Тур: 9. Стадион: Меркур Арена.
1:0
Конец матча
0'
1:0
44' ГолВютрих Грегори
57' Желтая карточкаЭртльталер Юлиус
75' Желтая карточкаТафернер Маттойс
81' Желтая карточкаУстюндаг Джем
84' Желтая карточкаГугганиг Давид
84' Желтая карточкаХирлендер Штефан
87' Желтая карточкаКронбергер Лука
90'+4
Ход матча
44'
1:0
57'
75'
81'
84'
84'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
44
Шульц
Кофи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|4
|0.44
|Китеишвили Отар
|2
|0.22
|Саркария Манприт
|2 (1)
|0.22
|Вютрих Грегори
|2
|0.22
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.11
|Газибегович Юсуф
|1
|0.11
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.11
|Хорват Томи
|1
|0.11
|Прасс Александр
|1
|0.11
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Шнегг Давид
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|3
|0.33
|Кронбергер Лука
|3
|0.33
|Диарра Мамаду
|1
|0.11
|Шульц Кофи
|1
|0.11
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.11
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.11
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|5
|0
|Хирлендер Штефан
|3
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Шнегг Давид
|1
|1
|Вютрих Грегори
|2
|0
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|5
|0
|Эртльталер Юлиус
|4
|0
|Кронбергер Лука
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|2
|0
|Устюндаг Джем
|2
|0
|Диарра Мамаду
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Felix Bacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Штурм Грац
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сваровски Тироль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
8
1
Штурм Грац
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сваровски Тироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
12
Упущенные победы
10
2
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
2
18%
76-90
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
12%
1
10%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
3
18%
1
10%
76-90
Пропущено
4
19
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
1
25%
4
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
5%
31-45
0
0%
7
37%
46-60
1
25%
2
11%
61-75
1
25%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2
Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4
Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0
Результаты матчей
Штурм Грац
Сваровски Тироль
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
22
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|4.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|5.
|9
|3
|4
|2
|14 - 15
|13
|6.
|9
|3
|4
|2
|12 - 14
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|11.
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|12.
|9
|0
|2
|7
|5 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5