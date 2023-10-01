Тур: 9. Стадион: Дженерали Арена.
0:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
11'
36
Фитц
Доминик
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
-
16 Гэйл ТььерриНападающий
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аустрия Вена
Рапид Вена
29 матчей
58.6%
41.4%
17 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.2%
51.7%
16 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.7%
37.9%
10.4%
15 побед 11 ничьих 0 побед
27 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
59.3%
40.7%
0 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 23 победы
56 матчей
30.4%
37.5%
32.1%
17 побед 21 ничья 18 побед
Первый тайм
28.6%
55.4%
16%
16 побед 31 ничья 9 побед
Второй тайм
26.8%
32.1%
41.1%
15 побед 18 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
37
Голов в среднем за матч
1.2
1.42
Среднее время на гол
75
63
Всего голов
35
42
Голов в среднем за матч
1.35
1.4
Среднее время на гол
66
64
Всего голов
71
79
Голов в среднем за матч
1.27
1.41
Тотал матчей
2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
42
Больше 75%
Меньше 25%
14
26
Больше 46%
Меньше 54%
30
18
Больше 32%
Меньше 68%
38
8
Больше 14%
Меньше 86%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|4
|0.44
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.11
|Хандль Йоханнес
|1
|0.11
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0.33
|Кюн Николас
|2
|0.22
|Фалли Маюлу
|2 (1)
|0.22
|Кверфельд Леопольд
|2
|0.22
|Зайдль Маттиас
|2
|0.22
|Байич Анте
|1
|0.11
|Ауэр Йонас
|1
|0.11
|Морманн Мартин
|1
|0.11
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Грюлль Марко
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Балтакса Матан
|2
|0
|Фитц Доминик
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Джукич Александар
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Мартинс Марвин
|0
|1
|Кос Мирко
|0
|1
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байич Анте
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Конголо Теренс
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Зайдль Маттиас
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Аустрия Вена
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
8
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
50%
1
7%
1-15
1
17%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
31%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2
ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6
Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0
Результаты матчей
Аустрия Вена
Рапид Вена
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
41
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
26
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|4.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|5.
|9
|3
|4
|2
|14 - 15
|13
|6.
|9
|3
|4
|2
|12 - 14
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|11.
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|12.
|9
|0
|2
|7
|5 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5