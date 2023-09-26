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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Урал
Прогнозы 61
Ростов 73.8% (45)
X 19.7% (12)
Урал 6.6% (4)
Все прогнозы
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Ростов
Урал

История личных встреч

Ростов
Урал

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

25 матчей

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:3
К
2:1
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.08
1.31

Среднее время на гол

83
68

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.83

Среднее время на гол

83
108

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

83
83

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 4 0.44
Комличенко Николай 3 (1) 0.33
Уткин Даниил 1 0.11
Миронов Алексей 1 0.11
Осипенко Максим 1 0.11
Тугарев Роман 1 0.11
Лангович Андрей 1 0.11
Мохеби Мохаммад 0 0
Глебов Данил 0 0
Вахания Илья 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 2 0.22
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.22
Каштанов Алексей 2 (2) 0.22
Бикфалви Эрик 1 0.11
Аюпов Тимур 1 0.11
Юшин Александр 0 0
Гильерме Шеттине 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 3 0
Тугарев Роман 1 1
Акбашев Роман 2 0
Комличенко Николай 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильерме Шеттине 1 1
Кулаков Денис 2 0
Помазун Илья 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Сиссе Ибраима 1 0
Мишкич Даниэль 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Ишков Илья 1 0

Результаты матчей

Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
1
Ростов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

2
5
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
Урал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

20
9
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
15%
1
11%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
4
20%
3
33%
61-75
5
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2
Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2
Урал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1
Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1

Результаты матчей

Ростов
Урал

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ростов
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 14 - 3 21
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 5 3 1 21 - 12 18
3.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 19 - 8 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 9 5 1 3 14 - 12 16
5.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
6.
Локомотив Москва
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
7.
Пари НН
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Урал
 Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 4 2 19 - 15 13
10.
Ахмат
 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Ростов
 Заявка 9 2 3 4 13 - 19 9
12.
Рубин
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Оренбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Балтика
 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
15.
Сочи
 Заявка 9 2 0 7 9 - 14 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
2.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
12.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
15.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Факел
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
12.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
16.
Сочи
 Заявка 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 3
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 57 минут.



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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 61
    Ростов 73.8% (45)
    X 19.7% (12)
    Урал 6.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
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    Урал
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Урал

    Исход игры
    Ростов
    73.8% (45)
    Ничья
    19.7% (12)
    Урал
    6.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.82% (34)
    Меньше
    38.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (43)
    Нет
    21.82% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    45.9% (28)
    1:0 Ростов
    16.4% (10)
    1:1 Ничья
    14.8% (9)
    1:2 Урал
    4.9% (3)
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