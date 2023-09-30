Тур: 10. Стадион: Паркен. Главный судья: Sandi Putros
0:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
17 Франкулино
-
11 Dario Osorio
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Копенгаген
Мидтьюлланн
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63%
40.7%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
29.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 21 победа
54 матча
42.6%
14.8%
42.6%
23 победы 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
31.5%
37%
31.5%
17 побед 20 ничьих 17 побед
Второй тайм
37%
24.1%
38.9%
20 побед 13 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
53
34
Голов в среднем за матч
1.96
1.26
Среднее время на гол
45
71
Всего голов
52
34
Голов в среднем за матч
1.93
1.26
Среднее время на гол
46
71
Всего голов
105
68
Голов в среднем за матч
1.94
1.26
Тотал матчей
2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
43
Больше 80%
Меньше 20%
11
34
Больше 63%
Меньше 37%
20
24
Больше 44%
Меньше 56%
30
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
6
Больше 11%
Меньше 89%
48
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
46
71
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|6
|0.6
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.5
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.2
|Оскарссон Орри
|2
|0.2
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.1
|Дикс Кевин
|1
|0.1
|Лерагер Лукас
|1
|0.1
|Вавро Денис
|1
|0.1
|Ларссон Джордан
|1
|0.1
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.1
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|5 (1)
|0.5
|Симсир Араль
|2
|0.2
|Франкулино
|2
|0.2
|Шарлес
|1
|0.1
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.1
|Паулиньо VI
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Ларссон Джордан
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Jacob Neestrup
|1
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Рёмер Андре
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Гигович Армин
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Габриэль Адам
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мидтьюлланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
13
6
Копенгаген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Мидтьюлланн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
4
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
23%
6
50%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
3
25%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2
Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3 Мидтьюлланн - Ольборг 1:2
Результаты матчей
Копенгаген
Мидтьюлланн
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
36
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|2.
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|3.
|9
|6
|0
|3
|17 - 10
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|21 - 8
|18
|5.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|6.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|8.
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|9 - 19
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|14 - 16
|8
|11.
|9
|1
|1
|7
|9 - 15
|4
|12.
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|11.
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Раннерс
|Ольсен Оливер
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|3