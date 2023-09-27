Тур: 6. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Мусял Томаш
3:4
Второй тайм: 86'
0'
1:0
29' ГолГросицки Камил
1:1
33' ГолПекхарт Томаш
42' Желтая карточкаКапюади Стив
45' Красная карточкаЕнджейчик Артур
2:1
51' ГолКулурис Эфтимос
58' Желтая карточкаГоргон Александр
2:2
69' ГолВшолек Павел
3:2
71' ГолБичахчян Ваан
3:3
78' ГолЭлитим Хуэрхен
3:4
84' ГолКапюади Стив
Ход матча
29'
33'
1:1
42'
45'
51'
58'
69'
2:2
71'
3:2
77'
78'
3:3
84'
3:4
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильНападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Погонь Щецин
Легия
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
54.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
30 матчей
30%
13.3%
56.7%
9 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
2.19
1.43
Среднее время на гол
41
63
Всего голов
51
36
Голов в среднем за матч
1.7
1.2
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|4
|0.44
|Горгон Александр
|3
|0.33
|Гросицки Камил
|2 (1)
|0.22
|Бичахчян Ваан
|1
|0.11
|Захович Лука
|1
|0.11
|Лонкар Даниель
|1
|0.11
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.11
|Ульвестад Фредрик
|0
|0
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.75
|Мучи Эрнест
|3
|0.38
|Жозуэ Филипе
|3 (1)
|0.38
|Вшолек Павел
|1
|0.13
|Гуаль Марк
|1
|0.13
|Баку Макана
|1
|0.13
|Стржалек Игорь
|1
|0.13
|Росолек Мацей
|0
|0
|Кун Патрик
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Гросицки Камил
|2
|0
|Горгон Александр
|2
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Гамбоа Жоау
|2
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|2
|Жозуэ Филипе
|3
|1
|Рибейру Юри
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Легия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Погонь Щецин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
12
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Легия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
11%
1
25%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2
ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2
Легия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1
Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Легия
Точный счет
0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
43
26
34
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:3
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|2.
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|5.
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|3:4
|9
|4
|0
|5
|14 - 13
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|8
|2
|4
|2
|7 - 11
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|14.
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:3
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|11.
|3:4
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|3:4
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|4.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|5.
|4:3
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|10.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|4 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3