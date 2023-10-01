Тур: 9. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0'
36' Желтая карточкаFelix Strauss
65' Желтая карточкаГугганиг Лукас
80' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
86' Желтая карточкаФадингер Лукас
90'+5
Ход матча
36'
65'
86'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
26
Ланг
Кристоф
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Jan JurcecНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Хартберг
Альтах
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
37 матчей
24.3%
21.6%
54.1%
9 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
18.9%
32.4%
48.7%
7 побед 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
29.7%
16.2%
54.1%
11 побед 6 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Среднее время на гол
81
101
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
2.33
1.58
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
63
46
Голов в среднем за матч
1.7
1.24
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|5
|0.56
|Афдияй Донис
|3
|0.33
|Прокоп Доминик
|1
|0.11
|Christoph Urdl
|1
|0.11
|Диаките Усман
|1
|0.11
|Ланг Кристоф
|1
|0.11
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Провиденс Рубен
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадингер Лукас
|2
|0.22
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.22
|Gustavo VI
|1
|0.11
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.11
|Нухиу Атдхи
|1
|0.11
|Mike-Steven Baehre
|1 (1)
|0.11
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|1
|Хайль Юрген
|3
|0
|Mamadou Sangare
|1
|1
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Маркус Шопп
|2
|0
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Хальвахс Юлиан
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Ibane Bowat
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|5
|0
|Нухиу Атдхи
|3
|1
|Йегер Лукас
|4
|0
|Felix Strauss
|2
|1
|Фадингер Лукас
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Штандфест Йоахим
|1
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Хартберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
3
Хартберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Альтах
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
8%
3
38%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1
Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2
Альтах
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2
Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2
Результаты матчей
Хартберг
Альтах
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
14
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
27
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|4.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|5.
|9
|3
|4
|2
|14 - 15
|13
|6.
|9
|3
|4
|2
|12 - 14
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|11.
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|12.
|9
|0
|2
|7
|5 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5