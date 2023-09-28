2:3
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
3' ГолСалтнес Ульрик
12' Желтая карточкаРиснаес Магнус
1:1
15' ГолИлич Андрей
26' Желтая карточкаХаген Элиас
1:2
56' ГолМумбанья Фарис
57' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
2:2
59' ГолИлич Андрей
62' Желтая карточкаГулликсен Тобиас
2:3
86' ГолМумбанья Фарис
Ход матча
3'
0:1
12'
15'
1:1
26'
56'
1:2
57'
59'
2:2
62'
86'
2:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
33
Битри
Энео
15
Хаген
Элиас
19
Илич
Андрей
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Волеренга
Будё-Глимт
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
12%
56%
32%
3 победы 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.09
Среднее время на гол
54
82
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
2.09
1.57
Среднее время на гол
43
57
Всего голов
46
34
Голов в среднем за матч
1.84
1.36
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
48
66
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|4
|0.67
|Борвен Торгейр
|2
|0.33
|Илич Андрей
|2
|0.33
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.17
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0.17
|Ятта Сиди
|1
|0.17
|Риснаес Магнус
|1
|0.17
|Jacob Eng
|1
|0.17
|Aleksander Hammer Kjelsen
|1
|0.17
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зугеля Нино
|3
|0.5
|Мумбанья Фарис
|3
|0.5
|Грёнбек Альберт
|3
|0.5
|Салтнес Ульрик
|2
|0.33
|Берг Патрик
|2
|0.33
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.17
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риснаес Магнус
|2
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Jacob Eng
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Волеренга
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Будё-Глимт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
3
Волеренга
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Будё-Глимт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
3
25%
5
45%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2
Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4
Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0
Результаты матчей
Волеренга
Будё-Глимт
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|8
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Молде
|Грёдем Магнус
|5
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Тромсё
|Malick Diouf
|1 1
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|2
|Волеренга
|Риснаес Магнус
|2
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1