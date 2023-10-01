Тур: 7.
0:1
Второй тайм: 64'
0'
29' Желтая карточкаКампусано Хорман
30' Желтая карточкаВалентини Николас
0:1
41' ГолРондон Саломон
54' Желтая карточкаФернандес Игнасио
Ход матча
29'
41'
0:1
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
29 матчей
72.4%
27.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.2%
62.1%
16 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.6%
48.3%
17 побед 14 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 20 побед
57 матчей
36.8%
22.8%
40.4%
21 победа 13 ничьих 23 победы
Первый тайм
28.1%
45.6%
26.3%
16 побед 26 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.8%
35.1%
35.1%
17 побед 20 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
0.97
0.89
Среднее время на гол
92
100
Всего голов
18
41
Голов в среднем за матч
0.95
1.08
Среднее время на гол
95
83
Всего голов
55
58
Голов в среднем за матч
0.96
1.02
Тотал матчей
2.5
51
Больше 89%
Меньше 11%
6
34
Больше 60%
Меньше 40%
23
15
Больше 26%
Меньше 74%
42
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
93
88
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|2
|0.29
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.14
|Бенедетто Дарио
|1
|0.14
|Медина Кристиан
|1
|0.14
|Кавани Эдинсон
|1
|0.14
|Lucas Blondel
|1
|0.14
|Бриаско-Балекян Норберто
|0
|0
|Барко Валентин
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солари Пабло
|3
|0.43
|Рондон Саломон
|3
|0.43
|Борха Мигель
|2 (1)
|0.29
|Де ла Крус Николас
|2
|0.29
|Барко Эсекьель
|1
|0.14
|Палавесино Агустин
|1
|0.14
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Колидио Факундо
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Фернандес Пол
|1
|0
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Кампусано Хорман
|1
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Фунес Мори
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
8
Бока Хуниорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ривер Плейт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
4
50%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0
Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
33
24
24
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|3.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|14.
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|7.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|11.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 6
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|2 - 6
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 8
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|11.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|3.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|5.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 3
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 3
|Ланус
|Juan Caceres
|2 1
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|4