Тур: 6. Стадион: Стадион имени короля Абдаллы (Бурайда).
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
45
Собель
Яхия
78
Алавжами
Али
15
Теллес
Алекс
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Собель ЯхияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Аль-Раед Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
18 матчей
11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
15
Голов в среднем за матч
0.13
1.5
Среднее время на гол
720
60
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
2.9
2.63
Среднее время на гол
31
34
Всего голов
30
36
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Раед Бурайда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фузаир Мухаммед
|2
|0.33
|Сауд Амир
|1
|0.17
|Эль-Беркауи Карим
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|6 (2)
|1
|Мане Садио
|5
|0.83
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.17
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.17
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.17
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.17
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Раед Бурайда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Омар II
|1
|1
|Аль-Досери Мохаммед
|2
|0
|Тавареш Жулио
|1
|0
|Сауд Амир
|1
|0
|Аль-Джейзани Хамад
|1
|0
|Аль-Фахад Абдулла
|1
|0
|Лум Мамаду
|1
|0
|Аль-Беше Мансор
|1
|0
|Вахиши Бандар
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Раед Бурайда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Аль-Раед Бурайда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
4
Аль-Раед Бурайда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
15
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
3
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Раед Бурайда
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Рияд 3:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Абха - Аль-Раед Бурайда 1:0
Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:0 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда - Дамак 5:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Батин 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Адаль - Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Раед Бурайда 2:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Результаты матчей
Аль-Раед Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
5
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аль-Раед Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
14
32
14
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|7.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|15 - 5
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|9.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|3 - 7
|9
|10.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|4 - 16
|4
|17.
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|18.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 11
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|6 (4)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|5 (2)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|5 (2)
|Аль-Фатех
|Батна Мурад
|5 (1)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мухтар Али
|1 2
|Аль-Ахли Джидда
|Демирал Мерих
|1 2
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Аль-Шарари Надер Абдулла
|1 2
|Аль-Фейха
|Цимирот Гойко
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Раед Бурайда
5.1% (6)
Ничья
4.2% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
90.7% (107)
Тотал 2.5
Больше
68.14% (77)
Меньше
31.86% (36)
Обе команды забьют
Да
62.83% (71)
Нет
37.17% (42)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
39.8% (47)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
19.5% (23)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
11% (13)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
6.8% (8)
1:1 Ничья
4.2% (5)
1:0 Аль-Раед Бурайда
3.4% (4)
1:4 Аль-Наср Эр-Рияд
2.5% (3)
0:4 Аль-Наср Эр-Рияд
2.5% (3)
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