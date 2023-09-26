Тур: 10. Стадион: Ростов Арена.
-
Главный тренер: Карпин Валерий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ростов
Урал
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
25 матчей
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.08
1.31
Среднее время на гол
83
68
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.83
Среднее время на гол
83
108
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.08
1.08
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
83
83
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|4
|0.44
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.33
|Уткин Даниил
|1
|0.11
|Миронов Алексей
|1
|0.11
|Осипенко Максим
|1
|0.11
|Тугарев Роман
|1
|0.11
|Лангович Андрей
|1
|0.11
|Мохеби Мохаммад
|0
|0
|Глебов Данил
|0
|0
|Вахания Илья
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|2
|0.22
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.22
|Каштанов Алексей
|2 (2)
|0.22
|Бикфалви Эрик
|1
|0.11
|Аюпов Тимур
|1
|0.11
|Юшин Александр
|0
|0
|Гильерме Шеттине
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|3
|0
|Тугарев Роман
|1
|1
|Акбашев Роман
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Мохеби Мохаммад
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильерме Шеттине
|1
|1
|Кулаков Денис
|2
|0
|Помазун Илья
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
1
Ростов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
2
5
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
Урал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
4
33%
1
25%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
20
9
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
15%
1
11%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
4
20%
3
33%
61-75
5
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2
Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2
Урал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1
Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1
Результаты матчей
Ростов
Урал
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ростов
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
45
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 12
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|8 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|4 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 3
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Урал
Исход игры
Ростов
73.8% (45)
Ничья
19.7% (12)
Урал
6.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.82% (34)
Меньше
38.18% (21)
Обе команды забьют
Да
78.18% (43)
Нет
21.82% (12)
Популярный счёт
2:1 Ростов
45.9% (28)
1:0 Ростов
16.4% (10)
1:1 Ничья
14.8% (9)
1:2 Урал
4.9% (3)
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