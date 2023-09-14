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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Аль-Раед Бурайда
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 58
Аль-Раед Бурайда 8.6% (5)
X 6.9% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд 84.5% (49)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Раед Бурайда
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
9.92
6.70
1.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Раед Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

18 матчей

11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
4:3
ПЛ
0:5
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

1
15

Голов в среднем за матч

0.13
1.5

Среднее время на гол

720
60

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

2.9
2.63

Среднее время на гол

31
34

Всего голов

30
36

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Раед Бурайда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фузаир Мухаммед 2 0.4
Сауд Амир 1 0.2
Эль-Беркауи Карим 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 (2) 1.2
Мане Садио 5 1
Гариб Абдуррахман 1 0.2
Аль-Ганам Султан 1 0.2
Отавио Эдмилсон 1 0.2
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.2
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Раед Бурайда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Омар II 1 1
Тавареш Жулио 1 0
Сауд Амир 1 0
Аль-Джейзани Хамад 1 0
Аль-Фахад Абдулла 1 0
Лум Мамаду 1 0
Аль-Беше Мансор 1 0
Аль-Досери Мохаммед 1 0
Вахиши Бандар 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Мане Садио 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0

Результаты матчей

Аль-Раед Бурайда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Аль-Раед Бурайда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
4
Аль-Раед Бурайда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
15
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
3
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Раед Бурайда
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Рияд 3:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Абха - Аль-Раед Бурайда 1:0
Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:0 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда - Дамак 5:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Батин 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Адаль - Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Раед Бурайда 2:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1

Результаты матчей

Аль-Раед Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
5
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Раед Бурайда
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Аль-Таавун Бурайда
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Аль-Иттихад Джидда
 5 4 0 1 15 - 4 12
4.
Аль-Ахли Джидда
 5 4 0 1 10 - 7 12
5.
Аль-Иттифак
 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 3 0 2 15 - 5 9
7.
Аль-Фатех
 5 2 2 1 11 - 10 8
8.
Абха
 5 2 0 3 4 - 6 6
9.
Аль-Вахда Мекка
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Аль-Таи
 5 2 0 3 2 - 7 6
11.
Аль-Фейха
 5 1 3 1 5 - 4 6
12.
Аль-Халидж
 5 1 2 2 7 - 9 5
13.
Аль-Охдуд
 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Аль-Раед Бурайда
 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аль-Рияд
 5 1 1 3 3 - 10 4
16.
Дамак
 5 0 3 2 6 - 9 3
17.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 5 0 2 3 4 - 12 2
18.
Аль-Хазм
 5 0 2 3 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Аль-Иттифак
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Аль-Таавун Бурайда
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Абха
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Аль-Таи
 3 2 0 1 2 - 3 6
6.
Аль-Фейха
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аль-Фатех
 3 1 1 1 6 - 7 4
9.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Аль-Иттихад Джидда
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Аль-Вахда Мекка
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Аль-Раед Бурайда
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Аль-Рияд
 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Дамак
 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Аль-Халидж
 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Аль-Охдуд
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Аль-Хазм
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 11 - 4 9
3.
Аль-Таавун Бурайда
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 0 1 11 - 3 6
5.
Аль-Фатех
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Аль-Охдуд
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Аль-Халидж
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Аль-Иттифак
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Аль-Ахли Джидда
 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Аль-Вахда Мекка
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Аль-Хазм
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Аль-Фейха
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Аль-Раед Бурайда
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Аль-Рияд
 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Дамак
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Абха
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Аль-Таи
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 6 (4)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 5 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Мане Садио 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 4 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 4
Аль-Ахли Джидда Демирал Мерих 1 2
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 3
Аль-Раед Бурайда Гонсалес Омар II 1 1
Аль-Таи Семеду Алфа 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 58
    Аль-Раед Бурайда 8.6% (5)
    X 6.9% (4)
    Аль-Наср Эр-Рияд 84.5% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Раед Бурайда
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    9.92
    6.70
    1.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Раед Бурайда
    8.6% (5)
    Ничья
    6.9% (4)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    84.5% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (38)
    Меньше
    32.14% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (38)
    Нет
    32.14% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    43.1% (25)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    13.8% (8)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    12.1% (7)
    1:1 Ничья
    6.9% (4)
    1:0 Аль-Раед Бурайда
    5.2% (3)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    5.2% (3)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.4% (2)
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