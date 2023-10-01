Тур: 20. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Эскас Эспен
2:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолГулликсен Тобиас
53' Желтая карточкаВильсвик Ларс-Кристофер
2:0
60' ГолСалтнес Ульрик
73' Желтая карточкаПеллегрино Амаль
90'+4
Ход матча
2'
60'
73'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Энерсен ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Будё-Глимт
Стрёмсгодсет
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
24 матча
50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
2.7
1.71
Среднее время на гол
33
52
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.71
2.1
Среднее время на гол
52
42
Всего голов
51
45
Голов в среднем за матч
2.13
1.88
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
42
48
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|0.96
|Мумбанья Фарис
|13
|0.57
|Грёнбек Альберт
|8
|0.35
|Берг Патрик
|3
|0.13
|Салтнес Ульрик
|3
|0.13
|Ветлесен Уго
|3
|0.13
|Мугиша Джоэл
|3
|0.13
|Сёрли Сондре
|2
|0.09
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.26
|Валсвик Густав
|4
|0.17
|Стенгель Херман
|3 (3)
|0.13
|Менерт Маркус
|3
|0.13
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.13
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0.09
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.04
|Стеневик Халлдор
|1
|0.04
|Ипалибо Джек
|1
|0.04
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.04
|Лейфссон Ари
|1
|0.04
|Ханссен Сондре
|1
|0.04
|Энерсен Оле
|1
|0.04
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрино Амаль
|4
|0
|Мумбанья Фарис
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Красники Крешник
|2
|1
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Валсвик Густав
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
8
Будё-Глимт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Стрёмсгодсет
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
29
12
Будё-Глимт
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
Стрёмсгодсет
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
33
20
Голы по времени матча
Забито
29
12
10 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
6
21%
0
0%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
1
3%
2
17%
31-45
7
24%
1
8%
46-60
3
10%
5
42%
61-75
9
31%
3
25%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
4
33%
2
12%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
1
8%
7
41%
76-90
Забито
31
15
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
7
23%
4
27%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
7
23%
1
7%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
2
6%
4
27%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
25%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Забито
60
27
25 В 1-м тайме 12
35 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 10
2 Не забивали 6
13
22%
4
15%
1-15
7
12%
3
11%
16-30
5
8%
5
19%
31-45
14
23%
2
7%
46-60
10
17%
6
22%
61-75
11
18%
7
26%
76-90
Пропущено
28
30
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
8
29%
4
13%
1-15
4
14%
6
20%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
5
18%
4
13%
61-75
3
11%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1
Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0
Результаты матчей
Будё-Глимт
Стрёмсгодсет
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
3
6 раз 26%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
101
38
56
110
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
102
39
66
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
167
203
617
1112
221
518
122
221
122
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6