  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
ПСВ
3:0
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
21' Гол
Де Йонг Люк
38' Желтая карточка
Адеканье Бобби
2:0
49' Гол
Тиль Гус
3:0
53' Гол
Де Йонг Люк
72' Желтая карточка
Дейл Матс
90'+6

Ход матча

21'
Де Йонг Люк
(Тезе Джордан)
1:0
38'
 
Адеканье Бобби
49'
Тиль Гус
(Ван Анхольт Патрик)
2:0
53'
Де Йонг Люк
(Тезе Джордан)
3:0
68'
Тильман Малик
Тиль Гус
 
68'
Бакайоко Жоан
Лосано Ирвинг
 
71'
 
Мартинсен Якоб
Эдвардсен Оливер
71'
 
Льянсана Энрик
Ромменс Филипп
71'
 
Батен Тибо
Со Силла
71'
 
Эдвардсен Виктор
Адеканье Бобби
72'
 
Дейл Матс
77'
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
 
77'
Вертессен Йорбе
Ланг Ноа
 
78'
Самбо Шуранди
Рамальо Андре
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 604 Количество передач 314
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
34
Сайбари
Исмаэль
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
7
Ланг
Ноа
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
3
Наубер
Геррит
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
9
Со
Силла
ПСВ
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Гоу Эхед Иглс

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:5
К
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
2:3
Э
3:0

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

2.6
3

Среднее время на гол

34
30

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.82
1.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
55

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 6 (2) 1
Ланг Ноа 3 0.5
Веерман Йоэй 2 0.33
Тиль Гус 2 0.33
Вертессен Йорбе 2 0.33
Пепи Рикардо 2 (1) 0.33
Сайбари Исмаэль 1 0.17
Лосано Ирвинг 1 0.17
Тильман Малик 1 0.17
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Бакайоко Жоан 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромменс Филипп 3 (1) 0.5
Эдвардсен Оливер 3 0.5
Кюйперс Бас 2 0.33
Со Силла 2 0.33
Виллюмссон Виллюм 1 0.17
Льянсана Энрик 1 0.17
Дейл Матс 0 0
Эдвардсен Виктор 0 0
Адеканье Бобби 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 3 1
Адеканье Бобби 1 1
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Наубер Геррит 1 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
10
ПСВ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
25%
4
33%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
4
20%
3
25%
61-75
4
20%
3
25%
76-90

Пропущено

1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
100%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4
ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2

Результаты матчей

ПСВ
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:4
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
3
3
3
3
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 1 18
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Твенте
 1:0 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 2 0 26 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
14.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
15.
Витесс
 0:1 Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 1 5 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Твенте
 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Витесс
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 11 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Эксельсиор Загре Артур 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: ПСВ: 65%, Гоу Эхед Иглс: 35%.
  • 96'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 96'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 92'
      Линторст Эверт не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 92'
      Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 91'
      Гоу Эхед Иглс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 90'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 90'
      Контроль мяча: ПСВ: 64%, Гоу Эхед Иглс: 36%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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