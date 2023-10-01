А вот и Беленов в игру вступает! Крамарич со штрафного удара пробил в створ ворот хозяев!

Получил Батырев мяч в чужой штрафной после дальней передачи, развернулся и пытался найти кого-то из партнёров, но никого так и не нашёл.

Вот это поединок аутсайдеров! Не держится практически мяч в центре поля у нас, атакуют попеременно то одни, то вторые! Правда, атаки от "Факела" выглядят убедительнее, как и преимущество на табло.

Альшиииин! На кураже он получил мяч на правом фланге, сместился в центр и пробил из-за пределов линии штрафной! Неточно.

ОПАСНО, ШТАНГА!!! И СНОВА АЛЬШИН! Вывели его партнёры на линию штрафной сочинцев, полузащитник пробил и попал в стойку ворот Заболотного!

Мелкадзе пытался прострелить с правого фланга атаки сочинцев, но контролирует ситуацию Беленов и забирает сферу в свои руки.

По позиции Джорджевич меняет Мелкадзе, а Юсупов выходит вместо Крамарича. Двойной заменой реагирует на текущую ситуацию Точилин.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Разогнали Марков и Альшин атаку, подобрал сферу на линии штрафной площади гостей Магаль, сделал пас к 11-метровой отметке на Якимова, который расстрелял ворота Заболотного точным ударом в "девятку"!

Ух, блестящий комбинационный футбол показали игроки "Факела" при забитом голе! Не дали они вернуться в игру сочинцам с самого старта второй половины матча!

Грубо Марсело сфолил на Маркове в районе центра поля, третий горчичник у "Сочи" в нашей игре.

Продолжает свои атаки "Факел", на этот раз Божин навешивал с левого фланга, но первый на мяче на этот раз Заболотный!

А вот и первый удар от сочинцев, Батырев бил, но накрыли его защитники у линии штрафной хозяев и удар совсем неудачный вышел.

Бурмистров не провёл на поле и семи минут, а уже жёлтую получил за грубый фол на Магале на своей половине поля.

Мендель!!! Пробил неплохо с линии штрафной защитник "Факела", но в створ не попал. После неудачного стандарта эта атака развилась вторым темпом.

Очередной угловой исполнили футболисты "Факела", но неточным то-ли ударом, то-ли навесом на дальнюю штангу он завершается в исполнении Магаля.

Второй тайм стартует в солнечном Воронеже, едем дальше!

Напомним, что под доминацией "Факела" прошёл первый тайм. Но за пару минут в концовке хозяева могли пустить насмарку всё своё преимущество.

А вот и первая замена! Силвейра усутпил место на поле опытному Бурмистрову.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0, Марков!!! Подошёл к точке сам заработавший 11-метровый удар форвард и пробил низом в правую часть ворот Заболотного!

С первым голом "Факел" при Сергее Ташуеве! И с первым забитым голом с 20 августа! Именно в позапрошлом месяце в последний раз забивали "огнеопасные" в ворота соперников в основное время матча.

ОПАСНО! БЕЛЕНОВ! Выручает он свою команду после хорошего и плотного удара от Нобоа примерно с линии штрафной! Похвалим сочинцев за быстрый ответ на пропущенный гол!

Три минуты к основному времени добавил Сафьян.

Батырев поймал отскок от Квеквескири после подачи Силвейры на ближнюю штангу и пробил в дальний угол! Чуть точнее надо было быть игроку гостей, но не попал он в створ.

ОПАСНО! Как так Нобоа не попадает во воротам?! Силвейра с правого края штрафной хозяев сделал прострел на дальнюю штангу, откуда Нобоа с трех метров пробил мимо ворот! Вот это концовка от "Сочи"!

Всё, о перерыве сообщает Сафьян, удержали своё преимущество хозяева, 1:0! Отдыхаем... Бодрые 45 минут, отличный динамичный футбол в Воронеже!

42' Да, это пенальти! На точку указывает Сафьян после консультации с видеоассистентом!

41' Подзывает ответственный за ВАР Мешков Сафьяна к монитору. Проверят момент стыка Марсело и Маркова судьи сегодняшней игры. Возможно, правила нарушил защитник южан.

40' ОПАСНО! Альшин выводил Маркова на ударную позицию в штрафной площади, но падает он в столкновении с Марсело! Подбирает ничейный мяч Аппаев и бьёт выше правой девятки ворот Заболотного!

39' Ощущение, что не хватает сил у одного из самых заметных игроков "Факела" Аппаева в первом тайме. Проигрывает борьбу на левом фланге Литвинову форвард, а неплохая атака могла быть.

37' Заканчивается стандарт фолом в атаке от хозяев. А неплохо мяч летел после подачи Квеквескири на левый фланг штрафной гостей, но прервал атаку свистком Сафьян.

36' Подтолкнул Марсело в бок Альшина, штрафной на чужой половине поля "Факел" получает.

35' Ощущение, что покидают силы игроков "Факела" после такого ударного начала. Более редкими стали атакующие выпады команды Ташуева.

34' Ноль, абсолютный ноль по ударам от гостей после первого получаса матча. Отдыхает пока Беленов, чего не скажешь про Заболотного, который уже чуть не привёз гол в свои ворота на ровном месте.

33' Альшин! Бил он с линии штрафной "Сочи" после очередной атаки! Даже не прыгал за летящим мячом Заболотный, но вновь не хватило для успеха воронежцам пары метров.

32' Отодвинули игру от своих ворот сочинцы, но теперь быстрыми контратаками пытаются действовать хозяева.

31' Вторая жёлтая у "Сочи"! Это Нобоа "горчичник" получает, сорвал он быструю атаку к своим воротам недалеко от штрафной "Факела".

30' ОПАСНО! Квеквескири в прессинге накрывает Заболотного, едва не ошибается голкипер "Сочи" при выносе из своей вратарской, но каким-то чудом сохраняет мяч!

29' Ого! Нобоа "ножницами" попытался пробить после подачи с левого фланга в штрафную хозяев! Но не попал по летящему мячу эквадорский ветеран РПЛ.

27' Тотальную доминацию "Факела" наблюдаем за исключением пары атак "Сочи". Недоволен Сергей Ташуев таким положением и пытается докричаться до своих игроков.

26' И вновь ничего опасного хозяева не создают с корнера. Девять, девять корнеров за первые 25 минут заработали воронежцы, но опасных моментов с них практически не создали.

25' Магаль навешивал в штрафную гостей и да, ещё один корнер зарабатывают игроки "Факела"!

24' Легко справляется Магаль с подачей от игрока гостей, разрядил обстановку игрок "Факела".

23' Первый угловой заработали гости, с правого фланга стандарт исполнит Силвейра!

22' Мендель на газоне оказался, медицинская бригада "Факела" на поле появилась. Поехала у него нога в борьбе с игроком соперника.

21' Справляются высокие атлетичные защитники "Сочи" с очередным корнером.

21' И вновь угловой удар заработали "огнеопасные"! Постарался Аппаев в борьбе на своём левом фланге.

20' Кстати, в стартовом составе сегодня у «Сочи» вышел словенский легионер, лучший бомбардир команды Мартин Крамарич. Три гола и ассист в активе у 25-летнего игрока атаки, но абсолютно не заметен он пока.



19' Редкая атака "Сочи" удалась, но упускает мяч Макарчук на своём левом фланге и вновь мяч у команды хозяев.

19' Просто подержать мяч для начала пытаются игроки "Сочи". Неторопливо выходят из обороны в атаку южане.

18' Берёт мяч в руки Заболотный, разрядить сейчас обстановку надо игрокам гостей и отвести игру от своих ворот.

17' Божин с левого фланга навешивал во вратарскую, но выбивает мяч Литвинов на очередной корнер для "Факела".

16' И вновь корнер зарабатывают хозяева, уже пятый за 16 минут! Но с правого фланга команда Ташуева ещё не исполняла угловой.

15' Неприятное столкновение в центре поля Альшина и Силвейры, пауза небольшая возникла. Используют её игроки, чтобы попить воды.

13' ОПАСНО! С третьей попытки хозяева подают в штрафную с углового, наконец, первым на мяче оказался Божин. Сантиметров ему не хватило, чтобы попасть в ворота! Рядом со штангой пролетает мяч!

13' Три подряд угловых игроки "Факела" заработали! И всё через левый фланг, на котором активны Магаль, Аппаев и Альшин!

12' Аппаев!!! В ближний угол выстрелил форвард после того как вошёл в штрафную! Парировал удар Заболотный!

11' Длинная подача от Альшина последовала, но перестарался немного один из лидеров "Факела" - перелетел мяч штрафную площадь, а заодно и пересёк линию поля.

10' Первый угловой в матче подадут или разыграют игроки "Факела"! Магаль зарабатывает его на фланге после отличного перехвата в центре поля от Альшина!

8' Неплохая контратака у "Сочи" могла быть, но накрывают Нобоа на правом фланге оборонцы "Факела".

7' Без опасных моментов у нас пока, но активны, активны в прессинге игроки хозяев! Практически не пускают они на свою половину поля гостей под поддержку своих фанатов.

6' Прекрасная футбольная погода сегодня в Воронеже. До +25 градусов днём обещают синоптики, и это 1 октября! Надеемся увидеть такую же жаркую игру от команд сегодня! Тем более, им есть за что биться.



5' Первая атака "Сочи" в нашем матче, Мелкадзе теперь сбит в метрах 30-35 от штрафной площади. Но ничего опасного гости со стандарта не создали

4' А вот и первый "горчичник" в матче! Литвинов грубо играет против Аппаева недалеко от собственной штрафной, ещё один опасный стандарт зарабатывают хозяева!

3' ОПАСНО! Классный заброс на Маркова в штрафную сделал Мастерной со штрафного удара, но выше ворот пробил форвард!

3' Ух, реактивный старт от воронежцев! Дважды вошли в штрафную гостей футболисты хозяев буквально за 15-20 секунд, но оба раза блокировала удары хозяев оборона сочинцев.

2' И сразу атака последовала от хозяев, Аппаев навешивал с левого фланга на Альшина, но в никуда улетел навес.

2' В бело-синем комплекте формы вышли на поле хозяева, в тёмно-синих цветах предстали гости.

