Тур: 9. Стадион: ZELPO Arena.
5:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолЛачны Милош
1:1
27' ГолБлагут Патрик
35' Желтая карточкаКесе Кристи
2:1
36' ГолБлагут Патрик
2:2
54' ГолФашко Михал
60' Желтая карточкаerik Liener
2:3
63' ГолГаллович Давид
3:3
85' ПенальтиJozef Spyrka
4:3
87' ГолLekan Okunola
5:3
90' ГолMark Assinor
90' Желтая карточкаJan Mizerak
90'+6
Ход матча
13'
0:1
27'
35'
36'
54'
2:2
60'
63'
2:3
85'
3:3
87'
4:3
90'
5:3
90'
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
90
Mark
Assinor
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
31
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Rene ParajЗащитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Mark AssinorНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
-
29 Кузма МарекНападающий
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
-
-
11 Samuel Datko
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
33 Michal JonecЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 erik LienerПолузащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
-
11 Marcel Vasil
-
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Кошице
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
5
1.25
Среднее время на гол
18
72
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
34
90
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|5
|0.56
|Christophe Kabongo
|3
|0.33
|Mark Assinor
|3
|0.33
|Благут Патрик
|3
|0.33
|Marek Kristian Bartos
|2
|0.22
|Lekan Okunola
|2
|0.22
|Галчик Роланд
|1
|0.11
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.11
|Бакаля Микулаш
|1
|0.11
|Sanusi Ridwan
|1
|0.11
|Кузма Марек
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Байо Махмуду
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фашко Михал
|1
|0.11
|Лачны Милош
|1
|0.11
|Пачинда Эрик
|1
|0.11
|Грессак Лукас
|1
|0.11
|Медвед Жан
|1
|0.11
|Галлович Давид
|1
|0.11
|Marcel Vasil
|1
|0.11
|Boris Turcak
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Байо Махмуду
|3
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Mark Assinor
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Rene Paraj
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|4
|0
|Jan Mizerak
|3
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Шинделарж Мартин
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Галлович Давид
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
5
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кошице
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
9
1
Железярне Подбрезова
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Кошице
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
12
6
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
67%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
6
55%
1
33%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
23
9
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
4%
1
11%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
5
22%
1
11%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
10
43%
3
33%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
4
21%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Hamsik Academy Banska Bystrica - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1
Кошице
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0
Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Кошице
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
31
32
22
14
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
63
36
36
18
36
27
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|4