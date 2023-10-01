Тур: 9. Стадион: Дженерали Арена.
0:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаХолланд Джеймс
40' Желтая карточкаМартинс Марвин
40' Желтая карточкаMichael Wimmer
52' Вторая желтая карточкаХолланд Джеймс
54' Красная карточкаБраунёдер Маттиас
65' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
68' Желтая карточкаФитц Доминик
81' Желтая карточкаФалли Маюлу
90'+6
Ход матча
11'
40'
40'
52'
68'
81'
36
Фитц
Доминик
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
-
16 Гэйл ТььерриНападающий
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аустрия Вена
Рапид Вена
29 матчей
58.6%
41.4%
17 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.2%
51.7%
16 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.7%
37.9%
10.4%
15 побед 11 ничьих 0 побед
27 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
59.3%
40.7%
0 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 23 победы
56 матчей
30.4%
37.5%
32.1%
17 побед 21 ничья 18 побед
Первый тайм
28.6%
55.4%
16%
16 побед 31 ничья 9 побед
Второй тайм
26.8%
32.1%
41.1%
15 побед 18 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
37
Голов в среднем за матч
1.2
1.42
Среднее время на гол
75
63
Всего голов
35
42
Голов в среднем за матч
1.35
1.4
Среднее время на гол
66
64
Всего голов
71
79
Голов в среднем за матч
1.27
1.41
Тотал матчей
2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
42
Больше 75%
Меньше 25%
14
26
Больше 46%
Меньше 54%
30
18
Больше 32%
Меньше 68%
38
8
Больше 14%
Меньше 86%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|4
|0.44
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.11
|Хандль Йоханнес
|1
|0.11
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0.33
|Кюн Николас
|2
|0.22
|Фалли Маюлу
|2 (1)
|0.22
|Кверфельд Леопольд
|2
|0.22
|Зайдль Маттиас
|2
|0.22
|Байич Анте
|1
|0.11
|Ауэр Йонас
|1
|0.11
|Морманн Мартин
|1
|0.11
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Грюлль Марко
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Холланд Джеймс
|1
|1
|Мартинс Марвин
|1
|1
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Балтакса Матан
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Джукич Александар
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Michael Wimmer
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Конголо Теренс
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Зайдль Маттиас
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Аустрия Вена
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
8
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
50%
1
7%
1-15
1
17%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
31%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2
ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6
Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0
Результаты матчей
Аустрия Вена
Рапид Вена
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
27
36
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5