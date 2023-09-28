Тур: 10. Стадион: Ахмат-Арена.
Позже
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Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Ахмат
Динамо Москва
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
32 матча
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.07
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.59
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
1.34
0.91
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
66
99
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|3 (3)
|0.33
|Тимофеев Артём
|2
|0.22
|Ильин Владимир
|2
|0.22
|Бериша Бернард
|1
|0.11
|Камило Рейжерс
|1
|0.11
|Олейников Иван
|1
|0.11
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.11
|Ковачев Светослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.44
|Тюкавин Константин
|3
|0.33
|Макаров Денис
|3
|0.33
|Нгамалё Николя
|2
|0.22
|Захарян Арсен
|1
|0.11
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.11
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.11
|Бессмертный Станислав
|1
|0.11
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|3
|1
|Камилов Владислав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Тимофеев Артём
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Ильин Владимир
|1
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маричаль Николас
|2
|1
|Макаров Денис
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Чавес Луис
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
5
Ахмат
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
5
Ахмат
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Динамо Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
4
33%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
18
10 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
17%
5
28%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
6
50%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
17%
3
17%
76-90
Пропущено
9
12
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
33%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
44%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1
Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2
Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3
Результаты матчей
Ахмат
Динамо Москва
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
63
18
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 12
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|8 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|4 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 3
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Динамо Москва
Исход игры
Ахмат
18% (9)
Ничья
48% (24)
Динамо Москва
34% (17)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (19)
Меньше
56.82% (25)
Обе команды забьют
Да
88.64% (39)
Нет
11.36% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (21)
1:2 Динамо Москва
16% (8)
2:1 Ахмат
12% (6)
2:2 Ничья
6% (3)
0:2 Динамо Москва
4% (2)
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