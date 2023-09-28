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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 72
Крылья Советов 34.7% (25)
X 22.2% (16)
Спартак Москва 43.1% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Спартак Москва

История личных встреч

Крылья Советов
Спартак Москва

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

27 матчей

18.5%
18.5%
63%
5 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
5:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1
0.54

Среднее время на гол

90
167

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.62
1.5

Среднее время на гол

55
60

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.3
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

69
86

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салтыков Никита 4 0.44
Гарре Бенхамин 3 (1) 0.33
Рассказов Николай 2 0.22
Бабкин Сергей 2 0.22
Рахманович Амар 2 0.22
Костанца Фернандо 2 (1) 0.22
Ежов Роман 1 (1) 0.11
Шитов Владислав 1 0.11
Карпицкий Егор 1 0.11
Зотов Георгий 1 0.11
Бейл Гленн 1 0.11
Хубулов Владимир 1 0.11
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Горшков Юрий 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 0.44
Промес Квинси 2 0.22
Соболев Александр Сергеевич 2 0.22
Хлусевич Даниил 2 0.22
Игнатов Михаил 1 0.11
Мозес Виктор 1 0.11
Бабич Срджан 1 0.11
Медина Хесус 1 0.11
Мартинс Кристофер 0 0
Литвинов Руслан 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 3 1
Костанца Фернандо 4 0
Солдатенков Александр 1 1
Ломаев Иван 2 0
Ежов Роман 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Салтыков Никита 1 0
Рахманович Амар 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 4 0
Соболев Александр Сергеевич 3 0
Умяров Наиль 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Медина Хесус 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
2
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
7
Крылья Советов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Спартак Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
4
27%
2
33%
61-75
3
20%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
50%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
5
63%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

21
14
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
6
29%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
5
24%
6
43%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
33%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0
Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0
Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1

Результаты матчей

Крылья Советов
Спартак Москва

Точный счет

2:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
4
5
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 14 - 3 21
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 5 3 1 21 - 12 18
3.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 19 - 8 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 9 5 1 3 14 - 12 16
5.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
6.
Локомотив Москва
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
7.
Пари НН
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Урал
 Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 4 2 19 - 15 13
10.
Ахмат
 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Ростов
 Заявка 9 2 3 4 13 - 19 9
12.
Рубин
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Оренбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Балтика
 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
15.
Сочи
 Заявка 9 2 0 7 9 - 14 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
2.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
12.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
15.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Факел
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
12.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
16.
Сочи
 Заявка 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 3
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 72
    Крылья Советов 34.7% (25)
    X 22.2% (16)
    Спартак Москва 43.1% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Спартак Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    34.7% (25)
    Ничья
    22.2% (16)
    Спартак Москва
    43.1% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (33)
    Меньше
    31.25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    89.58% (43)
    Нет
    10.42% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    26.4% (19)
    1:1 Ничья
    15.3% (11)
    2:1 Крылья Советов
    9.7% (7)
    2:2 Ничья
    4.2% (3)
    0:2 Спартак Москва
    2.8% (2)
    2:3 Спартак Москва
    2.8% (2)
    0:1 Спартак Москва
    2.8% (2)
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    Спартак Москва
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