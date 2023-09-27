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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Ружомберок
1:1
Второй тайм: 67'
Слован Братислава
0'
9' Желтая карточка
Вайсс Владимир
49' Желтая карточка
Мрва Марио
52' Желтая карточка
Ловат Лукас
57' Желтая карточка
Герец Штефан
0:1
58' Гол
Чаврич Александр
1:1
64' Гол
Хриен Мартин
64' Желтая карточка
Борян Милан
65' Желтая карточка

Ход матча

9'
 
Вайсс Владимир
49'
Мрва Марио
 
52'
 
Ловат Лукас
57'
Герец Штефан
 
58'
0:1
Чаврич Александр
(Виммер Кевин)
64'
Хриен Мартин
(Гладик Ян)
1:1
64'
 
Борян Милан
65'
 
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Ничья
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Все Коэффициенты
35
Крайчирик
Иван
5
Мрва
Марио
32
Малы
Матуш
22
Симон
Габриэл
28
Селески
Александер
24
Жигмунд
Марек
11
Лавринчик
Самуэль
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
15
Герец
Штефан
10
Шефчик
Самуэль
82
Борян
Милан
28
Блэкмэн
Сезар
12
Байрич
Кенан
6
Виммер
Кевин
36
Ловат
Лукас
88
Саввидис
Кириакос
20
Канкава
Джаба
33
Куцка
Юрай
11
Барсегян
Тигран
77
Чаврич
Александр
7
Вайсс
Владимир
Ружомберок
4-2-1-3
Слован Братислава
4-3-3

История личных встреч

Ружомберок
Слован Братислава

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
84.2%
11 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 24 победы

53 матча

20.8%
22.6%
56.6%
11 побед 12 ничьих 30 побед

Первый тайм

20.8%
49.1%
30.1%
11 побед 26 ничьих 16 побед

Второй тайм

20.8%
34%
45.2%
11 побед 18 ничьих 24 победы

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:1
К
0:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
5:0
К
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2
С
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
К
3:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
3:2
С
2:2
С
2:2
КС
3:1
КС
2:0
С
2:1
С
0:0
CL
2:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
2:0
CL
0:2
CL
1:3
CL
5:1
CL
2:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:2

Голы

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.2
0.68

Среднее время на гол

75
132

Всего голов

50
28

Голов в среднем за матч

1.79
1.12

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

80
47

Голов в среднем за матч

1.51
0.89

Тотал матчей

2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
36
Больше 68%
Меньше 32%
17
22
Больше 42%
Меньше 58%
31
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

59
101

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 3 0.38
Домонкос Кристоф 3 0.38
Шефчик Самуэль 2 0.25
Бобчек Томаш 1 0.13
Хриен Мартин 0 0
Котула Юрай 0 0
Хобот Марьян 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 4 0.57
Стрелец Давид 2 0.29
Кашия Гурам 1 0.14
Толич Марко 1 0.14
Абубакари Малик 1 0.14
Марчелли Нино 1 0.14
Вайсс Владимир 0 0
Пощек Лукаш 0 0
Байрич Кенан 0 0
Ловат Лукас 0 0
Лихи Филип 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лютеран Оливер 2 0
Масло Ян 1 0
Герец Штефан 1 0
Котула Юрай 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Мрва Марио 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барсегян Тигран 2 0
Вайсс Владимир 1 0
Кашия Гурам 1 0
Агбо Уче 1 0
Байрич Кенан 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
7
Ружомберок
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
60%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

10
4
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
75%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
4
44%
3
30%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1
Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2
Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1

Результаты матчей

Ружомберок
Слован Братислава

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Железярне Подбрезова
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Жилина
 8 5 0 3 17 - 13 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 3 1 16 - 11 15
5.
ДАК
 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Слован Братислава
 1:1 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Ружомберок
 1:1 8 2 4 2 10 - 13 10
8.
Спартак Трнава
 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
Кошице
 7 2 1 4 5 - 12 7
10.
Скалица
 8 2 1 5 7 - 9 7
11.
Злате Моравце
 8 0 2 6 5 - 13 2
12.
Михаловце
 7 0 1 6 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Ружомберок
 1:1 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Слован Братислава
 1:1 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Скалица
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
ДАК
 3 2 0 1 9 - 5 6
8.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Спартак Трнава
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Михаловце
 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Железярне Подбрезова
 4 2 0 2 11 - 7 6
5.
Жилина
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Слован Братислава
 1:1 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Кошице
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Ружомберок
 1:1 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 8 1
11.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Скалица
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 4 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 4 (1)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Борян Милан получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Гладик Ян сделал результативную передачу.
  • 64'
    Г О О О О Л - Хриен Мартин бьет в цель!
  • 58'
    Виммер Кевин сделал результативную передачу.
  • 58'
    Г О О О О Л - Чаврич Александр бьет в цель!
  • 57'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Герец Штефан получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Ловат Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Мрва Марио получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 9'
    Вайсс Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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