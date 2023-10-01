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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Хартберг
0:0
Конец матча
Альтах
0'
36' Желтая карточка
Felix Strauss
65' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
80' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
86' Желтая карточка
Фадингер Лукас
90'+5
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
33
Фризер
Доминик
26
Ланг
Кристоф
23
Кайнц
Тобиас
70
Провиденс
Рубен
10
Афдияй
Донис
1
Стоянович
Деян
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
27
Гебауэр
Кристиан
28
Jan
Jurcec
Хартберг
4-1-4-1
Альтах
3-4-1-2

История личных встреч

Хартберг
Альтах

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

37 матчей

24.3%
21.6%
54.1%
9 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

18.9%
32.4%
48.7%
7 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

29.7%
16.2%
54.1%
11 побед 6 ничьих 20 побед

История матчей

Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
4:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:1
ЭЛ
3:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:2
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Среднее время на гол

81
101

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

2.33
1.58

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

63
46

Голов в среднем за матч

1.7
1.24

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 5 0.56
Афдияй Донис 3 0.33
Прокоп Доминик 1 0.11
Christoph Urdl 1 0.11
Диаките Усман 1 0.11
Ланг Кристоф 1 0.11
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Хайль Юрген 0 0
Провиденс Рубен 0 0
Компош Пауль 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадингер Лукас 2 0.22
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.22
Gustavo VI 1 0.11
Гебауэр Кристиан 1 0.11
Нухиу Атдхи 1 0.11
Mike-Steven Baehre 1 (1) 0.11
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 1
Хайль Юрген 3 0
Mamadou Sangare 1 1
Прокоп Доминик 2 0
Афдияй Донис 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Маркус Шопп 2 0
Кайнц Тобиас 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Энтруп Максимилиан 1 0
Хальвахс Юлиан 1 0
Christoph Urdl 1 0
Ibane Bowat 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 5 0
Нухиу Атдхи 3 1
Йегер Лукас 4 0
Felix Strauss 2 1
Фадингер Лукас 2 0
Бишоф Ной 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Стоянович Деян 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Инголич Сандро 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райнер Константин 1 0

Результаты матчей

Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
Хартберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
3
Хартберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Альтах
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
8%
3
38%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1
Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2
Альтах
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2
Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2

Результаты матчей

Хартберг
Альтах

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4
2
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 9 7 1 1 22 - 5 22
2.
Штурм Грац
 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
ЛАСК
 9 4 3 2 12 - 7 15
4.
Аустрия Клагенфурт
 9 3 5 1 13 - 9 14
5.
Вольфсбергер
 9 3 4 2 14 - 15 13
6.
Хартберг
 9 3 4 2 12 - 14 13
7.
Альтах
 9 3 3 3 9 - 11 12
8.
Рапид Вена
 0:0 9 2 5 2 15 - 9 11
9.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 3 4 11 - 19 9
10.
Аустрия Вена
 0:0 9 1 3 5 6 - 13 6
11.
Сваровски Тироль
 9 1 2 6 10 - 19 5
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 2 7 5 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Штурм Грац
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 6 - 8 7
5.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Рапид Вена
 0:0 5 1 3 1 9 - 6 6
7.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хартберг
 5 1 2 2 5 - 11 5
9.
Аустрия Вена
 0:0 4 0 3 1 2 - 5 3
10.
Блау-Вайсс Линц
 4 0 3 1 4 - 9 3
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 0 5 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 4 1 0 15 - 4 13
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 5 1 3 1 5 - 6 6
8.
Рапид Вена
 0:0 4 1 2 1 6 - 3 5
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Аустрия Вена
 0:0 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Хорват Саша 5
Альтах Mike-Steven Baehre 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Felix Strauss получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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