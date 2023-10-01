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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Железярне Подбрезова
5:3
Конец матча
Кошице
0'
0:1
13' Гол
Лачны Милош
1:1
27' Гол
Благут Патрик
35' Желтая карточка
Кесе Кристи
2:1
36' Гол
Благут Патрик
2:2
54' Гол
Фашко Михал
60' Желтая карточка
erik Liener
2:3
63' Гол
Галлович Давид
3:3
85' Пенальти
Jozef Spyrka
4:3
87' Гол
Lekan Okunola
5:3
90' Гол
Mark Assinor
90' Желтая карточка
Jan Mizerak
90'+6
1
Лудга
Рихард
15
Rene
Paraj
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
23
Бакаля
Микулаш
34
Благут
Патрик
7
Галчик
Роланд
90
Mark
Assinor
77
Christophe
Kabongo
30
Путноцки
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
5
Jakub
Jakubko
18
Шинделарж
Мартин
7
Jan
Mizerak
34
Грессак
Лукас
6
Кесе
Кристи
17
Голиков
Александр
23
Фашко
Михал
14
Анаане
Тиджани
31
Лачны
Милош
Железярне Подбрезова
3-4-3
Кошице
4-2-3-1

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Кошице

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
3:2
ТМК
2:1
ВЛ
2:1
С
5:0
С
1:1

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

5
1.25

Среднее время на гол

18
72

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

34
90

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 5 0.56
Christophe Kabongo 3 0.33
Mark Assinor 3 0.33
Благут Патрик 3 0.33
Marek Kristian Bartos 2 0.22
Lekan Okunola 2 0.22
Галчик Роланд 1 0.11
Jozef Spyrka 1 (1) 0.11
Бакаля Микулаш 1 0.11
Sanusi Ridwan 1 0.11
Кузма Марек 0 0
Martin Talakov 0 0
Байо Махмуду 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фашко Михал 1 0.11
Лачны Милош 1 0.11
Пачинда Эрик 1 0.11
Грессак Лукас 1 0.11
Медвед Жан 1 0.11
Галлович Давид 1 0.11
Marcel Vasil 1 0.11
Boris Turcak 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 3 0
Байо Махмуду 3 0
Matej Gresak 2 0
Ковачик Петер 2 0
Mark Assinor 2 0
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 4 0
Jan Mizerak 3 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Шинделарж Мартин 1 0
erik Liener 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Галлович Давид 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
5
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кошице
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

9
1
Железярне Подбрезова
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Кошице
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
67%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
6
55%
1
33%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

23
9
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
4%
1
11%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
5
22%
1
11%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
10
43%
3
33%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
4
21%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Hamsik Academy Banska Bystrica - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1
Кошице
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0
Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Кошице

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
1
1.5
3
2
2
2
2.5
1
4
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
6
3
1.5
3
6
3
6
2.5
1
8
3
6
3.5
2
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Железярне Подбрезова
 9 6 1 2 22 - 12 19
3.
Жилина
 9 6 0 3 22 - 16 18
4.
Слован Братислава
 8 5 2 1 15 - 9 17
5.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 3 2 16 - 12 15
6.
Спартак Трнава
 9 4 3 2 14 - 10 15
7.
ДАК
 9 4 2 3 13 - 8 14
8.
Ружомберок
 9 2 4 3 10 - 14 10
9.
Скалица
 9 2 1 6 10 - 14 7
10.
Кошице
 9 2 1 6 8 - 20 7
11.
Михаловце
 8 0 2 6 5 - 18 2
12.
Злате Моравце
 9 0 2 7 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Тренчин
 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Жилина
 5 4 0 1 17 - 12 12
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Слован Братислава
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
7.
Скалица
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
ДАК
 4 2 0 2 9 - 6 6
9.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 2 1 5 - 7 5
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Злате Моравце
 4 0 1 3 2 - 8 1
12.
Михаловце
 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
4.
Спартак Трнава
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Железярне Подбрезова
 4 2 0 2 11 - 7 6
7.
Жилина
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Кошице
 5 1 0 4 7 - 14 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Михаловце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 8 1
12.
Скалица
 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Тренчин Купусович Негош 5
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Christophe Kabongo сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Patrik Blahut бьет в цель!
    • 35'
      Кесе Кристи получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Christophe Kabongo сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Patrik Blahut бьет в цель!
    • 13'
      Фабиш Лукаш сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Лачны Милош бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Железярне Подбрезова 5:3 Кошице онлайн

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