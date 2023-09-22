вот так!
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|8 (2)
|1.14
|Мане Садио
|6
|0.86
|Талиска Андерсон
|2
|0.29
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.14
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.14
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.14
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.14
|Лапорт Эмерик
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фирмино Роберто
|3
|0.43
|Кесси Франк
|3
|0.43
|Марез Рияд
|2
|0.29
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.14
|Альнабит Сумайхан
|1
|0.14
|Хинди Абдулбасит
|1
|0.14
|Ибаньес Рожер
|1
|0.14
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|Аль-Маджхад Мохаммед
|0
|0
|Мажраши Али
|0
|0
|Фахад Аль-Рашиди
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирал Мерих
|2
|1
|Хинди Абдулбасит
|2
|1
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|Марез Рияд
|1
|0
|Аль-Асмари Али
|1
|0
|Аль-Маджхад Мохаммед
|1
|0
|Мажраши Али
|1
|0
|Альхурайджи Мохаммед
|1
|0
|Аль-Али Хассан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|21 - 7
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|5.
|2:1
|7
|5
|0
|2
|20 - 7
|15
|6.
|1:2
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|7.
|2:0
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|13.
|0:2
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|17.
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|18.
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|6.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|9.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|3.
|2:1
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 11
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|8 (4)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|6 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мане Садио
|6 (1)
|Аль-Иттифак
|Дембеле Мусса II
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|6 (1)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мухтар Али
|1 2
|Аль-Таи
|Семеду Алфа
|1 2
|Аль-Ахли Джидда
|Демирал Мерих
|1 2
|Аль-Ахли Джидда
|Хинди Абдулбасит
|1 2