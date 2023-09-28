Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
1:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаМбезо Оливье
24' Желтая карточкаБуэно Хесус
1:0
25' ГолСалливан Куинн
28' Желтая карточкаВеласко Алан
1:1
36' ГолВеласко Алан
90' Желтая карточкаТвумаси Эма
90'+8
Ход матча
21'
24'
25'
1:0
28'
36'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.77 Победа «Филадельфии»
-
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
20
Буэно
Хесус
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
29
Джункуа
Сэм
18
Фрейзер
Лиам
11
Сили
Данте
20
Веласко
Алан
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
- Нападающий
-
20 Веласко АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Корча АметЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Даллас
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
6.7%
53.3%
40%
1 победа 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.44
Среднее время на гол
54
202
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.78
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.73
0.87
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
51
103
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|13 (11)
|0.43
|Карранса Хулиан
|12
|0.4
|Уре Микаэль
|8
|0.27
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0.1
|МакГлинн Джек
|2
|0.07
|Салливан Куинн
|2
|0.07
|Глеснес Якоб
|2
|0.07
|Лоу Дэмион
|2
|0.07
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Торрес Хоакин
|1
|0.03
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|12 (1)
|0.4
|Обриан Хадер
|4
|0.13
|Камунго Бернард
|4
|0.13
|Веласко Алан
|3
|0.1
|Берджесс Нкоси
|3
|0.1
|Арриола Пол
|2
|0.07
|Джункуа Сэм
|2
|0.07
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.03
|Ибеага Себастьен
|1
|0.03
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
|Льетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Жезус Джовейн
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|6
|2
|Мартинес Хосе Андрес
|9
|0
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Эллиотт Джек
|4
|1
|Буэно Хесус
|2
|2
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Лоу Дэмион
|3
|0
|Мбезо Оливье
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Хадер
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Веласко Алан
|6
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Жезус Джовейн
|5
|0
|Факундо-Томас Киньон
|4
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Твумаси Эма
|2
|1
|Ильяраменди Асьер
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Нтсабеленг Тсики
|3
|0
|Пас Мартен
|1
|1
|Льетгет Себастьян
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Мулато Хосе
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
11
Филадельфия Юнион
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
18
21
Филадельфия Юнион
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Даллас
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
7% (2)
67% (20)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
22
32
Голы по времени матча
Забито
28
16
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
7%
1
6%
1-15
7
25%
2
13%
16-30
6
21%
4
25%
31-45
5
18%
1
6%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
5
18%
5
31%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
6
33%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
3
17%
76-90
Забито
24
23
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
2
8%
4
17%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
9
38%
3
13%
31-45
6
25%
5
22%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
3
13%
6
26%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
22%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
6
26%
3
25%
76-90
Забито
52
39
27 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
4
8%
5
13%
1-15
8
15%
4
10%
16-30
15
29%
7
18%
31-45
11
21%
6
15%
46-60
6
12%
6
15%
61-75
8
15%
11
28%
76-90
Пропущено
36
30
15 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
8
22%
2
7%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
3
8%
8
27%
31-45
6
17%
7
23%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
9
25%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1
Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1
Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2
Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Даллас
Точный счет
0:0
3 раза 20%
4:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
11 раз 73%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
2:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 27%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
1
17 раз 57%
2
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
87
78
69
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
87
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
255
1614
822
822
228
426
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|58 - 39
|53
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|1:0 Заявка
|30
|12
|8
|10
|48 - 43
|44
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|6.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 45
|43
|7.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|41 - 48
|42
|8.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|36 - 40
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 34
|40
|10.
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|41 - 44
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|12.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|43 - 49
|35
|13.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|42 - 51
|34
|14.
|0:1 Заявка
|30
|4
|10
|16
|21 - 46
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|50 - 33
|62
|2.
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|46 - 37
|51
|3.
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|52 - 36
|50
|4.
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|49 - 36
|49
|5.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|61 - 42
|49
|6.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|61 - 47
|49
|7.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|36 - 28
|44
|8.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|30 - 45
|37
|9.
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|33 - 36
|37
|10.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|41 - 44
|36
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|13.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|36 - 48
|33
|14.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|37 - 45
|32
|15.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|24 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 17
|17
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 14
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|30 - 9
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 11
|32
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 17
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|5.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 27
|19
|6.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 31
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 25
|10
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 32
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 30
|13
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|13.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 35
|8
|15.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|7 - 31
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|10