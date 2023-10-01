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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 145
Ахмат 22.8% (33)
X 47.6% (69)
Динамо Москва 29.7% (43)
0
выиграет Динамо Москва, со счетом 0:2
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0
выиграет Динамо Москва, со счетом 1:2
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Ахмат
Динамо Москва

История личных встреч

Ахмат
Динамо Москва

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

32 матча

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.59
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

1.34
0.91

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

66
99

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 (3) 0.33
Тимофеев Артём 2 0.22
Ильин Владимир 2 0.22
Бериша Бернард 1 0.11
Камило Рейжерс 1 0.11
Олейников Иван 1 0.11
Агаларов Гамид 1 (1) 0.11
Ковачев Светослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Диванович Заим 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.44
Тюкавин Константин 3 0.33
Макаров Денис 3 0.33
Нгамалё Николя 2 0.22
Захарян Арсен 1 0.11
Грулёв Вячеслав 1 0.11
Скопинцев Дмитрий 1 0.11
Бессмертный Станислав 1 0.11
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Камилов Владислав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Быстров Марат 0 1
Ильин Владимир 1 0
Швец Антон 1 0
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Харин Евгений 1 0
Волков Владислав II 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 2 1
Макаров Денис 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Чавес Луис 2 0
Шунин Антон 1 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Даса Элазар 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5
Ахмат
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
5
Ахмат
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Динамо Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
4
33%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
18
10 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
17%
5
28%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
6
50%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
17%
3
17%
76-90

Пропущено

9
12
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
33%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
44%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1
Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2
Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3

Результаты матчей

Ахмат
Динамо Москва

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
6
3
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 16 - 3 24
2.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 25 - 12 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
4.
Зенит
 Заявка 10 5 2 3 20 - 11 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 5 1 4 14 - 16 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
7.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
8.
Урал
 Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
9.
Пари НН
 Заявка 10 4 2 4 9 - 9 14
10.
Ахмат
 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Оренбург
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
12.
Ростов
 Заявка 10 2 4 4 15 - 21 10
13.
Рубин
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
14.
Факел
 Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
15.
Балтика
 Заявка 10 2 1 7 9 - 16 7
16.
Сочи
 Заявка 10 2 0 8 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
14.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Зенит
 Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Кордоба Джон 4 (2)
Крылья Советов Салтыков Никита 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча десятого тура Российской премьер-лиги, в котором грозненский "Ахмат" сыграет дома с московским "Динамо". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2023, осталось 21 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 145
Ахмат 22.8% (33)
X 47.6% (69)
Динамо Москва 29.7% (43)
0
выиграет Динамо Москва, со счетом 0:2
вот так
martik #
0
выиграет Динамо Москва, со счетом 1:2
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Ахмат
Ничья
Динамо Москва
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ахмат - Динамо Москва

Исход игры
Ахмат
23.1% (34)
Ничья
46.9% (69)
Динамо Москва
29.9% (44)
Тотал 2.5
Больше
42.4% (53)
Меньше
57.6% (72)
Обе команды забьют
Да
88% (110)
Нет
12% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (58)
2:1 Ахмат
12.9% (19)
1:2 Динамо Москва
12.2% (18)
2:2 Ничья
6.8% (10)
1:0 Ахмат
4.1% (6)
0:1 Динамо Москва
3.4% (5)
0:2 Динамо Москва
2% (3)
1:3 Динамо Москва
1.4% (2)
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