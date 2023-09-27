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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Погонь Щецин
3:4
Второй тайм: 86'
Легия
0'
1:0
29' Гол
Гросицки Камил
1:1
33' Гол
Пекхарт Томаш
42' Желтая карточка
Капюади Стив
45' Красная карточка
Енджейчик Артур
2:1
51' Гол
Кулурис Эфтимос
58' Желтая карточка
Горгон Александр
2:2
69' Гол
Вшолек Павел
3:2
71' Гол
Бичахчян Ваан
3:3
78' Гол
Элитим Хуэрхен
3:4
84' Гол
Капюади Стив
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
3
Капюади
Стив
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
Погонь Щецин
4-2-3-1
Легия
3-4-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Легия

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
54.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

30 матчей

30%
13.3%
56.7%
9 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
4:2
Э
0:0
ЭГА
1:2
Э
3:1
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:3
ЭГА
0:2
Э
2:0
Э
3:2
ЭГА
3:0
Э
0:0
Э
1:0
ЭГА
0:1
Э
2:1
Э
2:1
КП
3:1
ТМС
4:1
Э
0:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

2.19
1.43

Среднее время на гол

41
63

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.7
1.2

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 4 0.44
Горгон Александр 3 0.33
Гросицки Камил 2 (1) 0.22
Бичахчян Ваан 1 0.11
Захович Лука 1 0.11
Лонкар Даниель 1 0.11
Смолиньски Кацпер 1 0.11
Ульвестад Фредрик 0 0
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Корчаковски Олаф 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.75
Мучи Эрнест 3 0.38
Жозуэ Филипе 3 (1) 0.38
Вшолек Павел 1 0.13
Гуаль Марк 1 0.13
Баку Макана 1 0.13
Стржалек Игорь 1 0.13
Росолек Мацей 0 0
Кун Патрик 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бичахчян Ваан 3 0
Гросицки Камил 2 0
Горгон Александр 2 0
Захович Лука 2 0
Гамбоа Жоау 2 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Кужава Рафал 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Малец Мариуш 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 2
Жозуэ Филипе 3 1
Рибейру Юри 2 0
Челхака Юрген 2 0
Слиш Бартош 1 0
Элитим Хуэрхен 1 0
Росолек Мацей 1 0
Капюади Стив 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Легия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Погонь Щецин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
12
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Легия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
11%
1
25%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2
ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2
Легия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1
Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Легия

Точный счет

0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
1
1
3
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
3
2
6
2.5
3
4
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4:3 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
3.
Ракув
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
5.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
6.
Лех
 7 4 2 1 11 - 7 14
7.
Погонь Щецин
 3:4 9 4 0 5 14 - 13 12
8.
Сталь Мелец
 9 3 3 3 13 - 11 12
9.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 11 10
12.
Варта Познань
 9 2 3 4 10 - 11 9
13.
Гурник Забже
 9 2 3 4 6 - 12 9
14.
Пяст
 9 1 6 2 6 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 9 2 2 5 9 - 16 8
16.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Корона Кельце
 8 1 3 4 6 - 9 6
18.
Рух Хожув
 9 1 3 5 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4:3 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
5.
Сталь Мелец
 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
11.
Погонь Щецин
 3:4 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Погонь Щецин
 3:4 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
5.
Легия
 4:3 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
7.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
8.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
10.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
11.
Ракув
 2 1 0 1 6 - 5 3
12.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Видзев Лодзь
 5 0 2 3 5 - 9 2
14.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
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    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 49'
      УДАЛЕНИЕ! - Енджейчик Артур увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 42'
      Капюади Стив получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Вшолек Павел сделал результативную передачу.
    Лучшие коэффициенты
    Погонь Щецин
    Ничья
    Легия
    3.50
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    6.05
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    6.90
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    Погонь Щецин
    Легия
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