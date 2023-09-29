Тур: 9. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
1:0
12' ГолДурис Давид
2:0
18' ГолAntoin Essomba
2:1
50' ГолDaniel Smekal
3:1
61' ГолДурис Давид
3:2
62' ГолМатеёв Роберт
73' Желтая карточкаMartin Masik
3:3
75' ГолЯо Янн Майкл
4:3
83' ГолHenry Addo
5:3
90' ГолЗауэр Марио
90'+8
Ход матча
12'
1:0
18'
2:0
50'
2:1
61'
3:1
62'
3:2
73'
75'
3:3
83'
4:3
87'
90'
5:3
23
Минарик
Ян
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
10
Власко
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
33 Копас АдамЗащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
-
13 Henry Addo
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шпехар ДиноНападающий
-
25 Гази АдамНападающий
-
-
-
-
21 Jakub Kousal
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Жилина
Скалица
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.86
0.71
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
126
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Addo
|5
|0.56
|Дурис Давид
|5
|0.56
|Зауэр Марио
|3
|0.33
|Илько Патрик
|2
|0.22
|Antoin Essomba
|2
|0.22
|Копас Адам
|1
|0.11
|Капралик Адриан
|1
|0.11
|Немчик Томаш
|1
|0.11
|Стойчевски Андрей
|1
|0.11
|Eric Bille
|1
|0.11
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
|Ямбор Тимотей
|0
|0
|Samuel Gidi
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеёв Роберт
|2
|0.22
|Подгорин Оливер
|2
|0.22
|Яо Янн Майкл
|1
|0.11
|Гаша Роман
|1
|0.11
|Daniel Smekal
|1
|0.11
|Denis Baumgartner
|1
|0.11
|Власко Ян
|1 (1)
|0.11
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Adam Krcik
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Яворчек Доминик
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Бари Кристиан
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakub Kousal
|3
|0
|Власко Ян
|1
|1
|Алвес Дани
|2
|0
|Martin Nagy II
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Ondrej Rudzan
|2
|0
|Martin Masik
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Adam Krcik
|1
|0
|Mario Holly
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Скалица
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
5
Жилина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Скалица
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
4
Жилина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Скалица
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
17
5
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
12%
1
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
18%
2
40%
61-75
7
41%
1
20%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
10
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
14%
1
10%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
4
40%
46-60
5
23%
3
30%
61-75
7
32%
2
20%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
5
31%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2
Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2
Скалица
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
TJ Druzstevnik Siladice - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1
Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1
Результаты матчей
Жилина
Скалица
Точный счет
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Жилина
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
63
36
54
18
27
27
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4