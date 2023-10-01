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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Лиллестрём
0:2
Конец матча
Бранн
0'
23' Желтая карточка
Роджерс Сэмюэль
27' Желтая карточка
Kosi Thompson
0:1
31' Пенальти
Нильсен Сиверт
32' Желтая карточка
Сери Яфет
42' Желтая карточка
Педерсен Торе
44' Желтая карточка
Ибрахимай Илльдрен
0:2
47' Гол
Матисен Ульрик
57' Желтая карточка
Эд Эскил
67' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
75' Желтая карточка
Гарнас Эспен
90'+6

Ход матча

23'
Роджерс Сэмюэль
 
27'
Kosi Thompson
 
31'
0:1
Нильсен Сиверт
32'
 
Сери Яфет
34'
Frederik Elkaer
Роджерс Сэмюэль
 
34'
Лундему Мариус
Kosi Thompson
 
42'
 
Педерсен Торе
44'
Ибрахимай Илльдрен
 
47'
0:2
Матисен Ульрик
57'
Эд Эскил
 
67'
Габриэльсен Рубен
 
70'
Росет Мартин-Уве
Эд Эскил
 
75'
Гарнас Эспен
 
76'
 
Кастро Никлас
Картум Сандер Эрик
81'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Матисен Ульрик
88'
Daniel Johan Skaarud
Хофф Вебьёрн
 
88'
Болли Матис
Скогволд Хенрик
 
90'
 
Симба Мунга
Хорн Майер

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
5
Роджерс
Сэмюэль
25
Эд
Эскил
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
19
Тённесен
Кристоффер
15
Kosi
Thompson
33
Скогволд
Хенрик
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
23
Педерсен
Торе
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
18
Картум
Сандер
Эрик
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
10
Бёстринг
Фредерик
Лиллестрём
3-5-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Бранн

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

27 матчей

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:2
К
2:0
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:1
К
4:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
4:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:4
ТМС
5:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2
0.79

Среднее время на гол

45
114

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.86
1.92

Среднее время на гол

48
46

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

1.93
1.33

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

46
67

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.65
Ольсен Томас 12 (1) 0.52
Осен Йермунд 3 0.13
Тённесен Кристоффер 3 0.13
Ибрахимай Илльдрен 2 0.09
Гарнас Эспен 2 0.09
Драгснес Ветле 1 0.04
Vetle Skjaervik 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.04
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 14 (1) 0.61
Нильсен Сиверт 8 (6) 0.35
Кастро Никлас 4 0.17
Бёстринг Фредерик 3 0.13
Хорн Майер 2 0.09
Матисен Ульрик 2 0.09
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.09
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.09
Картум Сандер Эрик 1 0.04
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.04
Jonas Torsvik 1 0.04
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 8 0
Рангер Ларс 4 0
Эд Эскил 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Ибрахимай Илльдрен 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Ольсен Томас 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Kosi Thompson 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 5 0
Сери Яфет 4 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Финне Бор 2 0
Бёстринг Фредерик 2 0
Хорн Майер 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Педерсен Торе 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Бранн
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
4
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Бранн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

12
27
Лиллестрём
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Бранн
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

15
31

Голы по времени матча

Забито

28
14
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
14%
2
14%
1-15
5
18%
3
21%
16-30
5
18%
3
21%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
32%
4
29%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
28%
4
25%
31-45
6
33%
1
6%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
2
11%
4
25%
76-90

Забито

14
27
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
7%
3
11%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
2
14%
7
26%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
5
36%
5
19%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90

Забито

42
41
19 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
5
12%
5
12%
1-15
7
17%
7
17%
16-30
7
17%
10
24%
31-45
5
12%
7
17%
46-60
4
10%
3
7%
61-75
14
33%
9
22%
76-90

Пропущено

35
25
13 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
3
9%
2
8%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
7
20%
5
20%
31-45
8
23%
2
8%
46-60
7
20%
6
24%
61-75
7
20%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1
Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3
АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3

Результаты матчей

Лиллестрём
Бранн

Точный счет

3:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
8
4
6
6
2.5
5
7
3
9
3.5
2
10
1
11
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
5
6
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
19
4
11
12
1.5
13
10
7
16
2.5
6
17
4
19
3.5
2
21
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 0:2 23 16 3 4 50 - 31 51
2.
Будё-Глимт
 22 15 4 3 57 - 29 49
3.
Тромсё
 23 15 3 5 34 - 23 48
4.
Бранн
 23 14 3 6 41 - 25 45
5.
Молде
 2:0 23 13 5 5 50 - 24 44
6.
Лиллестрём
 23 11 3 9 41 - 36 36
7.
Сарпсборг-08
 23 10 4 9 41 - 36 34
8.
Одд
 23 8 6 9 28 - 31 30
9.
Русенборг
 23 8 5 10 29 - 35 29
10.
Стрёмсгодсет
 22 8 3 11 26 - 29 27
11.
Хам-Кам
 22 7 3 12 31 - 46 24
12.
Волеренга
 0:0 23 5 7 11 30 - 38 22
13.
Саннефьёрд
 0:0 23 5 7 11 34 - 43 22
14.
Хёугесунн
 23 5 6 12 20 - 34 21
15.
Стабек
 22 4 5 13 19 - 35 17
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 0:2 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Молде
 2:0 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
5.
Будё-Глимт
 10 7 2 1 27 - 12 23
6.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
7.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 11 5 3 3 14 - 11 18
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Саннефьёрд
 0:0 11 4 5 2 20 - 11 17
12.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 11 3 3 5 9 - 9 12
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 0:0 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 0:2 11 7 1 3 17 - 13 22
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Молде
 2:0 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Бранн
 11 5 1 5 15 - 15 16
6.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Волеренга
 0:0 12 3 5 4 14 - 15 14
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 11 2 3 6 10 - 20 9
12.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
13.
Хам-Кам
 10 2 0 8 13 - 29 6
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 0:0 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Ибрахимай Илльдрен получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Педерсен Торе получил желтую карточку от судьи
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