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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
ПСВ
1:0
Первый тайм: 40'
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
21' Гол
Де Йонг Люк
38' Желтая карточка
Адеканье Бобби

Ход матча

21'
Де Йонг Люк
(Тезе Джордан)
1:0
38'
 
Адеканье Бобби

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Гоу Эхед Иглс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
34
Сайбари
Исмаэль
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
7
Ланг
Ноа
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
3
Наубер
Геррит
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
9
Со
Силла
ПСВ
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Гоу Эхед Иглс

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:5
К
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
2:3
Э
3:0

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

2.6
3

Среднее время на гол

34
30

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.82
1.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
55

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 5 (2) 0.83
Ланг Ноа 3 0.5
Веерман Йоэй 2 0.33
Вертессен Йорбе 2 0.33
Пепи Рикардо 2 (1) 0.33
Тиль Гус 1 0.17
Сайбари Исмаэль 1 0.17
Лосано Ирвинг 1 0.17
Тильман Малик 1 0.17
Сангаре Ибрахим 0 0
Тезе Джордан 0 0
Бакайоко Жоан 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромменс Филипп 3 (1) 0.5
Эдвардсен Оливер 3 0.5
Кюйперс Бас 2 0.33
Со Силла 2 0.33
Виллюмссон Виллюм 1 0.17
Льянсана Энрик 1 0.17
Дейл Матс 0 0
Эдвардсен Виктор 0 0
Адеканье Бобби 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 3 1
Кюйперс Бас 2 0
Адеканье Бобби 0 1
Наубер Геррит 1 0
Крамер Йорис 1 0
Дейл Матс 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
10
ПСВ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

17
12
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
29%
29%
4
33%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
4
24%
3
25%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4
ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2

Результаты матчей

ПСВ
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:4
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

4
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
3
2
3
2
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 2 0 26 - 5 14
4.
Твенте
 Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
14.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
15.
Витесс
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 1 5 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 11 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Эксельсиор Загре Артур 3
Весь список
  • 38'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 38'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 38'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 38'
    Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 38'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 38'
    Гоу Эхед Иглс пытается что-то создать.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 37'
      Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 36'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 36'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Гоу Эхед Иглс контролирует мяч.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
    • 35'
      Тезе Джордан не смог попасть в створ ударом издали
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Гоу Эхед Иглс
    1.15
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    8.60
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    25.00
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    ПСВ
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