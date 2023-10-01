Тур: 20. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Mohammad Aslam
0:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаРоджерс Сэмюэль
27' Желтая карточкаKosi Thompson
0:1
31' ПенальтиНильсен Сиверт
32' Желтая карточкаСери Яфет
42' Желтая карточкаПедерсен Торе
44' Желтая карточкаИбрахимай Илльдрен
0:2
47' ГолМатисен Ульрик
57' Желтая карточкаЭд Эскил
67' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
75' Желтая карточкаГарнас Эспен
90'+6
Ход матча
23'
27'
31'
0:1
32'
42'
47'
0:2
57'
75'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 11
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
-
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лиллестрём
Бранн
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
27 матчей
25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2
0.79
Среднее время на гол
45
114
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.86
1.92
Среднее время на гол
48
46
Всего голов
52
36
Голов в среднем за матч
1.93
1.33
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
46
67
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.65
|Ольсен Томас
|12 (1)
|0.52
|Осен Йермунд
|3
|0.13
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.13
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.09
|Гарнас Эспен
|2
|0.09
|Драгснес Ветле
|1
|0.04
|Vetle Skjaervik
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.04
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|14 (1)
|0.61
|Нильсен Сиверт
|8 (6)
|0.35
|Кастро Никлас
|4
|0.17
|Бёстринг Фредерик
|3
|0.13
|Хорн Майер
|2
|0.09
|Матисен Ульрик
|2
|0.09
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.09
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.09
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.04
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.04
|Jonas Torsvik
|1
|0.04
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|8
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0
|Габриэльсен Рубен
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|5
|0
|Сери Яфет
|4
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Финне Бор
|2
|0
|Бёстринг Фредерик
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Бранн
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
4
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Бранн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
12
27
Лиллестрём
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Бранн
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
15
31
Голы по времени матча
Забито
28
14
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
14%
2
14%
1-15
5
18%
3
21%
16-30
5
18%
3
21%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
32%
4
29%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
28%
4
25%
31-45
6
33%
1
6%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
2
11%
4
25%
76-90
Забито
14
27
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
7%
3
11%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
2
14%
7
26%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
5
36%
5
19%
76-90
Пропущено
17
9
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90
Забито
42
41
19 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
5
12%
5
12%
1-15
7
17%
7
17%
16-30
7
17%
10
24%
31-45
5
12%
7
17%
46-60
4
10%
3
7%
61-75
14
33%
9
22%
76-90
Пропущено
35
25
13 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
3
9%
2
8%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
7
20%
5
20%
31-45
8
23%
2
8%
46-60
7
20%
6
24%
61-75
7
20%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1
Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3
АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3
Результаты матчей
Лиллестрём
Бранн
Точный счет
3:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
75
84
66
57
39
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
47
56
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
194
1112
1310
716
617
419
221
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|23
|16
|3
|4
|50 - 31
|51
|2.
|22
|15
|4
|3
|57 - 29
|49
|3.
|23
|15
|3
|5
|34 - 23
|48
|4.
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|5.
|2:0
|23
|13
|5
|5
|50 - 24
|44
|6.
|23
|11
|3
|9
|41 - 36
|36
|7.
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|8.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|9.
|23
|8
|5
|10
|29 - 35
|29
|10.
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|22
|7
|3
|12
|31 - 46
|24
|12.
|0:0
|23
|5
|7
|11
|30 - 38
|22
|13.
|0:0
|23
|5
|7
|11
|34 - 43
|22
|14.
|23
|5
|6
|12
|20 - 34
|21
|15.
|22
|4
|5
|13
|19 - 35
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 10
|29
|2.
|0:2
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|2:0
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|5.
|10
|7
|2
|1
|27 - 12
|23
|6.
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|20 - 11
|17
|12.
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|11
|3
|3
|5
|9 - 9
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|0:2
|11
|7
|1
|3
|17 - 13
|22
|3.
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|8.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|14 - 15
|14
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|12.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|13.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|0:0
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4