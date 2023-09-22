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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
2:1
Первый тайм: 40'
Аль-Ахли Джидда
0'
1:0
4' Гол
Роналду Криштиану
2:0
17' Гол
Талиска Андерсон
2:1
30' Гол
Кесси Франк
35' Желтая карточка
Мане Садио

Ход матча

4'
Роналду Криштиану
(Мане Садио)
1:0
17'
Талиска Андерсон
(Лапорт Эмерик)
2:0
30'
2:1
Кесси Франк
(Аль-Маджхад Мохаммед)
35'
Мане Садио
 
Прогнозы 142
Аль-Наср Эр-Рияд 83.8% (119)
X 10.6% (15)
Аль-Ахли Джидда 5.6% (8)
0
выиграет Аль-Ахли Джидда, со счетом 0:2
вот так!
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
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44
Аль-Акиди
Наваф
2
Аль-Ганам
Султан
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
15
Теллес
Алекс
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
94
Талиска
Андерсон
25
Отавио
Эдмилсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
16
Менди
Эдуар
27
Мажраши
Али
3
Ибаньес
Рожер
28
Демирал
Мерих
6
Альхурайджи
Мохаммед
29
Аль-Маджхад
Мохаммед
79
Кесси
Франк
7
Марез
Рияд
24
Вейга
Габриэль
97
Сен-Максимен
Аллан
10
Фирмино
Роберто
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ЛЧА
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ЛЧА
2:1
ПЛ
3:4
ЛЧА
3:3

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.57

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.44
1.55

Среднее время на гол

62
58

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 8 (2) 1.14
Мане Садио 6 0.86
Талиска Андерсон 2 0.29
Гариб Абдуррахман 1 0.14
Аль-Ганам Султан 1 0.14
Отавио Эдмилсон 1 0.14
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.14
Лапорт Эмерик 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Ахли Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 3 0.43
Кесси Франк 3 0.43
Марез Рияд 2 0.29
Сен-Максимен Аллан 1 0.14
Альнабит Сумайхан 1 0.14
Хинди Абдулбасит 1 0.14
Ибаньес Рожер 1 0.14
Алиоски Эгзиян 0 0
Аль-Маджхад Мохаммед 0 0
Мажраши Али 0 0
Фахад Аль-Рашиди 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Мане Садио 1 0
Теллес Алекс 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0
Аль-Ахли Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирал Мерих 2 1
Хинди Абдулбасит 2 1
Ибаньес Рожер 3 0
Марез Рияд 1 0
Аль-Асмари Али 1 0
Аль-Маджхад Мохаммед 1 0
Мажраши Али 1 0
Альхурайджи Мохаммед 1 0
Аль-Али Хассан 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Аль-Ахли Джидда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

13
8
Аль-Наср Эр-Рияд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Аль-Ахли Джидда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
7%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
75%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
11%
4
36%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
2
18%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
28%
2
18%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
50%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0
Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Ахли Джидда - АСЕК Мимозы 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун Бурайда 3:2 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 2:0
Эньимба - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Охдуд 1:0 Аль-Ахли Джидда - Эньимба 4:3 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда 1:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 3:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шамаль 5:0 Санкт-Пёльтен - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:1 Аль-Батин - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 3:4

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
3
1
1
1
2.5
2
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1
3
1
2.5
1
1
2
2
3.5
2
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2
4
2
2.5
3
3
3
3
3.5
2
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 7 6 0 1 18 - 5 18
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 7 5 2 0 21 - 7 17
3.
Аль-Таавун Бурайда
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
Аль-Иттифак
 7 5 1 1 15 - 9 16
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:1 7 5 0 2 20 - 7 15
6.
Аль-Ахли Джидда
 1:2 7 5 0 2 14 - 11 15
7.
Аль-Вахда Мекка
 2:0 7 4 0 3 13 - 11 12
8.
Аль-Фатех
 7 3 2 2 15 - 13 11
9.
Аль-Фейха
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
Аль-Халидж
 7 2 2 3 9 - 12 8
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 7 2 2 3 9 - 13 8
12.
Аль-Таи
 7 2 1 4 6 - 12 7
13.
Абха
 0:2 7 2 0 5 5 - 11 6
14.
Аль-Охдуд
 7 1 1 5 3 - 8 4
15.
Аль-Раед Бурайда
 7 1 1 5 5 - 13 4
16.
Аль-Рияд
 7 1 1 5 5 - 19 4
17.
Дамак
 7 0 4 3 9 - 14 4
18.
Аль-Хазм
 7 0 3 4 5 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 1:2 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
Аль-Иттифак
 4 3 1 0 10 - 6 10
3.
Аль-Таавун Бурайда
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Аль-Вахда Мекка
 2:0 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 9 - 2 7
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:1 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Аль-Иттихад Джидда
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Аль-Таи
 3 2 0 1 2 - 3 6
9.
Абха
 0:2 4 2 0 2 5 - 7 6
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 4 1 2 1 7 - 6 5
11.
Аль-Фейха
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Аль-Фатех
 3 1 1 1 6 - 7 4
13.
Дамак
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Аль-Раед Бурайда
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Аль-Рияд
 4 1 0 3 2 - 8 3
16.
Аль-Халидж
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Аль-Хазм
 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Аль-Охдуд
 4 0 0 4 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 4 4 0 0 11 - 0 12
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 3 1 0 12 - 5 10
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:1 4 3 0 1 14 - 4 9
4.
Аль-Фатех
 4 2 1 1 9 - 6 7
5.
Аль-Таавун Бурайда
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Аль-Халидж
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Аль-Иттифак
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Аль-Фейха
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Аль-Охдуд
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Аль-Вахда Мекка
 2:0 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Аль-Ахли Джидда
 1:2 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Аль-Хазм
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Аль-Раед Бурайда
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Аль-Рияд
 3 0 1 2 3 - 11 1
16.
Аль-Таи
 4 0 1 3 4 - 9 1
17.
Дамак
 4 0 1 3 4 - 9 1
18.
Абха
 0:2 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 8 (4)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 6 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Мане Садио 6 (1)
Аль-Иттифак Дембеле Мусса II 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 4
Аль-Наср Эр-Рияд Мухтар Али 1 2
Аль-Таи Семеду Алфа 1 2
Аль-Ахли Джидда Демирал Мерих 1 2
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    На чужой половине поля получил по ногам Брозович в верховой борьбе против Вейга. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 39'
    Поперечным пасом Мане нашел перед чужой штрафной Роналду, который упал в борьбе с защитником. Судья не стал останавливать игру.
  • 38'
    Убежал в контратаку Марез, обыграл двоих защитников, но в силовой борьбе выпустил он сферу за пределы поля.
  • 37'
    Продавил соперника Сен-Максимен по флангу, сместился в штрафную и пробил по воротам. Рикошетом от ноги защитника мяч покинул пределы поля.
  • 36'
    Диагональ исполнял Ибаньес на правый фланг, куда врывался Марез, но его опередил Теллес и вынес сферу в аут.
  • Желтая карточка
    35'
    Отмахнулся от соперника на чужой половине поля Мане. Судья все видел и показал желтую карточку нарушителю.
  • 34'
    Убежал по флангу Мане и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог подставить клюшку.
  • 32'
    Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам попить воды и немного перевести дух.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Франк Кесси! Смогли сократить отставание гости. Аль-Маджхад отличный пас вырезал в штрафную соперника, куда забегал Кесси , который легко переиграл голкипера, отправив снаряд в дальний нижний угол.
  • 30'
    Мягко забросил в штрафную соперника Кесси на ход Вейге, но вышел за пределы штрафной Аль-Акиди и отвел угрозу.
  • 29'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Аль-Ганам и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 28'
    Сместился с левого фланга Кесси в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в подкате Алавжами.
  • 27'
    В центре поля получил по ногам Брозович в борьбе против Кесси. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
  • 26'
    Красивым финтом Марез обыграл двоих соперников и отдал вперед на Фирмино, но сферу перехватил в последний момент Лапорт.
  • 25'
    На чужой половине поля грамотно подставился Талиска и заработал для своей команды штрафной удар.
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    • 24'
      Долго катают мяч в центре поля гости, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
    • 23'
      Ворвался в штрафную соперника Вейга на скорости после заброса от Мареза, но пробил он с острого угла крайне неточно.
    • 22'
      Отобрал мяч на правой бровке Марез и тут же навесил в центр штрафной, но здесь Фирмино не смог пробить в борьбе против Алавжами.
    • Офсайд
      21'
      Забросил Брозович в штрафную соперника на ход Роналду, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 20'
      Ушел от соперника Марез по флангу и навесил на ближнюю штангу, но рикошетом от ноги защитника сфера полетела в аут.
    • 19'
      Ворвался на скорости в штрафную соперника Талиска и пробил по воротам, но в падении смог заблокировать этот выстрел Демирал.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Андерсон Талиска! Удвоили свое преимущество хозяева. После навеса со штрафного от Теллеса на дальней штанге выиграл верх Лапорт и головой сбросил поперек на Талиску, который с метра занес снаряд в сетку.
    • 17'
      Мог убегать на ворота соперника Теллес после паса от Брозовича, но получил по ногам от Мажраши. Штрафной удар исполнят хозяева.
    • 16'
      После поперечного паса с фланга от Сен-Максимена пробил по воротам Кесси, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 15'
      Прорывался по флангу в контратаку Кесси, но вовремя вернулся в оборону Аль-Ганам и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 14'
      Диагональный пас исполнял Брозович на левый фланг, куда забегал Мане, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 13'
      Перехватил мяч на фланге Альхурайджи и забросил тут же на ход Фирмино, но тот проиграл верховую дуэль Лапорту.
    • 12'
      Тонким пасом Марез нашел в штрафной Вейгу, но удар с острого угла последнего принял на себя защитник.
    • 11'
      С угла поля навесил Марез на ближнюю штангу, но здесь головой спокойно вынес сферу в аут Лапорт.
    • Угловой
      10'
      Продавил соперника по правой бровке Марез и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • Штанга
      9'
      Ворвался в штрафную соперника Талиска и прострелил на дальнюю штангу, где пробил в касание Роналду, но каким-то чудом угодил он в штангу.
    • 8'
      Убежал в контратаку по флангу Мане и прострелил в штрафную, но здесь Ибаньес вынес снаряд в аут в подкате.
    • 7'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Брозович на ход Отавио, но на выходе первым на мяче оказался Менди.
    • Видеоповтор
      6'
      Активно оспаривают взятие ворот футболисты "Аль-Ахли". Считают они, что было нарушение в центре поля против Мареза. Судья пересмотрел эпизод на повторе и засчитал гол.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Криштиано Роналду! Быстро открыли счет хозяева. Отобрал мяч в центре поля Мане, прорвался к штрафной и отдал поперек на Роналду, который красивым обводящим ударом отправил сферу в сетку.
    • 4'
      На фланге получил по ногам Сен-Максимен в борьбе против Аль-Ганама. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 3'
      Подхватил снаряд перед чужой штрафной Кесси и тут же пробил по воротам, но на пути мяча оказался Алавжами.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе черно-зеленый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В центральном поединке тура чемпионата Саудовской Аравии нас ждет битва "Аль-Насра" и "Аль-Ахли". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 142
    Аль-Наср Эр-Рияд 83.8% (119)
    X 10.6% (15)
    Аль-Ахли Джидда 5.6% (8)
    0
    выиграет Аль-Ахли Джидда, со счетом 0:2
    вот так!
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Ахли Джидда
    1.29
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    6.00
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    9.50
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Ахли Джидда

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    83.8% (124)
    Ничья
    10.1% (15)
    Аль-Ахли Джидда
    6.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (85)
    Меньше
    28.57% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    73.95% (88)
    Нет
    26.05% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    37.2% (55)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    10.8% (16)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    10.1% (15)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.1% (9)
    1:1 Ничья
    4.7% (7)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    2.7% (4)
    3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    2% (3)
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    Аль-Ахли Джидда
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