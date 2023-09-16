Игра возобновилась, и освежившиеся футболисты сейчас начнут играть в какой-то мере с чистого листа, но счёт-то на табло всё равно нулевой, никем не открытый.

Алекс Теллес в середине поля сыграл в мяч и далее по инерции врезался в Мухаммеда Фузаира, которому из-за этого потребовалась медицинская помощь от врачебной бригады.

Яхия Собель теперь оказался на газоне, после того как его легонько коснулся на фланге Султан аль-Ганам, но сейчас присутствие врачей на поле не требуется.

Опасный момент у ворот "Аль-Насра". Передача идёт на левый полуфланг, откуда наносится удар в ближний угол. Точнее, рядом с ближним углом. Вполне могло залететь в створ.

С левого фланга "Аль-Наср" подавал штрафной удар, потом подобрали мяч гости на подступах к штрафной площади, дальше состоялся новый навес с левого края в направлении Роналду, однако не дошла сфера до Криштиану, была перехвачена обороной "Аль-Раеда".

Очередная медицинская пауза в матче. Оказывается врачебная помощь Матиасу Норманну, хорошо известному в РПЛ по выступлениям за "Ростов" и московское "Динамо".

Уже полторы минуты длится медицинская пауза. Матиас Норманн на своих ногах покидает поле за боковую линию, а врачи-массажисты льют ему на лицо водичку.

Амир Сауд, находясь на достаточно близком расстоянии от штрафной площади "Аль-Насра", стал раскручивать финт Зидана, на что Абдулла аль-Хайбари ответил фолом.

Амир Сауд решил сам напрямую пробивать со штрафного удара, и в идеальном для него раскладе мяч снял бы паутину с левой девятки ворот Навафа аль-Акиди, однако в реальности сфера просвистела мимо ворот "Аль-Насра".

"Аль-Наср" считается явным фаворитом сегодняшнего матча, стоит только поглядеть на букмекерские котировки, однако "Аль-Раед" вполне себе неплохо смотрится в первую четверть игры.

Подвела техника Абдуррахмана Гариба, который на левом полуфланге в атаке возле лицевой линии не сумел удержать мяч в пределах поля. Так что от своих ворот совершит вынос Андре Морейра.

"Аль-Наср", надо говорить прямо, неудачно стартовал в текущем сезоне. Команда, за которую выступает Криштиану Роналду, ставит задачу становиться чемпионом Саудовской Аравии, однако "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" уже успели ускакать далеко вперёд в таблице.

С другой стороны, у "Аль-Насра" на данный момент есть три победы подряд в турнире, и если он не сойдёт с такой тропы, то всё у него должно наладиться впоследствии. Это два поражения на старте чемпионата сильно подпортили картину для команды из Эр-Рияда.

Андерсон Талиска находится в запасе у "Аль-Насра", у этого бразильского футболиста линии атаки была травма, а теперь он после неё восстановился.

20' Криштиану Роналду выполнил нечёткий пас своему партнёру в центральной трети поля, зато быстро спохватились футболисты "Аль-Насра", когда утратили мяч, вступили они в ответный отбор и оперативно восстановили для себя владение.

19' Эдмилсон Отавио выполнял проникающий пас партнёру на правую боковую линию штрафной площади "Аль-Раеда", но получилось слишком сильно, и мяч покинул пределы поля за лицевую.

18' Жулио Тавареш выскочил один на один с Навафом аль-Акиди, и оказался "Аль-Наср" на грани пропущенного гола, и повезло гостям, что простил их нападающий "Аль-Раеда", пробив мимо правого угла.

17' Садио Мане был только в центре внимания, но не только он, а ещё и вратарь "Аль-Раеда". Бывший игрок "Ливерпуля" пробивал из зоны правого инсайда уже из пределов штрафной площади, куда он ворвался на дриблинге, однако ударил прямо в Андре Морейру. Чуть позже Мане откликался уже на подачу с левого края и ногой ткнул мяч немного правее створа.

16' Садио Мане постарался в атаке на правом фланге, где заработал штрафной удар для своей команды. Правда, неудачной получилась подача со стандартного положения у "Аль-Насра", мяч попал в голову ближайшего защитника "Аль-Раеда", а ведь могла образоваться гораздо лучшая ситуация для гостей.

15' Криштиану Роналду извинился перед Марсело Брозовичем за то, что не дал ему передачу на ход на левый фланг. Решил португальский футболист самостоятельно пробивать по воротам и прогадал, поскольку промахнулся мимо ближнего угла. Нужно принимать более выверенные решения Криштиану, чтобы совершать больше результативных действий в чемпионате Саудовской Аравии.

13' Эдмилсону Отавио потребовалась медицинская помощь в середине поля, после того как его ударил по ногам Амир Сауд.

12' Сейчас интересную атаку провели хозяева, мяч немного пометался перед воротами "Аль-Насра". Мухаммед Фузаир навесил примерно с правого угла вратарской к дальней штанге, откуда Амир Сауд сбросил мяч назад недавнему адресанту, который ткнул мяч в ногу Али Алавжами, от которой сфера отскочила в руки Навафу аль-Акиди.

11' Против Криштиану Роналду совершён мелкий фол в середине поля. Чуть погодя пошла у "Аль-Насра" подача с правого фланга в направлении Роналду и Мане, однако мяч был перехвачен защитой "Аль-Раеда".