Тур: 10. Стадион: Паркен. Зрители: 32032 Главный судья: Sandi Putros
0:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
52' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
0:1
63' ГолБрюнхильдсен Ола
69' Желтая карточкаФальк Расмус
0:2
71' ГолСеренсен Оливер
74' Желтая карточкаПаулиньо VI
74' Желтая карточкаЛарссон Джордан
75' Желтая карточкаГрабара Камиль
82' Желтая карточкаАнкерсен Петер
90' Желтая карточкаЛерагер Лукас
90'+35
Ход матча
52'
63'
69'
71'
0:2
74'
74'
75'
76'
82'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
503 Количество передач 333
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
17 Франкулино
-
11 Dario Osorio
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Мидтьюлланн
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63%
40.7%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
29.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 21 победа
54 матча
42.6%
14.8%
42.6%
23 победы 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
31.5%
37%
31.5%
17 побед 20 ничьих 17 побед
Второй тайм
37%
24.1%
38.9%
20 побед 13 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
53
34
Голов в среднем за матч
1.96
1.26
Среднее время на гол
45
71
Всего голов
52
34
Голов в среднем за матч
1.93
1.26
Среднее время на гол
46
71
Всего голов
105
68
Голов в среднем за матч
1.94
1.26
Тотал матчей
2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
43
Больше 80%
Меньше 20%
11
34
Больше 63%
Меньше 37%
20
24
Больше 44%
Меньше 56%
30
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
6
Больше 11%
Меньше 89%
48
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
46
71
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|6
|0.6
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.5
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.2
|Оскарссон Орри
|2
|0.2
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.1
|Дикс Кевин
|1
|0.1
|Лерагер Лукас
|1
|0.1
|Вавро Денис
|1
|0.1
|Ларссон Джордан
|1
|0.1
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.1
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|5 (1)
|0.5
|Симсир Араль
|2
|0.2
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.2
|Франкулино
|2
|0.2
|Серенсен Оливер
|1
|0.1
|Шарлес
|1
|0.1
|Паулиньо VI
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Фальк Расмус
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Jacob Neestrup
|1
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Рёмер Андре
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Гигович Армин
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Габриэль Адам
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Мидтьюлланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
13
6
Копенгаген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Мидтьюлланн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
4
50%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
22
14
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
2
14%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
5
23%
6
43%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
5
23%
3
21%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2
Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3 Мидтьюлланн - Ольборг 1:2
Результаты матчей
Копенгаген
Мидтьюлланн
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:3
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
82
55
37
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Раннерс
|Ольсен Оливер
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|3