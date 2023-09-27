Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ромменс Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Ланг Ноа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет ПСВ

42' Тиль Гус нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.

42' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Сайбари Исмаэль пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

41' Де Йонг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Хорошую попытку сделал Лосано Ирвинг . Удар в створ, но вратарь начеку

38' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Матч возобновлен

36' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Тезе Джордан не смог попасть в створ ударом издали

35' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

32' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет ПСВ

31' После проверки VAR рефери не стал менять решения - ПСВ пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ

29' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

25' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

25' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет ПСВ

23' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Сайбари Исмаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

7' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сайбари Исмаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Ланг Ноа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ПСВ начинает с центра поля