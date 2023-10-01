Тур: 7.
0:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаJonathan Cabral
72' Желтая карточкаAgustin Bolivar
76' Желтая карточкаSantiago Nunez
85' Желтая карточкаСаравия Родриго
90'+5
Ход матча
29'
72'
76'
85'
47
Javier
Urzua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Javier UrzuaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Juan Guasone
-
25 Juan Zozaya
-
14 Eros Mancuso
-
-
-
-
40 Axel Atum
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Химнасия Ла-Плата
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
31 матч
48.4%
41.9%
9.7%
15 побед 13 ничьих 3 победы
Первый тайм
45.2%
35.5%
19.3%
14 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.7%
45.2%
16.1%
12 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.35
1.21
Среднее время на гол
66
74
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
0.93
0.53
Среднее время на гол
96
170
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.16
0.84
Тотал матчей
2.5
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
77
107
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Хосе
|1
|0.14
|Боселли Мауро
|1
|0.14
|Маньома Алексис
|1
|0.14
|Mauro Menzdez
|1 (1)
|0.14
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|3 (1)
|0.43
|Абальдо Матиас
|1
|0.14
|Erik Ramirez
|1
|0.14
|Luciano Gomez
|0
|0
|Agustin Bolivar
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|1
|1
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Gaston Benedetti
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|0
|Santiago Nunez
|1
|0
|Martiniano Moreno
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agustin Bolivar
|3
|0
|Leonardo Morales
|1
|1
|Jonathan Cabral
|2
|0
|Саравия Родриго
|2
|0
|Guillermo Enrique
|2
|0
|Bruno Palazzo
|0
|1
|Кастро Лукас
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Абальдо Матиас
|1
|0
|Felipe Sanchez
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
1
4
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|14.
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|2.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|7.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|9.
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|2 - 6
|6
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 8
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|11.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|4.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|5.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 3
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 3
|Ланус
|Juan Caceres
|2 1