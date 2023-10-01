вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|3 (3)
|0.33
|Тимофеев Артём
|2
|0.22
|Ильин Владимир
|2
|0.22
|Бериша Бернард
|1
|0.11
|Камило Рейжерс
|1
|0.11
|Олейников Иван
|1
|0.11
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.11
|Ковачев Светослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.44
|Тюкавин Константин
|3
|0.33
|Макаров Денис
|3
|0.33
|Нгамалё Николя
|2
|0.22
|Захарян Арсен
|1
|0.11
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.11
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.11
|Бессмертный Станислав
|1
|0.11
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|3
|1
|Камилов Владислав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Тимофеев Артём
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Ильин Владимир
|1
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маричаль Николас
|2
|1
|Макаров Денис
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Чавес Луис
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 3
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 16
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 21
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Зенит
|Кассьерра Матео
|8 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (2)
|Крылья Советов
|Салтыков Никита
|4 (2)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3