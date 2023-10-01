Тур: 20. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Эскас Эспен
1:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
2'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Энерсен ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Будё-Глимт
Стрёмсгодсет
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
24 матча
50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
2.7
1.71
Среднее время на гол
33
52
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.71
2.1
Среднее время на гол
52
42
Всего голов
51
45
Голов в среднем за матч
2.13
1.88
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
42
48
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|0.96
|Мумбанья Фарис
|13
|0.57
|Грёнбек Альберт
|8
|0.35
|Берг Патрик
|3
|0.13
|Ветлесен Уго
|3
|0.13
|Мугиша Джоэл
|3
|0.13
|Салтнес Ульрик
|2
|0.09
|Сёрли Сондре
|2
|0.09
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.26
|Валсвик Густав
|4
|0.17
|Стенгель Херман
|3 (3)
|0.13
|Менерт Маркус
|3
|0.13
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.13
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0.09
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.04
|Стеневик Халлдор
|1
|0.04
|Ипалибо Джек
|1
|0.04
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.04
|Лейфссон Ари
|1
|0.04
|Ханссен Сондре
|1
|0.04
|Энерсен Оле
|1
|0.04
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Красники Крешник
|2
|1
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Валсвик Густав
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
8
Будё-Глимт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
29
12
Будё-Глимт
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Стрёмсгодсет
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
33
20
Голы по времени матча
Забито
27
12
9 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
1
4%
2
17%
31-45
6
22%
1
8%
46-60
3
11%
5
42%
61-75
9
33%
3
25%
76-90
Пропущено
12
15
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
33%
1
7%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
7
47%
76-90
Забито
31
15
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
7
23%
4
27%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
7
23%
1
7%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
2
6%
4
27%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
25%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Забито
58
27
24 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
12
21%
4
15%
1-15
7
12%
3
11%
16-30
5
9%
5
19%
31-45
13
22%
2
7%
46-60
10
17%
6
22%
61-75
11
19%
7
26%
76-90
Пропущено
28
28
16 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
8
29%
3
11%
1-15
4
14%
6
21%
16-30
4
14%
4
14%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
3
11%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1
Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0
Результаты матчей
Будё-Глимт
Стрёмсгодсет
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
91
38
55
110
37
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
74
102
38
66
110
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
166
193
616
1111
220
517
121
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|23
|16
|4
|3
|58 - 29
|52
|2.
|23
|16
|3
|4
|50 - 33
|51
|3.
|23
|15
|3
|5
|34 - 23
|48
|4.
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|5.
|23
|13
|5
|5
|52 - 24
|44
|6.
|23
|11
|3
|9
|41 - 36
|36
|7.
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|8.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|9.
|23
|8
|5
|10
|29 - 35
|29
|10.
|0:1
|23
|8
|3
|12
|26 - 30
|27
|11.
|22
|7
|3
|12
|31 - 46
|24
|12.
|23
|6
|6
|11
|32 - 39
|24
|13.
|23
|5
|6
|12
|35 - 45
|21
|14.
|23
|5
|6
|12
|20 - 34
|21
|15.
|22
|4
|5
|13
|19 - 35
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 10
|29
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|11
|8
|2
|1
|30 - 8
|26
|4.
|1:0
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|6.
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|12.
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|11
|3
|3
|5
|9 - 9
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|3.
|11
|7
|1
|3
|17 - 15
|22
|4.
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|8.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|11 - 17
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|12.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|13.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6