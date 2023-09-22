Убежал по флангу Мане и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог подставить клюшку.

Отмахнулся от соперника на чужой половине поля Мане. Судья все видел и показал желтую карточку нарушителю.

Диагональ исполнял Ибаньес на правый фланг, куда врывался Марез, но его опередил Теллес и вынес сферу в аут.

Продавил соперника Сен-Максимен по флангу, сместился в штрафную и пробил по воротам. Рикошетом от ноги защитника мяч покинул пределы поля.

Убежал в контратаку Марез, обыграл двоих защитников, но в силовой борьбе выпустил он сферу за пределы поля.

Поперечным пасом Мане нашел перед чужой штрафной Роналду, который упал в борьбе с защитником. Судья не стал останавливать игру.

На чужой половине поля получил по ногам Брозович в верховой борьбе против Вейга. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

На чужой половине поля грамотно подставился Талиска и заработал для своей команды штрафной удар.

Красивым финтом Марез обыграл двоих соперников и отдал вперед на Фирмино, но сферу перехватил в последний момент Лапорт.

В центре поля получил по ногам Брозович в борьбе против Кесси. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

Сместился с левого фланга Кесси в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в подкате Алавжами.

Подключился к атаке своей команды по флангу Аль-Ганам и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Мягко забросил в штрафную соперника Кесси на ход Вейге, но вышел за пределы штрафной Аль-Акиди и отвел угрозу.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Франк Кесси! Смогли сократить отставание гости. Аль-Маджхад отличный пас вырезал в штрафную соперника, куда забегал Кесси , который легко переиграл голкипера, отправив снаряд в дальний нижний угол.

Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам попить воды и немного перевести дух.

24' Долго катают мяч в центре поля гости, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

23' Ворвался в штрафную соперника Вейга на скорости после заброса от Мареза, но пробил он с острого угла крайне неточно.

22' Отобрал мяч на правой бровке Марез и тут же навесил в центр штрафной, но здесь Фирмино не смог пробить в борьбе против Алавжами.

21' Забросил Брозович в штрафную соперника на ход Роналду, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

20' Ушел от соперника Марез по флангу и навесил на ближнюю штангу, но рикошетом от ноги защитника сфера полетела в аут.

19' Ворвался на скорости в штрафную соперника Талиска и пробил по воротам, но в падении смог заблокировать этот выстрел Демирал.

18' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Андерсон Талиска! Удвоили свое преимущество хозяева. После навеса со штрафного от Теллеса на дальней штанге выиграл верх Лапорт и головой сбросил поперек на Талиску, который с метра занес снаряд в сетку.

17' Мог убегать на ворота соперника Теллес после паса от Брозовича, но получил по ногам от Мажраши. Штрафной удар исполнят хозяева.

16' После поперечного паса с фланга от Сен-Максимена пробил по воротам Кесси, но мяч полетел точно в руки голкиперу.