомберок
Слован Братислава
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|8
|5
|0
|3
|17 - 13
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|7.
|1:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|11.
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|12.
|7
|0
|1
|6
|5 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|4.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|4.
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|10.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4