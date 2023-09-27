Тур: 3. Стадион: Филипс. Главный судья: Нагтегал Марк
3:0
Конец матча
0'
1:0
21' ГолДе Йонг Люк
38' Желтая карточкаАдеканье Бобби
2:0
49' ГолТиль Гус
3:0
53' ГолДе Йонг Люк
72' Желтая карточкаДейл Матс
90'+6
Ход матча
21'
1:0
38'
49'
2:0
53'
3:0
71'
72'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
604 Количество передач 314
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
7
Ланг
Ноа
25
Амофа
Джамал
9
Со
Силла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Со СиллаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
26 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
ПСВ
Гоу Эхед Иглс
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
2.6
3
Среднее время на гол
34
30
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.82
1.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
55
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|1
|Ланг Ноа
|3
|0.5
|Веерман Йоэй
|2
|0.33
|Тиль Гус
|2
|0.33
|Вертессен Йорбе
|2
|0.33
|Пепи Рикардо
|2 (1)
|0.33
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.17
|Лосано Ирвинг
|1
|0.17
|Тильман Малик
|1
|0.17
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Бакайоко Жоан
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.5
|Эдвардсен Оливер
|3
|0.5
|Кюйперс Бас
|2
|0.33
|Со Силла
|2
|0.33
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.17
|Льянсана Энрик
|1
|0.17
|Дейл Матс
|0
|0
|Эдвардсен Виктор
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|3
|1
|Адеканье Бобби
|1
|1
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Наубер Геррит
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
10
ПСВ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
25%
4
33%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
4
20%
3
25%
61-75
4
20%
3
25%
76-90
Пропущено
1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
100%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4
ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2
Результаты матчей
ПСВ
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:4
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:4
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
4
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 1
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|3.
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|26 - 5
|14
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|11 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5
|Фейеноорд
|Пайшао Игор
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Спарта Роттердам
|Бакари Саид
|3
|Эксельсиор
|Загре Артур
|3