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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 45'
Мидтьюлланн
0'
24' Желтая карточка
Олссон Кристоффер

Ход матча

24'
 
Олссон Кристоффер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Мидтьюлланн
4.00
3.76
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4.20
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Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
24
Мелинг
Биргер
10
Эльюнусси
Мохамед
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
18
Оскарссон
Орри
30
Ачури
Мохамед
Элиас
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
58
Симсир
Араль
9
Брюнхильдсен
Ола
10
Гуэ-Сон
Чо
Копенгаген
4-3-3
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Копенгаген
Мидтьюлланн

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63%
40.7%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
29.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 21 победа

54 матча

42.6%
14.8%
42.6%
23 победы 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

31.5%
37%
31.5%
17 побед 20 ничьих 17 побед

Второй тайм

37%
24.1%
38.9%
20 побед 13 ничьих 21 победа

История матчей

СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
4:2
СД
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СД
4:0
СД
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

53
34

Голов в среднем за матч

1.96
1.26

Среднее время на гол

45
71

Всего голов

52
34

Голов в среднем за матч

1.93
1.26

Среднее время на гол

46
71

Всего голов

105
68

Голов в среднем за матч

1.94
1.26

Тотал матчей

2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
43
Больше 80%
Меньше 20%
11
34
Больше 63%
Меньше 37%
20
24
Больше 44%
Меньше 56%
30
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
6
Больше 11%
Меньше 89%
48
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

46
71

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 6 0.6
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.5
Эльюнусси Мохамед 2 0.2
Оскарссон Орри 2 0.2
Ачури Мохамед Элиас 1 0.1
Дикс Кевин 1 0.1
Лерагер Лукас 1 0.1
Вавро Денис 1 0.1
Ларссон Джордан 1 0.1
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.1
Соренсен Кристиан I 0 0
Фальк Расмус 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 5 (1) 0.5
Симсир Араль 2 0.2
Франкулино 2 0.2
Шарлес 1 0.1
Брюнхильдсен Ола 1 0.1
Паулиньо VI 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йелерт Элиас 3 0
Ларссон Джордан 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Jacob Neestrup 1 0
Фальк Расмус 1 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Рёмер Андре 2 0
Шарлес 2 0
Гигович Армин 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Паулиньо VI 2 0
Габриэль Адам 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Олссон Кристоффер 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мидтьюлланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

13
6
Копенгаген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Мидтьюлланн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
4
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
23%
6
50%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
3
25%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2
Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3 Мидтьюлланн - Ольборг 1:2

Результаты матчей

Копенгаген
Мидтьюлланн

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
4
5
3
6
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 10 7 2 1 21 - 11 23
2.
Силькеборг
 9 6 1 2 16 - 8 19
3.
Брондбю
 9 6 0 3 17 - 10 18
4.
Норшелланн
 9 5 3 1 21 - 8 18
5.
Мидтьюлланн
 0:0 10 4 3 3 11 - 13 15
6.
АГФ Орхус
 9 3 4 2 10 - 11 13
7.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
8.
Виборг
 9 2 3 4 9 - 15 9
9.
Раннерс
 9 2 3 4 9 - 19 9
10.
Оденсе
 9 2 2 5 14 - 16 8
11.
Вайле
 9 1 1 7 9 - 15 4
12.
Видовре
 9 0 3 6 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Копенгаген
 0:0 5 3 1 1 9 - 4 10
4.
Мидтьюлланн
 0:0 5 3 1 1 6 - 3 10
5.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 4 1 2 1 4 - 8 5
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 5 4 1 0 12 - 7 13
2.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Оденсе
 4 2 0 2 9 - 6 6
6.
АГФ Орхус
 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Мидтьюлланн
 0:0 5 1 2 2 5 - 10 5
8.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 5 0 3 2 2 - 4 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Раннерс Ольсен Оливер 4
Видовре Геммер Йонас 3
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Копенгаген
    Ничья
    Мидтьюлланн
    4.00
    3.76
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    4.20
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    Копенгаген
    Мидтьюлланн
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