Тур: 7. Стадион: Аль-Аввал Парк.
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.57
Среднее время на гол
57
57
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.44
1.55
Среднее время на гол
62
58
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|7 (2)
|1.17
|Мане Садио
|6
|1
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.17
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.17
|Талиска Андерсон
|1
|0.17
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.17
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.17
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фирмино Роберто
|3
|0.5
|Марез Рияд
|2
|0.33
|Кесси Франк
|2
|0.33
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.17
|Альнабит Сумайхан
|1
|0.17
|Хинди Абдулбасит
|1
|0.17
|Ибаньес Рожер
|1
|0.17
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|Мажраши Али
|0
|0
|Фахад Аль-Рашиди
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|1
|0
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирал Мерих
|2
|1
|Хинди Абдулбасит
|2
|1
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|Марез Рияд
|1
|0
|Аль-Асмари Али
|1
|0
|Аль-Маджхад Мохаммед
|1
|0
|Мажраши Али
|1
|0
|Альхурайджи Мохаммед
|1
|0
|Аль-Али Хассан
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Аль-Ахли Джидда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
13
8
Аль-Наср Эр-Рияд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Аль-Ахли Джидда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
13
8
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
7%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
75%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
11%
4
36%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
2
18%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
28%
2
18%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
50%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0
Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Ахли Джидда - АСЕК Мимозы 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун Бурайда 3:2 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 2:0
Эньимба - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Охдуд 1:0 Аль-Ахли Джидда - Эньимба 4:3 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда 1:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм 3:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шамаль 5:0 Санкт-Пёльтен - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:1 Аль-Батин - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 3:4
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахли Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
31
11
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
31
11
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
42
33
33
24
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|7 (4)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мане Садио
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|5 (2)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|5 (2)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мухтар Али
|1 2
|Аль-Ахли Джидда
|Демирал Мерих
|1 2
|Аль-Ахли Джидда
|Хинди Абдулбасит
|1 2
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Аль-Шарари Надер Абдулла
|1 2
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
86% (43)
Ничья
12% (6)
Аль-Ахли Джидда
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (31)
Меньше
35.42% (17)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
36% (18)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
16% (8)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
10% (5)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
10% (5)
1:1 Ничья
6% (3)
3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
6% (3)
2:2 Ничья
4% (2)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!