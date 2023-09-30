Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

96' Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

95' Шарлес из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

95' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

94' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

94' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

93' Жуниньо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

93' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

92' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

91' Анкерсен Петер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

90' Сегодняшная посещаемость составляет 32032 болельщиков

90' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Лерагер Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Копенгаген

88' Гигович Армин не смог попасть в створ ударом издали

87' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Матч прерван

87' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

87' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Рефери не любит споров - именно за это Анкерсен Петер сейчас получил желтую

79' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Лунд Йенсен Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

78' Лерагер Лукас не смог попасть в створ ударом издали

78' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновится спорным мячом

75' Грабара Камиль получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Ларссон Джордан получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Паулиньо VI получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Рёмер Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

71' Г О О О О Л - Серенсен Оливер забивает с левой ноги!

71' Симсир Араль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

71' Гонсалвеш Диогу не смог попасть в створ ударом издали

71' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Фальк Расмус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Олссон Кристоффер пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Команда Мидтьюлланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

63' Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола забивает с левой ноги!

63' Симсир Араль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Тактическая замена. Orri Oskarsson уходит с поля и его заменяет Ларссон Джордан

61' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Олссон Кристоффер пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

59' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Олссон Кристоффер получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Олссон Кристоффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Orri Oskarsson возвращается на поле.

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Ох, нехорошо это выглядит. Orri Oskarsson получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Ох, нехорошо это выглядит. Ингасон Сверрир получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Ингасон Сверрир - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Ингасон Сверрир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Orri Oskarsson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Ингасон Сверрир из команды Мидтьюлланн фолит на Orri Oskarsson, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

52' Orri Oskarsson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

47' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Копенгаген

46' Гуэ-Сон Чо не смог попасть в створ ударом издали