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  3. Норвегия
  4. Кубок 2023-2024
Волеренга
2:3
Второй тайм: 90+'
Будё-Глимт
0'
0:1
3' Гол
Салтнес Ульрик
12' Желтая карточка
Риснаес Магнус
1:1
15' Гол
Илич Андрей
26' Желтая карточка
Хаген Элиас
1:2
56' Гол
Мумбанья Фарис
57' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
2:2
59' Гол
Илич Андрей
62' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
2:3
86' Гол
Мумбанья Фарис

Ход матча

3'
0:1
Салтнес Ульрик
12'
Риснаес Магнус
 
15'
Илич Андрей
1:1
26'
Хаген Элиас
 
46'
 
Бьортуфт Один Лурас
Лоде Мариус
56'
1:2
Мумбанья Фарис
57'
 
Грёнбек Альберт
59'
Илич Андрей
2:2
61'
 
Фет Сондре
Салтнес Ульрик
62'
 
Гулликсен Тобиас
75'
Борвен Торгейр
Офкир Мохамед
 
86'
2:3
Мумбанья Фарис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Будё-Глимт
6.94
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3.70
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5.46
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Все Коэффициенты
1
Стуревик
Якоб
33
Битри
Энео
14
Aaron
Kiil
Olsen
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
2
Борхгревинк
Кристиан
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
8
Бьёрдаль
Хенрик
20
Риснаес
Магнус
10
Офкир
Мохамед
19
Илич
Андрей
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
25
Гулликсен
Тобиас
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Волеренга
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Будё-Глимт

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

25 матчей

28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

12%
56%
32%
3 победы 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Э
4:2
Э
1:3
Э
0:6
К
0:1
Э
5:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
ТМК
1:0
Э
4:0
Э
6:0
ТМК
3:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
4:3
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:0

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Среднее время на гол

54
82

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

2.09
1.57

Среднее время на гол

43
57

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.84
1.36

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

48
66

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 4 0.67
Борвен Торгейр 2 0.33
Илич Андрей 2 0.33
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.17
Бьёрдаль Хенрик 1 0.17
Ятта Сиди 1 0.17
Риснаес Магнус 1 0.17
Jacob Eng 1 0.17
Aleksander Hammer Kjelsen 1 0.17
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зугеля Нино 3 0.5
Мумбанья Фарис 3 0.5
Грёнбек Альберт 3 0.5
Салтнес Ульрик 2 0.33
Берг Патрик 2 0.33
Бьортуфт Один Лурас 1 0.17

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риснаес Магнус 2 0
Борвен Торгейр 1 0
Хаген Элиас 1 0
Jacob Eng 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Амаль 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Волеренга
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Волеренга
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Будё-Глимт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
3
Волеренга
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Будё-Глимт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
3
25%
5
45%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2
Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4
Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0

Результаты матчей

Волеренга
Будё-Глимт

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
4.5
1/8 финала
2 Хьельсос
0 КФУМ Осло
8 Рёуфосс
5 Викинг
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
1 Браттвог
7 Бранн
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
1/4 финала
2 Хьельсос
1 Рёуфосс
3 Молде
1 Сарпсборг-08
3 Волеренга
2 Бранн
0 Хам-Кам
2 Будё-Глимт
1/2 финала
0 Хьельсос
1 Молде
Волеренга
Будё-Глимт
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 8
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Молде Грёдем Магнус 5
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Malick Diouf 1 1
Хам-Кам Куртович Виллиам 2
Волеренга Риснаес Магнус 2
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Весь список
  • 57'
    Грёнбек Альберт получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
  • 46'
    Лоде Мариус уходит с поля. Бьортуфт Один Лурас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Волеренга
    Ничья
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