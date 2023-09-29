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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Жилина
5:3
Конец матча
Скалица
0'
1:0
12' Гол
Дурис Давид
2:0
18' Гол
Antoin Essomba
2:1
50' Гол
Daniel Smekal
3:1
61' Гол
Дурис Давид
3:2
62' Гол
Матеёв Роберт
73' Желтая карточка
Martin Masik
3:3
75' Гол
Яо Янн Майкл
4:3
83' Гол
Henry Addo
5:3
90' Гол
Зауэр Марио
90'+8
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
23
Минарик
Ян
17
James
Ndjeungoue
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
6
Xavier
Adang
27
Яворчек
Доминик
8
Antoin
Essomba
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
15
Brayam
Palacios
24
Ondrej
Rudzan
16
Матеёв
Роберт
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
7
Яо
Янн
Майкл
10
Власко
Ян
11
Daniel
Smekal
Жилина
3-4-3
Скалица
4-4-1-1

История личных встреч

Жилина
Скалица

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
К
4:1
К
3:2
С
1:0
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
0.71

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
126

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Addo 5 0.56
Дурис Давид 5 0.56
Зауэр Марио 3 0.33
Илько Патрик 2 0.22
Antoin Essomba 2 0.22
Копас Адам 1 0.11
Капралик Адриан 1 0.11
Немчик Томаш 1 0.11
Стойчевски Андрей 1 0.11
Eric Bille 1 0.11
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Руснак Матуш 0 0
Ямбор Тимотей 0 0
Samuel Gidi 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеёв Роберт 2 0.22
Подгорин Оливер 2 0.22
Яо Янн Майкл 1 0.11
Гаша Роман 1 0.11
Daniel Smekal 1 0.11
Denis Baumgartner 1 0.11
Власко Ян 1 (1) 0.11
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Adam Krcik 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 0
Руснак Матуш 2 0
Яворчек Доминик 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Дурис Давид 1 0
Бари Кристиан 1 0
Капралик Адриан 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Henry Addo 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakub Kousal 3 0
Власко Ян 1 1
Алвес Дани 2 0
Martin Nagy II 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Ondrej Rudzan 2 0
Martin Masik 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Michael Ranko 1 0
Adam Krcik 1 0
Mario Holly 1 0

Результаты матчей

Жилина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Скалица
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
5
Жилина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Скалица
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
4
Жилина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Скалица
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

17
5
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
12%
1
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
18%
2
40%
61-75
7
41%
1
20%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
10
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
14%
1
10%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
4
40%
46-60
5
23%
3
30%
61-75
7
32%
2
20%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
5
31%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2
Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2
Скалица
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
TJ Druzstevnik Siladice - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1
Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1

Результаты матчей

Жилина
Скалица

Точный счет

1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Жилина
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
4
1
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
3
6
5
4
2.5
1
8
2
7
3.5
2
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Жилина
 9 6 0 3 22 - 16 18
3.
Железярне Подбрезова
 8 5 1 2 17 - 9 16
4.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 3 1 16 - 11 15
5.
Слован Братислава
 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
ДАК
 8 4 2 2 13 - 7 14
7.
Спартак Трнава
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
Ружомберок
 8 2 3 3 10 - 14 9
9.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 15 7
10.
Скалица
 9 2 1 6 10 - 14 7
11.
Злате Моравце
 8 0 2 6 5 - 13 2
12.
Михаловце
 7 0 1 6 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 5 4 0 1 17 - 12 12
2.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Слован Братислава
 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Ружомберок
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
7.
Скалица
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
ДАК
 3 2 0 1 9 - 5 6
9.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 2 1 5 - 7 5
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Михаловце
 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Слован Братислава
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Железярне Подбрезова
 4 2 0 2 11 - 7 6
6.
Жилина
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Кошице
 4 1 0 3 4 - 9 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 8 1
11.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Скалица
 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Слован Братислава Барсегян Тигран 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Ямбор Тимотей сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Loic Essomba бьет в цель!
    • 12'
      Г О О О О Л - Дурис Давид бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жилина 5:3 Скалица онлайн

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