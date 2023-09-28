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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
1:1
Первый тайм: 38'
Даллас
0'
21' Желтая карточка
Мбезо Оливье
24' Желтая карточка
Буэно Хесус
1:0
25' Гол
Салливан Куинн
28' Желтая карточка
Веласко Алан
1:1
37' Гол
Веласко Алан

Ход матча

21'
Мбезо Оливье
 
24'
Буэно Хесус
 
25'
Салливан Куинн
(Вагнер Кай)
1:0
28'
 
Веласко Алан
37'
1:1
Веласко Алан
Прогноз на матч от Liveresult
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Филадельфия Юнион
Ничья
Даллас
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
17
Лоу
Дэмион
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
20
Буэно
Хесус
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
33
Салливан
Куинн
7
Уре
Микаэль
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
8
Обриан
Хадер
19
Помикал
Пакстон
18
Фрейзер
Лиам
11
Сили
Данте
9
Хименес
Хесус
20
Веласко
Алан
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Даллас
4-4-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Даллас

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

6.7%
53.3%
40%
1 победа 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
2:0
М
0:2
ОК
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
3:1
М
1:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.44

Среднее время на гол

54
202

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.78
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.73
0.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

51
103

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 13 (11) 0.43
Карранса Хулиан 12 0.4
Уре Микаэль 8 0.27
Мартинес Хосе Андрес 3 0.1
МакГлинн Джек 2 0.07
Глеснес Якоб 2 0.07
Лоу Дэмион 2 0.07
Вагнер Кай 1 0.03
Торрес Хоакин 1 0.03
Флэк Леон 1 0.03
Салливан Куинн 1 0.03
Донован Крис 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 12 (1) 0.4
Обриан Хадер 4 0.13
Камунго Бернард 4 0.13
Берджесс Нкоси 3 0.1
Арриола Пол 2 0.07
Веласко Алан 2 0.07
Джункуа Сэм 2 0.07
Фарфан Марко 1 0.03
Факундо-Томас Киньон 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Мартинес Хосе VI 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 6 2
Мартинес Хосе Андрес 9 0
Бедойя Алехандро 6 0
Эллиотт Джек 4 1
Глеснес Якоб 5 0
Газдаг Даниэль 5 0
Флэк Леон 5 0
Буэно Хесус 1 2
Вагнер Кай 4 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Лоу Дэмион 3 0
Мбезо Оливье 3 0
Харриэль Натан 3 0
Барибо Тай 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Реал Мэттью 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Донован Крис 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 7 0
Серрильо Эдвин 6 0
Фарфан Марко 5 0
Веласко Алан 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Факундо-Томас Киньон 4 0
Арриола Пол 4 0
Помикал Пакстон 4 0
Ильяраменди Асьер 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Твумаси Эма 1 1
Льетгет Себастьян 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
10
Филадельфия Юнион
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

18
21
Филадельфия Юнион
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Даллас
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
7% (2)
66% (19)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

21
31

Голы по времени матча

Забито

27
15
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
7%
1
7%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
6
22%
3
20%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
5
19%
5
33%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
2
17%
4
24%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
3
25%
3
18%
76-90

Забито

24
23
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
2
8%
4
17%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
9
38%
3
13%
31-45
6
25%
5
22%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
3
13%
6
26%
76-90

Пропущено

23
12
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
22%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
6
26%
3
25%
76-90

Забито

51
38
26 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
4
8%
5
13%
1-15
7
14%
4
11%
16-30
15
29%
29%
6
16%
31-45
11
22%
6
16%
46-60
6
12%
6
16%
61-75
8
16%
11
29%
76-90

Пропущено

35
29
14 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
8
23%
2
7%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
2
6%
8
28%
31-45
6
17%
7
24%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
9
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1
Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1
Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2
Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Даллас

Точный счет

4:1
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
10 раз 71%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
2:1
7 раз 24%
0:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
1
16 раз 55%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
8
6
1.5
7
8
6
8
2.5
1
14
4
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
8
7
1.5
1
13
2
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
24
5
16
13
1.5
8
21
8
21
2.5
2
27
4
25
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 12 7 11 42 - 45 43
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 11 9 11 41 - 48 42
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 11 8 10 47 - 43 41
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 10 11 10 36 - 40 41
9.
Даллас
 0:1 Заявка 30 10 9 11 34 - 34 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 30 9 8 13 43 - 49 35
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 29 8 10 11 42 - 51 34
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 4 10 15 21 - 45 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 30 15 7 8 52 - 35 52
3.
Орландо Сити
 Заявка 30 14 9 7 46 - 37 51
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 Заявка 29 12 8 9 36 - 28 44
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 31 8 13 10 33 - 36 37
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
12.
Чикаго Файр
 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 29 9 5 15 37 - 45 32
15.
Торонто
 Заявка 30 4 10 16 24 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Даллас
 0:1 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 15 6 4 5 23 - 18 22
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 6 4 6 23 - 24 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 15 10 4 1 30 - 10 34
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 7 6 3 22 - 16 27
9.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 5 3 25 - 17 26
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 4 4 7 18 - 27 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 0:1 Заявка 15 3 4 8 13 - 20 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 2 6 7 17 - 31 12
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 2 3 10 11 - 32 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 5 7 14 - 19 17
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 15 3 2 10 15 - 28 11
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 15 0 4 11 7 - 31 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Даллас
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