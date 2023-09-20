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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Ахли Джидда
Прогнозы 51
Аль-Наср Эр-Рияд 86.3% (44)
X 11.8% (6)
Аль-Ахли Джидда 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Ахли Джидда
1.78
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3.90
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История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ЛЧА
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ЛЧА
2:1
ПЛ
3:4
ЛЧА
3:3

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.57

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.44
1.55

Среднее время на гол

62
58

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 7 (2) 1.17
Мане Садио 6 1
Гариб Абдуррахман 1 0.17
Аль-Ганам Султан 1 0.17
Талиска Андерсон 1 0.17
Отавио Эдмилсон 1 0.17
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.17
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Ахли Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 3 0.5
Марез Рияд 2 0.33
Кесси Франк 2 0.33
Сен-Максимен Аллан 1 0.17
Альнабит Сумайхан 1 0.17
Хинди Абдулбасит 1 0.17
Ибаньес Рожер 1 0.17
Алиоски Эгзиян 0 0
Мажраши Али 0 0
Фахад Аль-Рашиди 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Мане Садио 1 0
Теллес Алекс 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0
Аль-Ахли Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирал Мерих 2 1
Хинди Абдулбасит 2 1
Ибаньес Рожер 3 0
Марез Рияд 1 0
Аль-Асмари Али 1 0
Аль-Маджхад Мохаммед 1 0
Мажраши Али 1 0
Альхурайджи Мохаммед 1 0
Аль-Али Хассан 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Аль-Ахли Джидда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

13
8
Аль-Наср Эр-Рияд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Аль-Ахли Джидда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
7%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
75%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
11%
4
36%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
2
18%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
28%
2
18%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
50%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0
Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Ахли Джидда - АСЕК Мимозы 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун Бурайда 3:2 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 2:0
Эньимба - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Охдуд 1:0 Аль-Ахли Джидда - Эньимба 4:3 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда 1:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 3:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шамаль 5:0 Санкт-Пёльтен - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:1 Аль-Батин - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 3:4

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
3
1
1
1
2.5
2
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1
3
1
2.5
1
1
2
2
3.5
2
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2
4
2
2.5
3
3
3
3
3.5
2
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 6 5 1 0 20 - 6 16
2.
Аль-Иттихад Джидда
 6 5 0 1 16 - 4 15
3.
Аль-Ахли Джидда
 6 5 0 1 13 - 9 15
4.
Аль-Таавун Бурайда
 6 4 1 1 11 - 5 13
5.
Аль-Иттифак
 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 6 4 0 2 18 - 6 12
7.
Аль-Фатех
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Аль-Вахда Мекка
 6 3 0 3 11 - 11 9
9.
Аль-Таи
 6 2 1 3 3 - 8 7
10.
Абха
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Аль-Фейха
 6 1 3 2 5 - 5 6
12.
Аль-Халидж
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 6 1 2 3 5 - 12 5
14.
Аль-Охдуд
 6 1 1 4 3 - 7 4
15.
Аль-Раед Бурайда
 6 1 1 4 4 - 11 4
16.
Аль-Рияд
 6 1 1 4 4 - 16 4
17.
Дамак
 6 0 3 3 8 - 13 3
18.
Аль-Хазм
 6 0 3 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 9 - 2 7
3.
Аль-Иттифак
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Аль-Таавун Бурайда
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Аль-Вахда Мекка
 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Аль-Таи
 3 2 0 1 2 - 3 6
7.
Абха
 4 2 0 2 5 - 7 6
8.
Аль-Фейха
 4 1 2 1 3 - 2 5
9.
Аль-Фатех
 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Аль-Иттихад Джидда
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Аль-Рияд
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Аль-Раед Бурайда
 4 1 0 3 4 - 10 3
14.
Дамак
 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Аль-Халидж
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Аль-Хазм
 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Аль-Охдуд
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 4 4 0 0 11 - 0 12
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 11 - 4 9
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4 3 0 1 14 - 4 9
4.
Аль-Фатех
 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Аль-Таавун Бурайда
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Аль-Иттифак
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Аль-Охдуд
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Аль-Халидж
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Аль-Ахли Джидда
 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Аль-Вахда Мекка
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 3 1 0 2 2 - 7 3
12.
Аль-Хазм
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Аль-Фейха
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Аль-Раед Бурайда
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Аль-Таи
 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Аль-Рияд
 3 0 1 2 3 - 11 1
17.
Дамак
 4 0 1 3 4 - 9 1
18.
Абха
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 7 (4)
Аль-Наср Эр-Рияд Мане Садио 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 5 (2)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 4
Аль-Наср Эр-Рияд Мухтар Али 1 2
Аль-Ахли Джидда Демирал Мерих 1 2
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шарари Надер Абдулла 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 51
    Аль-Наср Эр-Рияд 86.3% (44)
    X 11.8% (6)
    Аль-Ахли Джидда 2% (1)
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    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Ахли Джидда
    1.78
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    3.90
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    4.10
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    86% (43)
    Ничья
    12% (6)
    Аль-Ахли Джидда
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    36% (18)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    16% (8)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    10% (5)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    10% (5)
    1:1 Ничья
    6% (3)
    3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    6% (3)
    2:2 Ничья
    4% (2)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    4% (2)
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