  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Факел
2:0
Второй тайм: 64'
Сочи
0'
4' Желтая карточка
Литвинов Вячеслав
32' Желтая карточка
Нобоа Кристиан
1:0
43' Пенальти
Марков Евгений
2:0
47' Гол
Якимов Вячеслав
50' Желтая карточка
Алвес Марсело
52' Желтая карточка
Бурмистров Никита

Ход матча

4'
 
Литвинов Вячеслав
32'
 
Нобоа Кристиан
43'
Марков Евгений
1:0
46'
 
Бурмистров Никита
Силвейра Мигел
47'
Якимов Вячеслав
(Магаль Руслан)
2:0
50'
 
Алвес Марсело
52'
 
Бурмистров Никита
62'
 
Джорджевич Лука
Мелкадзе Георгий
62'
 
Юсупов Артур
Крамарич Мартин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53
  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 147
Факел 38.1% (56)
X 38.8% (57)
Сочи 23.1% (34)
0
выиграет Факел, со счетом 2:0
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Сочи
2.75
Реклама, ligastavok.ru
5.50
Реклама, pari.ru
42.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Беленов
Александр
2
Черов
Василий
47
Божин
Сергей
23
Якимов
Вячеслав
88
Мастерной
Владислав
18
Мендель
Андрей
33
Квеквескири
Ираклий
10
Альшин
Ильнур
14
Аппаев
Хызыр
20
Марков
Евгений
28
Магаль
Руслан
12
Заболотный
Николай
4
Литвинов
Вячеслав
20
Юрганов
Игорь
33
Алвес
Марсело
27
Заика
Кирилл
16
Нобоа
Кристиан
8
Батырев
Амир
17
Макарчук
Артём
24
Силвейра
Мигел
9
Мелкадзе
Георгий
7
Крамарич
Мартин
Факел
3-4-3
Сочи
3-4-3

История личных встреч

Факел
Сочи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
1:3
ПЛ
3:0
ТМК
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 4 (1) 0.4
Якимов Вячеслав 2 0.2
Долгов Александр 1 0.1
Альшин Ильнур 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Черов Василий 0 0
Магаль Руслан 0 0
Моцпан Никита 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 3 0.3
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.2
Силвейра Мигел 1 0.1
Джорджевич Лука 1 0.1
Медведев Юрий II 1 0.1
Дркушич Ваня 1 0.1
Маргасов Тимофей 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Марков Евгений 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 3 1
Нобоа Кристиан 3 0
Джорджевич Лука 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Юсупов Артур 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Кравцов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Факел
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Факел
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сочи
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

0
6
Факел
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сочи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
5
50%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
67%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0
Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0
Сочи
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0
Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0

Результаты матчей

Факел
Сочи

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Факел
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 16 - 3 24
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 5 3 1 21 - 12 18
3.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
4.
Зенит
 Заявка 10 5 2 3 20 - 11 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 5 1 3 14 - 12 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
7.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
8.
Урал
 Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
9.
Пари НН
 Заявка 10 4 2 4 9 - 9 14
10.
Ахмат
 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Оренбург
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
12.
Ростов
 Заявка 10 2 4 4 15 - 21 10
13.
Рубин
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
14.
Факел
 2:0 Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
15.
Балтика
 Заявка 10 2 1 7 9 - 16 7
16.
Сочи
 0:2 Заявка 10 2 0 8 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
2.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 2:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Сочи
 0:2 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
14.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Зенит
 Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 2:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 0:2 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Кордоба Джон 4 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Сочи Алвес Марсело 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    62'
    По позиции Джорджевич меняет Мелкадзе, а Юсупов выходит вместо Крамарича. Двойной заменой реагирует на текущую ситуацию Точилин.
  • 61'
    Мелкадзе пытался прострелить с правого фланга атаки сочинцев, но контролирует ситуацию Беленов и забирает сферу в свои руки.
  • Штанга
    59'
    ОПАСНО, ШТАНГА!!! И СНОВА АЛЬШИН! Вывели его партнёры на линию штрафной сочинцев, полузащитник пробил и попал в стойку ворот Заболотного!
  • 58'
    Альшиииин! На кураже он получил мяч на правом фланге, сместился в центр и пробил из-за пределов линии штрафной! Неточно.
  • 56'
    Вот это поединок аутсайдеров! Не держится практически мяч в центре поля у нас, атакуют попеременно то одни, то вторые! Правда, атаки от "Факела" выглядят убедительнее, как и преимущество на табло.
  • 55'
    Получил Батырев мяч в чужой штрафной после дальней передачи, развернулся и пытался найти кого-то из партнёров, но никого так и не нашёл.
  • Фол, нарушение
    54'
    А вот и Беленов в игру вступает! Крамарич со штрафного удара пробил в створ ворот хозяев!
  • Угловой
    53'
    Очередной угловой исполнили футболисты "Факела", но неточным то-ли ударом, то-ли навесом на дальнюю штангу он завершается в исполнении Магаля.
  • 52'
    Мендель!!! Пробил неплохо с линии штрафной защитник "Факела", но в створ не попал. После неудачного стандарта эта атака развилась вторым темпом.
  • Желтая карточка
    51'
    Бурмистров не провёл на поле и семи минут, а уже жёлтую получил за грубый фол на Магале на своей половине поля.
  • 51'
    А вот и первый удар от сочинцев, Батырев бил, но накрыли его защитники у линии штрафной хозяев и удар совсем неудачный вышел.
  • 50'
    Продолжает свои атаки "Факел", на этот раз Божин навешивал с левого фланга, но первый на мяче на этот раз Заболотный!
  • Желтая карточка
    49'
    Грубо Марсело сфолил на Маркове в районе центра поля, третий горчичник у "Сочи" в нашей игре.
  • 48'
    Ух, блестящий комбинационный футбол показали игроки "Факела" при забитом голе! Не дали они вернуться в игру сочинцам с самого старта второй половины матча!
  • Описание гола
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Разогнали Марков и Альшин атаку, подобрал сферу на линии штрафной площади гостей Магаль, сделал пас к 11-метровой отметке на Якимова, который расстрелял ворота Заболотного точным ударом в "девятку"! 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      47'
      А вот и первая замена! Силвейра усутпил место на поле опытному Бурмистрову.
    • 47'
      Напомним, что под доминацией "Факела" прошёл первый тайм. Но за пару минут в концовке хозяева могли пустить насмарку всё своё преимущество.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартует в солнечном Воронеже, едем дальше!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Всё, о перерыве сообщает Сафьян, удержали своё преимущество хозяева, 1:0! Отдыхаем... Бодрые 45 минут, отличный динамичный футбол в Воронеже!
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Как так Нобоа не попадает во воротам?! Силвейра с правого края штрафной хозяев сделал прострел на дальнюю штангу, откуда Нобоа с трех метров пробил мимо ворот! Вот это концовка от "Сочи"! 
    • Угловой
      45'
      Батырев поймал отскок от Квеквескири после подачи Силвейры на ближнюю штангу и пробил в дальний угол! Чуть точнее надо было быть игроку гостей, но не попал он в створ.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты к основному времени добавил Сафьян.
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! БЕЛЕНОВ! Выручает он свою команду после хорошего и плотного удара от Нобоа примерно с линии штрафной! Похвалим сочинцев за быстрый ответ на пропущенный гол!
    • 44'
      С первым голом "Факел" при Сергее Ташуеве! И с первым забитым голом с 20 августа! Именно в позапрошлом месяце в последний раз забивали "огнеопасные" в ворота соперников в основное время матча.
    • Пенальти
      43'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0, Марков!!! Подошёл к точке сам заработавший 11-метровый удар форвард и пробил низом в правую часть ворот Заболотного! 
       
    • Пенальти!
      42'
      Да, это пенальти! На точку указывает Сафьян после консультации с видеоассистентом! 
    • Видеоповтор
      41'
      Подзывает ответственный за ВАР Мешков Сафьяна к монитору. Проверят момент стыка Марсело и Маркова судьи сегодняшней игры. Возможно, правила нарушил защитник южан.
    • Опасный момент
      40'
      ОПАСНО! Альшин выводил Маркова на ударную позицию в штрафной площади, но падает он в столкновении с Марсело! Подбирает ничейный мяч Аппаев и бьёт выше правой девятки ворот Заболотного!
    • 39'
      Ощущение, что не хватает сил у одного из самых заметных игроков "Факела" Аппаева в первом тайме. Проигрывает борьбу на левом фланге Литвинову форвард, а неплохая атака могла быть.
    • Фол, нарушение
      37'
      Заканчивается стандарт фолом в атаке от хозяев. А неплохо мяч летел после подачи Квеквескири на левый фланг штрафной гостей, но прервал атаку свистком Сафьян.
    • Фол, нарушение
      36'
      Подтолкнул Марсело в бок Альшина, штрафной на чужой половине поля "Факел" получает.
    • 35'
      Ощущение, что покидают силы игроков "Факела" после такого ударного начала. Более редкими стали атакующие выпады команды Ташуева.
    • 34'
      Ноль, абсолютный ноль по ударам от гостей после первого получаса матча. Отдыхает пока Беленов, чего не скажешь про Заболотного, который уже чуть не привёз гол в свои ворота на ровном месте.
    • 33'
      Альшин! Бил он с линии штрафной "Сочи" после очередной атаки! Даже не прыгал за летящим мячом Заболотный, но вновь не хватило для успеха воронежцам пары метров.
    • 32'
      Отодвинули игру от своих ворот сочинцы, но теперь быстрыми контратаками пытаются действовать хозяева.
    • Желтая карточка
      31'
      Вторая жёлтая у "Сочи"! Это Нобоа "горчичник" получает, сорвал он быструю атаку к своим воротам недалеко от штрафной "Факела".
    • Опасный момент
      30'
      ОПАСНО! Квеквескири в прессинге накрывает Заболотного, едва не ошибается голкипер "Сочи" при выносе из своей вратарской, но каким-то чудом сохраняет мяч!
    • 29'
      Ого! Нобоа "ножницами" попытался пробить после подачи с левого фланга в штрафную хозяев! Но не попал по летящему мячу эквадорский ветеран РПЛ.
    • 27'
      Тотальную доминацию "Факела" наблюдаем за исключением пары атак "Сочи". Недоволен Сергей Ташуев таким положением и пытается докричаться до своих игроков.
    • 26'
      И вновь ничего опасного хозяева не создают с корнера. Девять, девять корнеров за первые 25 минут заработали воронежцы, но опасных моментов с них практически не создали.
    • Угловой
      25'
      Магаль навешивал в штрафную гостей и да, ещё один корнер зарабатывают игроки "Факела"!
    • 24'
      Легко справляется Магаль с подачей от игрока гостей, разрядил обстановку игрок "Факела".
    • Угловой
      23'
      Первый угловой заработали гости, с правого фланга стандарт исполнит Силвейра!
    • Травма, повреждение
      22'
      Мендель на газоне оказался, медицинская бригада "Факела" на поле появилась. Поехала у него нога в борьбе с игроком соперника.
    • 21'
      Справляются высокие атлетичные защитники "Сочи" с очередным корнером.
    • Угловой
      21'
      И вновь угловой удар заработали "огнеопасные"! Постарался Аппаев в борьбе на своём левом фланге. 
    • 20'
      Кстати, в стартовом составе сегодня у «Сочи» вышел словенский легионер, лучший бомбардир команды Мартин Крамарич. Три гола и ассист в активе у 25-летнего игрока атаки, но абсолютно не заметен он пока.
       
    • 19'
      Редкая атака "Сочи" удалась, но упускает мяч Макарчук на своём левом фланге и вновь мяч у команды хозяев.
    • 19'
      Просто подержать мяч для начала пытаются игроки "Сочи". Неторопливо выходят из обороны в атаку южане. 
    • 18'
      Берёт мяч в руки Заболотный, разрядить сейчас обстановку надо игрокам гостей и отвести игру от своих ворот.
    • Угловой
      17'
      Божин с левого фланга навешивал во вратарскую, но выбивает мяч Литвинов на очередной корнер для "Факела".
    • Угловой
      16'
      И вновь корнер зарабатывают хозяева, уже пятый за 16 минут! Но с правого фланга команда Ташуева ещё не исполняла угловой.
    • Травма, повреждение
      15'
      Неприятное столкновение в центре поля Альшина и Силвейры, пауза небольшая возникла. Используют её игроки, чтобы попить воды. 
    • Опасный момент
      13'
      ОПАСНО! С третьей попытки хозяева подают в штрафную с углового, наконец, первым на мяче оказался Божин. Сантиметров ему не хватило, чтобы попасть в ворота! Рядом со штангой пролетает мяч!
    • Угловой
      13'
      Три подряд угловых игроки "Факела" заработали! И всё через левый фланг, на котором активны Магаль, Аппаев и Альшин!
    • 12'
      Аппаев!!! В ближний угол выстрелил форвард после того как вошёл в штрафную! Парировал удар Заболотный!
    • 11'
      Длинная подача от Альшина последовала, но перестарался немного один из лидеров "Факела" - перелетел мяч штрафную площадь, а заодно и пересёк линию поля.
    • Угловой
      10'
      Первый угловой в матче подадут или разыграют игроки "Факела"! Магаль зарабатывает его на фланге после отличного перехвата в центре поля от Альшина!
    • 8'
      Неплохая контратака у "Сочи" могла быть, но накрывают Нобоа на правом фланге оборонцы "Факела".
    • 7'
      Без опасных моментов у нас пока, но активны, активны в прессинге игроки хозяев! Практически не пускают они на свою половину поля гостей под поддержку своих фанатов.
    • 6'
      Прекрасная футбольная погода сегодня в Воронеже. До +25 градусов днём обещают синоптики, и это 1 октября! Надеемся увидеть такую же жаркую игру от команд сегодня! Тем более, им есть за что биться.
       
    • Фол, нарушение
      5'
      Первая атака "Сочи" в нашем матче, Мелкадзе теперь сбит в метрах 30-35 от штрафной площади. Но ничего опасного гости со стандарта не создали
    • Желтая карточка
      4'
      А вот и первый "горчичник" в матче! Литвинов грубо играет против Аппаева недалеко от собственной штрафной, ещё один опасный стандарт зарабатывают хозяева! 
    • Опасный момент
      3'
      ОПАСНО! Классный заброс на Маркова в штрафную сделал Мастерной со штрафного удара, но выше ворот пробил форвард!
    • 3'
      Ух, реактивный старт от воронежцев! Дважды вошли в штрафную гостей футболисты хозяев буквально за 15-20 секунд, но оба раза блокировала удары хозяев оборона сочинцев.
    • 2'
      И сразу атака последовала от хозяев, Аппаев навешивал с левого фланга на Альшина, но в никуда улетел навес.
    • 2'
      В бело-синем комплекте формы вышли на поле хозяева, в тёмно-синих цветах предстали гости.
       
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток даёт главный арбитр встречи Роман Сафьян, поехали!
       
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Марков Евгений из команды Факел забивает с точки!
    • 32'
      Нобоа Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Литвинов Вячеслав получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 91 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Факел 2:0 Сочи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 2:0 Сочи

    Исход игры
    Факел
    38.1% (56)
    Ничья
    38.8% (57)
    Сочи
    23.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.61% (33)
    Меньше
    73.39% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    66.94% (83)
    Нет
    33.06% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (50)
    1:0 Факел
    14.3% (21)
    2:1 Факел
    10.9% (16)
    1:2 Сочи
    9.5% (14)
    0:1 Сочи
    6.1% (9)
    0:0 Ничья
    2.7% (4)
    2:0 Факел
    2.7% (4)
    0:2 Сочи
    2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Факел
    Сочи
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     