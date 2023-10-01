  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 7.
Бока Хуниорс
0:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
29' Желтая карточка
Кампусано Хорман
30' Желтая карточка
Валентини Николас
0:1
41' Гол
Рондон Саломон
54' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
65' Желтая карточка
Сараччи Марсело
81' Желтая карточка
Диас Энцо Эрнан
86' Желтая карточка
Армани Франко
87' Желтая карточка
Себальос Эсекиэль
89' Желтая карточка
Вальдес Бруно
0:2
90' Гол
Диас Энцо Эрнан
90'+8
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
25
Вальдес
Бруно
15
Валентини
Николас
3
Сараччи
Марсело
49
Кампусано
Хорман
5
Бульяуде
Эсекиэль
42
Lucas
Blondel
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
11
Дженсон
Лукас
9
Бенедетто
Дарио
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
11
Де
ла
Крус
Николас
24
Перес
Энцо
26
Фернандес
Игнасио
10
Лансини
Мануэль
21
Барко
Эсекьель
25
Рондон
Саломон
Бока Хуниорс
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Ривер Плейт

29 матчей

72.4%
27.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.2%
62.1%
16 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.6%
48.3%
17 побед 14 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 20 побед

57 матчей

36.8%
22.8%
40.4%
21 победа 13 ничьих 23 победы

Первый тайм

28.1%
45.6%
26.3%
16 побед 26 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.8%
35.1%
35.1%
17 побед 20 ничьих 20 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
КПЛ
0:1
ЛП
2:1
К
0:0
КПЛ
1:1
КПЛ
1:1
КДМЭП
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:0
С
0:0
КЛ
3:1
КЛ
2:2
С
0:2
С
0:2
ТМК
0:1
С
1:2
ТМК
0:1
П
1:3
ТМК
0:2
П
2:4
П
0:0
П
0:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
П
0:1
КЛ
0:3
КЛ
1:0
П
2:0
ТМК
5:0
ТМК
1:0
КС
1:0
КС
0:0
П
1:1
ТМС
1:1
П
1:2
ТМ(
0:2
ТМ(
1:1
П
0:1
П
1:1
ТМ(
1:2
ТМ(
0:0
ТМ(
0:2
П
2:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
1:3
ПА
1:1
ПА
1:1
TPDV
2:0
TPDV
2:1
ПА
0:1
ПА
1:0
TPDV
2:3
TPDV
2:0

Голы

Всего голов

37
17

Голов в среднем за матч

0.97
0.89

Среднее время на гол

92
100

Всего голов

18
41

Голов в среднем за матч

0.95
1.08

Среднее время на гол

95
83

Всего голов

55
58

Голов в среднем за матч

0.96
1.02

Тотал матчей

2.5
51
Больше 89%
Меньше 11%
6
34
Больше 60%
Меньше 40%
23
15
Больше 26%
Меньше 74%
42
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

93
88

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 2 0.29
Себальос Эсекиэль 1 0.14
Бенедетто Дарио 1 0.14
Медина Кристиан 1 0.14
Кавани Эдинсон 1 0.14
Lucas Blondel 1 0.14
Бриаско-Балекян Норберто 0 0
Барко Валентин 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солари Пабло 3 0.43
Рондон Саломон 3 0.43
Борха Мигель 2 (1) 0.29
Де ла Крус Николас 2 0.29
Барко Эсекьель 1 0.14
Палавесино Агустин 1 0.14
Диас Энцо Эрнан 1 0.14
Фернандес Игнасио 0 0
Перес Энцо 0 0
Колидио Факундо 0 0
Симон Сантьяго 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио 4 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Валентини Николас 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Фабра Франк 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Фернандес Пол 1 0
Гонсалес Диего Эрнан 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Lucas Blondel 1 0
Кампусано Хорман 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Фунес Мори 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Армани Франко 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Диас Пауло 1 0
Альендро Родриго 1 0
Де ла Крус Николас 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ривер Плейт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
8
Бока Хуниорс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
4
50%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
5
38%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0
Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Ривер Плейт

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Ривер Плейт
 7 4 1 2 14 - 8 13
3.
Уракан
 7 4 1 2 11 - 5 13
4.
Колон
 0:0 7 4 1 2 10 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 1 2 10 - 6 10
6.
Архентинос Хуниорс
 6 3 1 2 12 - 11 10
7.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
8.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
9.
Институто Кордоба
 6 2 3 1 4 - 2 9
10.
Атлетико Тукуман
 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Росарио Сентраль
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Барракас Сентраль
 6 2 0 4 4 - 12 6
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 3 3 1 9 - 8 12
2.
Бельграно
 6 2 4 0 8 - 4 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
5.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 6 0 6 - 5 9
7.
Годой Крус
 6 1 5 0 6 - 5 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 6 - 6 8
9.
Унион Санта-Фе
 0:0 7 1 5 1 6 - 5 8
10.
Платенсе
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 7 1 3 3 4 - 7 6
13.
Тигре
 7 1 3 3 2 - 6 6
14.
Ланус
 7 0 3 4 4 - 8 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Колон
 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Росарио Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
8.
Атлетико Тукуман
 3 2 1 0 2 - 0 7
9.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
10.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
11.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Платенсе
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Унион Санта-Фе
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
13.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Институто Кордоба
 4 1 3 0 1 - 0 6
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Архентинос Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
7.
Колон
 0:0 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Уракан
 3 0 1 2 2 - 4 1
10.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Унион Санта-Фе
 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
4.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Бельграно
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Ланус
 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 3
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 3
Ланус Juan Caceres 2 1
Институто Кордоба Fernando Alarcon 4
Весь список
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