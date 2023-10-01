  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Будё-Глимт
1:0
Второй тайм: 51'
Стрёмсгодсет

Ход матча

2'
Гулликсен Тобиас
(Пеллегрино Амаль)
1:0
43'
 
Красники Крешник
Дансо Эммануэл

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Стрёмсгодсет
1.17
Реклама, tennisi.bet
9.00
Реклама, fon.bet
22.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
30
Сёренсен
Адам
14
Салтнес
Ульрик
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
25
Гулликсен
Тобиас
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
7
Стеневик
Халлдор
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Будё-Глимт
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Будё-Глимт
Стрёмсгодсет

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

24 матча

50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
7:2
Э
1:2
Э
3:2
ТМК
0:5
Э
1:3
Э
2:0
ТМК
0:5
Э
4:0
Э
2:2
ТМК
2:1
Э
4:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
3:5
Э
0:4
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

2.7
1.71

Среднее время на гол

33
52

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.71
2.1

Среднее время на гол

52
42

Всего голов

51
45

Голов в среднем за матч

2.13
1.88

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

42
48

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 22 (4) 0.96
Мумбанья Фарис 13 0.57
Грёнбек Альберт 8 0.35
Берг Патрик 3 0.13
Ветлесен Уго 3 0.13
Мугиша Джоэл 3 0.13
Салтнес Ульрик 2 0.09
Сёрли Сондре 2 0.09
Сёренсен Адам 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.26
Валсвик Густав 4 0.17
Стенгель Херман 3 (3) 0.13
Менерт Маркус 3 0.13
Гулликсен Тобиас 3 0.13
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0.09
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.04
Стеневик Халлдор 1 0.04
Ипалибо Джек 1 0.04
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Ханссен Сондре 1 0.04
Энерсен Оле 1 0.04
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Салтнес Ульрик 2 0
Берг Патрик 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Мо Бреде 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Фет Сондре 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Fredrik Kristensen Dahl 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Красники Крешник 2 1
Стеневик Халлдор 3 0
Валсвик Густав 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Грогард Томас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
8
Будё-Глимт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

29
12
Будё-Глимт
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Стрёмсгодсет
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

33
20

Голы по времени матча

Забито

27
12
9 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
1
4%
2
17%
31-45
6
22%
1
8%
46-60
3
11%
5
42%
61-75
9
33%
3
25%
76-90

Пропущено

12
15
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
33%
1
7%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
7
47%
76-90

Забито

31
15
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
7
23%
4
27%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
7
23%
1
7%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
2
6%
4
27%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
25%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

58
27
24 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
12
21%
4
15%
1-15
7
12%
3
11%
16-30
5
9%
5
19%
31-45
13
22%
2
7%
46-60
10
17%
6
22%
61-75
11
19%
7
26%
76-90

Пропущено

28
28
16 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
8
29%
3
11%
1-15
4
14%
6
21%
16-30
4
14%
4
14%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
3
11%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1
Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0

Результаты матчей

Будё-Глимт
Стрёмсгодсет

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
9
1
1.5
3
8
5
5
2.5
1
10
3
7
3.5
1
10
1
9
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
4
10
2
1.5
3
8
6
6
2.5
1
10
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
16
6
19
3
1.5
6
16
11
11
2.5
2
20
5
17
3.5
1
21
2
20
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 23 16 4 3 58 - 29 52
2.
Викинг
 23 16 3 4 50 - 33 51
3.
Тромсё
 23 15 3 5 34 - 23 48
4.
Бранн
 23 14 3 6 41 - 25 45
5.
Молде
 23 13 5 5 52 - 24 44
6.
Лиллестрём
 23 11 3 9 41 - 36 36
7.
Сарпсборг-08
 23 10 4 9 41 - 36 34
8.
Одд
 23 8 6 9 28 - 31 30
9.
Русенборг
 23 8 5 10 29 - 35 29
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 23 8 3 12 26 - 30 27
11.
Хам-Кам
 22 7 3 12 31 - 46 24
12.
Волеренга
 23 6 6 11 32 - 39 24
13.
Саннефьёрд
 23 5 6 12 35 - 45 21
14.
Хёугесунн
 23 5 6 12 20 - 34 21
15.
Стабек
 22 4 5 13 19 - 35 17
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Молде
 11 8 2 1 30 - 8 26
4.
Будё-Глимт
 1:0 11 8 2 1 28 - 12 26
5.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
6.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
7.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 11 5 3 3 14 - 11 18
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 11 5 1 5 15 - 13 16
12.
Саннефьёрд
 11 4 4 3 21 - 13 16
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 11 3 3 5 9 - 9 12
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
3.
Викинг
 11 7 1 3 17 - 15 22
4.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Бранн
 11 5 1 5 15 - 15 16
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 12 3 2 7 11 - 17 11
11.
Русенборг
 11 2 3 6 10 - 20 9
12.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
13.
Хам-Кам
 10 2 0 8 13 - 29 6
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Стрёмсгодсет
1.17
Реклама, tennisi.bet
9.00
Реклама, fon.bet
22.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Будё-Глимт
Стрёмсгодсет
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 