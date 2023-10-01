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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Штурм Грац
1:0
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
1:0
44' Гол
Вютрих Грегори
57' Желтая карточка
Эртльталер Юлиус
75' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
81' Желтая карточка
Устюндаг Джем
84' Желтая карточка
Гугганиг Давид
84' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
87' Желтая карточка
Кронбергер Лука
90'+4
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
15
Бовинг
Виллиам
9
Влодарчик
Шимон
40
Стейскал
Адам
5
Felix
Bacher
26
Dominik
Stumberger
3
Гугганиг
Давид
6
Зульцбахер
Лукас
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
20
Устюндаг
Джем
77
Эртльталер
Юлиус
8
Диарра
Мамаду
9
Прелец
Ник
Штурм Грац
4-3-1-2
Сваровски Тироль
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 4 0.44
Китеишвили Отар 2 0.22
Саркария Манприт 2 (1) 0.22
Вютрих Грегори 2 0.22
Фусейни Мохаммед II 1 0.11
Газибегович Юсуф 1 0.11
Аффенгрубер Давид 1 0.11
Хорват Томи 1 0.11
Прасс Александр 1 0.11
Бовинг Виллиам 0 0
Шнегг Давид 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 3 0.33
Кронбергер Лука 3 0.33
Диарра Мамаду 1 0.11
Шульц Кофи 1 0.11
Зульцбахер Лукас 1 0.11
Эртльталер Юлиус 1 0.11
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 5 0
Хирлендер Штефан 3 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Прасс Александр 3 0
Шнегг Давид 1 1
Вютрих Грегори 2 0
Газибегович Юсуф 2 0
Саркария Манприт 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Christian Ilzer 1 0
Серрано Хавьер 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 5 0
Эртльталер Юлиус 4 0
Кронбергер Лука 3 0
Тафернер Маттойс 2 0
Устюндаг Джем 2 0
Диарра Мамаду 1 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Felix Bacher 1 0
Стейскал Адам 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1
Штурм Грац
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сваровски Тироль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

8
1
Штурм Грац
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сваровски Тироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
12

Упущенные победы

10
2

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
2
18%
76-90

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
12%
1
10%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
3
18%
1
10%
76-90

Пропущено

4
19
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
1
25%
4
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
5%
31-45
0
0%
7
37%
46-60
1
25%
2
11%
61-75
1
25%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2
Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4
Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0

Результаты матчей

Штурм Грац
Сваровски Тироль

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 9 7 1 1 22 - 5 22
2.
Штурм Грац
 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
ЛАСК
 9 4 3 2 12 - 7 15
4.
Аустрия Клагенфурт
 9 3 5 1 13 - 9 14
5.
Вольфсбергер
 9 3 4 2 14 - 15 13
6.
Хартберг
 9 3 4 2 12 - 14 13
7.
Альтах
 9 3 3 3 9 - 11 12
8.
Рапид Вена
 0:0 9 2 5 2 15 - 9 11
9.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 3 4 11 - 19 9
10.
Аустрия Вена
 0:0 9 1 3 5 6 - 13 6
11.
Сваровски Тироль
 9 1 2 6 10 - 19 5
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 2 7 5 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Штурм Грац
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 6 - 8 7
5.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Рапид Вена
 0:0 5 1 3 1 9 - 6 6
7.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хартберг
 5 1 2 2 5 - 11 5
9.
Аустрия Вена
 0:0 4 0 3 1 2 - 5 3
10.
Блау-Вайсс Линц
 4 0 3 1 4 - 9 3
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 0 5 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 4 1 0 15 - 4 13
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 5 1 3 1 5 - 6 6
8.
Рапид Вена
 0:0 4 1 2 1 6 - 3 5
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Аустрия Вена
 0:0 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Хорват Саша 5
Альтах Mike-Steven Baehre 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Вютрих Грегори бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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