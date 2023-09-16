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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Аль-Раед Бурайда
0:0
Первый тайм: 35'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
8' Желтая карточка
Аль-Досери Мохаммед

Ход матча

8'
Аль-Досери Мохаммед
 
Прогнозы 115
Аль-Раед Бурайда 5.2% (6)
X 4.3% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд 90.4% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Раед Бурайда
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
9.20
6.96
1.28
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Морейра
Андре
32
Аль-Досери
Мохаммед
21
Гонсалес
Омар
II
2
Вахиши
Бандар
43
Аль-Юсеф
Абдулла
10
Фузаир
Мухаммед
14
Аль-Беше
Мансор
8
Норманн
Матиас
45
Собель
Яхия
7
Сауд
Амир
17
Тавареш
Жулио
44
Аль-Акиди
Наваф
2
Аль-Ганам
Султан
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
15
Теллес
Алекс
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
10
Мане
Садио
25
Отавио
Эдмилсон
29
Гариб
Абдуррахман
7
Роналду
Криштиану
Аль-Раед Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Раед Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

18 матчей

11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
4:3
ПЛ
0:5
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

1
15

Голов в среднем за матч

0.13
1.5

Среднее время на гол

720
60

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

2.9
2.63

Среднее время на гол

31
34

Всего голов

30
36

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Раед Бурайда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фузаир Мухаммед 2 0.33
Сауд Амир 1 0.17
Эль-Беркауи Карим 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 (2) 1
Мане Садио 5 0.83
Гариб Абдуррахман 1 0.17
Аль-Ганам Султан 1 0.17
Отавио Эдмилсон 1 0.17
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.17
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Раед Бурайда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Омар II 1 1
Аль-Досери Мохаммед 2 0
Тавареш Жулио 1 0
Сауд Амир 1 0
Аль-Джейзани Хамад 1 0
Аль-Фахад Абдулла 1 0
Лум Мамаду 1 0
Аль-Беше Мансор 1 0
Вахиши Бандар 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Мане Садио 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0

Результаты матчей

Аль-Раед Бурайда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Аль-Раед Бурайда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
4
Аль-Раед Бурайда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
15
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
3
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Раед Бурайда
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Рияд 3:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Абха - Аль-Раед Бурайда 1:0
Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:0 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда - Дамак 5:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Батин 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Адаль - Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Раед Бурайда 2:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1

Результаты матчей

Аль-Раед Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
5
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Раед Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 6 5 1 0 20 - 6 16
2.
Аль-Иттихад Джидда
 6 5 0 1 16 - 4 15
3.
Аль-Таавун Бурайда
 5 4 1 0 9 - 2 13
4.
Аль-Иттифак
 6 4 1 1 11 - 6 13
5.
Аль-Ахли Джидда
 5 4 0 1 10 - 7 12
6.
Аль-Фатех
 6 3 2 1 14 - 11 11
7.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 6 3 1 2 15 - 5 10
8.
Аль-Вахда Мекка
 6 3 0 3 11 - 11 9
9.
Аль-Таи
 1:0 6 3 0 3 3 - 7 9
10.
Абха
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Аль-Фейха
 6 1 3 2 5 - 5 6
12.
Аль-Халидж
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 6 1 2 3 5 - 12 5
15.
Аль-Охдуд
 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Аль-Рияд
 6 1 1 4 4 - 16 4
17.
Дамак
 6 0 3 3 8 - 13 3
18.
Аль-Хазм
 0:1 6 0 2 4 3 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 9 - 2 7
3.
Аль-Иттифак
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Аль-Таавун Бурайда
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Аль-Вахда Мекка
 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Аль-Таи
 1:0 3 2 0 1 2 - 3 6
7.
Абха
 4 2 0 2 5 - 7 6
8.
Аль-Фейха
 4 1 2 1 3 - 2 5
9.
Аль-Фатех
 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Аль-Иттихад Джидда
 2 1 0 1 5 - 4 3
13.
Аль-Рияд
 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Дамак
 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Аль-Халидж
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Аль-Охдуд
 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Аль-Хазм
 0:1 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 4 4 0 0 11 - 0 12
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 11 - 4 9
3.
Аль-Фатех
 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Аль-Таавун Бурайда
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 4 2 1 1 11 - 3 7
6.
Аль-Иттифак
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Аль-Охдуд
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Аль-Халидж
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Аль-Ахли Джидда
 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Аль-Вахда Мекка
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Аль-Таи
 1:0 3 1 0 2 1 - 4 3
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Аль-Хазм
 0:1 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Аль-Фейха
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Аль-Рияд
 3 0 1 2 3 - 11 1
17.
Дамак
 4 0 1 3 4 - 9 1
18.
Абха
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 6 (4)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 5 (2)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 5 (2)
Аль-Фатех Батна Мурад 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 4
Аль-Наср Эр-Рияд Мухтар Али 1 2
Аль-Ахли Джидда Демирал Мерих 1 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шарари Надер Абдулла 1 2
Аль-Фейха Цимирот Гойко 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Уже полторы минуты длится медицинская пауза. Матиас Норманн на своих ногах покидает поле за боковую линию, а врачи-массажисты льют ему на лицо водичку.
  • Травма, повреждение
    34'
    Очередная медицинская пауза в матче. Оказывается врачебная помощь Матиасу Норманну, хорошо известному в РПЛ по выступлениям за "Ростов" и московское "Динамо".
  • 33'
    С левого фланга "Аль-Наср" подавал штрафной удар, потом подобрали мяч гости на подступах к штрафной площади, дальше состоялся новый навес с левого края в направлении Роналду, однако не дошла сфера до Криштиану, была перехвачена обороной "Аль-Раеда".
  • Опасный момент
    32'
    Опасный момент у ворот "Аль-Насра". Передача идёт на левый полуфланг, откуда наносится удар в ближний угол. Точнее, рядом с ближним углом. Вполне могло залететь в створ.
  • 31'
    Яхия Собель теперь оказался на газоне, после того как его легонько коснулся на фланге Султан аль-Ганам, но сейчас присутствие врачей на поле не требуется.
  • Травма, повреждение
    30'
    Алекс Теллес в середине поля сыграл в мяч и далее по инерции врезался в Мухаммеда Фузаира, которому из-за этого потребовалась медицинская помощь от врачебной бригады.
  • 29'
    Игра возобновилась, и освежившиеся футболисты сейчас начнут играть в какой-то мере с чистого листа, но счёт-то на табло всё равно нулевой, никем не открытый. 
  • 28'
    Андерсон Талиска находится в запасе у "Аль-Насра", у этого бразильского футболиста линии атаки была травма, а теперь он после неё восстановился.
  • 27'
    Объявлена пауза на водопой, а заодно тренеры привычно используют возникшую ситуацию как тайм-аут, делая подсказки своим подопечным.
  • 26'
    С другой стороны, у "Аль-Насра" на данный момент есть три победы подряд в турнире, и если он не сойдёт с такой тропы, то всё у него должно наладиться впоследствии. Это два поражения на старте чемпионата сильно подпортили картину для команды из Эр-Рияда.
  • 25'
    "Аль-Наср", надо говорить прямо, неудачно стартовал в текущем сезоне. Команда, за которую выступает Криштиану Роналду, ставит задачу становиться чемпионом Саудовской Аравии, однако "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" уже успели ускакать далеко вперёд в таблице.
  • 24'
    Подвела техника Абдуррахмана Гариба, который на левом полуфланге в атаке возле лицевой линии не сумел удержать мяч в пределах поля. Так что от своих ворот совершит вынос Андре Морейра.
  • 23'
    "Аль-Наср" считается явным фаворитом сегодняшнего матча, стоит только поглядеть на букмекерские котировки, однако "Аль-Раед" вполне себе неплохо смотрится в первую четверть игры.
  • 22'
    Амир Сауд решил сам напрямую пробивать со штрафного удара, и в идеальном для него раскладе мяч снял бы паутину с левой девятки ворот Навафа аль-Акиди, однако в реальности сфера просвистела мимо ворот "Аль-Насра".
  • Фол, нарушение
    21'
    Амир Сауд, находясь на достаточно близком расстоянии от штрафной площади "Аль-Насра", стал раскручивать финт Зидана, на что Абдулла аль-Хайбари ответил фолом.
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    • 20'
      Криштиану Роналду выполнил нечёткий пас своему партнёру в центральной трети поля, зато быстро спохватились футболисты "Аль-Насра", когда утратили мяч, вступили они в ответный отбор и оперативно восстановили для себя владение.
    • 19'
      Эдмилсон Отавио выполнял проникающий пас партнёру на правую боковую линию штрафной площади "Аль-Раеда", но получилось слишком сильно, и мяч покинул пределы поля за лицевую.
    • Опасный момент
      18'
      Жулио Тавареш выскочил один на один с Навафом аль-Акиди, и оказался "Аль-Наср" на грани пропущенного гола, и повезло гостям, что простил их нападающий "Аль-Раеда", пробив мимо правого угла.
    • Опасный момент
      17'
      Садио Мане был только в центре внимания, но не только он, а ещё и вратарь "Аль-Раеда". Бывший игрок "Ливерпуля" пробивал из зоны правого инсайда уже из пределов штрафной площади, куда он ворвался на дриблинге, однако ударил прямо в Андре Морейру. Чуть позже Мане откликался уже на подачу с левого края и ногой ткнул мяч немного правее створа.
    • Фол, нарушение
      16'
      Садио Мане постарался в атаке на правом фланге, где заработал штрафной удар для своей команды. Правда, неудачной получилась подача со стандартного положения у "Аль-Насра", мяч попал в голову ближайшего защитника "Аль-Раеда", а ведь могла образоваться гораздо лучшая ситуация для гостей.
    • 15'
      Криштиану Роналду извинился перед Марсело Брозовичем за то, что не дал ему передачу на ход на левый фланг. Решил португальский футболист самостоятельно пробивать по воротам и прогадал, поскольку промахнулся мимо ближнего угла. Нужно принимать более выверенные решения Криштиану, чтобы совершать больше результативных действий в чемпионате Саудовской Аравии.
    • Травма, повреждение
      13'
      Эдмилсону Отавио потребовалась медицинская помощь в середине поля, после того как его ударил по ногам Амир Сауд.
    • Опасный момент
      12'
      Сейчас интересную атаку провели хозяева, мяч немного пометался перед воротами "Аль-Насра". Мухаммед Фузаир навесил примерно с правого угла вратарской к дальней штанге, откуда Амир Сауд сбросил мяч назад недавнему адресанту, который ткнул мяч в ногу Али Алавжами, от которой сфера отскочила в руки Навафу аль-Акиди.
    • 11'
      Против Криштиану Роналду совершён мелкий фол в середине поля. Чуть погодя пошла у "Аль-Насра" подача с правого фланга в направлении Роналду и Мане, однако мяч был перехвачен защитой "Аль-Раеда".
    • 10'
      Проникающая передача следует в штрафную площадь "Аль-Насра", но здорово действует Наваф аль-Акиди, первым выдвигаясь на этот мяч и забирая его в перчатки.
    • 9'
      Штрафной удар подавали гости с левого фланга, а закончилась атака "Аль-Насра" слишком сильным кроссом Султана аль-Ганама с правого края, после которого мяч ушёл за лицевую линию.
    • Желтая карточка
      8'
      А вот и первая жёлтая карточка в матче. Мохаммед аль-Досери становится её получателем. Подкатился защитник "Аль-Раеда" в ноги Алексу Теллесу и был наказан арбитром.
    • 8'
      Эдмилсон Отавио с правого фланга навешивал в штрафную площадь "Аль-Раеда", откуда защитник хозяев красиво вынес мяч головой в падении.
    • 7'
      Амир Сауд пробивал по воротам "Аль-Насра" с правого полуфланга, но не смог поставить неразрешимых задач перед Навафом аль-Акиди, намертво поймавшим мяч в свои перчатки.
    • Фол, нарушение
      6'
      Штрафной удар зарабатывает "Аль-Раед" на чужой половине поля в нескольких метрах от центрального круга. Нарушение правил было мелкое, так что жёлтая карточка не вытаскивается арбитром из кармана. 
    • 5'
      После своего правофлангового корнера "Аль-Наср" обосновался с мячом на половине поля соперника, однако опасными моментами в данном случае не пахнет.
    • Угловой
      4'
      С правого фланга пошёл заброс на Роналду в ближнюю часть штрафной площадки, где Морейра должен был сразу забирать мяч, но его смутил свой же защитник, и вратарь хозяев лишь выбил мяч на угловой. Криштиану находился в офсайде, но не коснулся мяча, поэтому "вне игры" не было у него зафиксировано. 
    • 3'
      Пока на первых минутах какая-то внятная картина на поле не вырисовывается, большинство времени мяч проводит в центре поля, ничего опасного не просматривается.
    • 2'
      Криштиану Роналду попал в стартовый состав, а это значит, стоит ждать голов от него сегодня, ну а забьёт он или нет на самом деле, это мы ещё посмотрим. 
    • 2'
      "Аль-Наср" играет в жёлто-синих цветах, а у "Аль-Раеда" красно-чёрно-белая расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В 6-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии "Аль-Насру", за который выступает Криштиану Роналду, довелось гостить у "Аль-Раеда". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 39.8% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Аль-Раед Бурайда 5.2% (6)
    X 4.3% (5)
    Аль-Наср Эр-Рияд 90.4% (104)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Раед Бурайда
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    9.20
    6.96
    1.28
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Раед Бурайда
    5.1% (6)
    Ничья
    4.2% (5)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    90.7% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.14% (77)
    Меньше
    31.86% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    62.83% (71)
    Нет
    37.17% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    39.8% (47)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    19.5% (23)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    11% (13)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.8% (8)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    1:0 Аль-Раед Бурайда
    3.4% (4)
    1:4 Аль-Наср Эр-Рияд
    2.5% (3)
    0:4 Аль-Наср Эр-Рияд
    2.5% (3)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
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